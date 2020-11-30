Аполлон Смирнис
3:3
Конец матча
Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras
Волос
33' Желтая карточкаAnthony Fatjon
1:0
45' ГолSotiris Tsiloulis
2:0
48' ГолDias VII
2:0
55' Не забитый пенальтиТомас Бединелли
3:0
55' ГолТомас Бединелли
3:1
60' ГолAnastasios Douvikas
64' Желтая карточкаStergios Dimopoulos
77' Желтая карточкаНинис Сотирис
3:2
79' ГолJulian Bartolo
83' Желтая карточкаТомас Бединелли
86' Желтая карточкаВерхульст Давино
3:3
90' ГолRodrigo Colombo
90' Желтая карточкаJuan Perea
90' Желтая карточкаDimos Baxevanidis
5
Dias
VII
- Основной состав
- Вратарь
-
5 Dias VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Мунье АнтониПолузащитник
-
88 Китоко РичиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Дауда АбиолаНападающий
-
-
Главный тренер: Georgios Paraschos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
-
19 Juan PereaПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Варда АмрПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Angel Lopez
Ход матча
33'
45'
48'
2:0
55'
2:0
55'
3:0
60'
77'
79'
83'
86'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 3
-
2 Угловые 8
-
3 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 22
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Sotiris Tsiloulis
|2
|0.22
|2.
|Иоаннидис Николаос
|2
|0.22
|3.
|Anthony Fatjon
|2 (1)
|0.22
|4.
|Томас Бединелли
|1
|0.11
|5.
|Dias VII
|1
|0.11
|6.
|Savvas Tsambouris
|0
|0
|7.
|Хухумис Диамантис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Anastasios Douvikas
|5
|0.56
|2.
|Julian Bartolo
|2
|0.22
|3.
|Баррьентос Жан
|2 (2)
|0.22
|4.
|Rodrigo Colombo
|1
|0.11
|5.
|Варда Амр
|1
|0.11
|6.
|Stergios Dimopoulos
|1
|0.11
|7.
|Мартинес Николас II
|0
|0
|8.
|Феррари Франко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Anthony Fatjon
|4
|0
|2.
|Savvas Tsambouris
|3
|0
|3.
|Томас Бединелли
|3
|0
|4.
|Christos Lisgaras
|3
|0
|5.
|Бручич Карло
|3
|0
|6.
|Dias VII
|3
|0
|7.
|Marc Fernandez
|2
|0
|8.
|Dimos Baxevanidis
|2
|0
|9.
|Сливка Выкинтас
|2
|0
|10.
|Vasilios Vitlis
|2
|0
|11.
|Верхульст Давино
|1
|0
|12.
|Китоко Ричи
|1
|0
|13.
|Хухумис Диамантис
|1
|0
|14.
|Sotiris Tsiloulis
|1
|0
|15.
|Иоаннидис Николаос
|1
|0
|16.
|Israel Coll
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Баррьентос Жан
|5
|0
|2.
|Санчес Сальвадор
|2
|1
|3.
|Гуаррочена Икер
|3
|0
|4.
|Текио Серхио
|3
|0
|5.
|Ринстра Дан
|1
|1
|6.
|Gerasimos Mitoglou
|1
|1
|7.
|Stergios Dimopoulos
|2
|0
|8.
|Rodrigo Colombo
|2
|0
|9.
|Juan Perea
|2
|0
|10.
|Ендришек Эрик
|1
|0
|11.
|Нинис Сотирис
|1
|0
|12.
|Цоканис Тасос
|1
|0
|13.
|Antonis Dentakis
|1
|0
|14.
|Варда Амр
|1
|0
|15.
|Феррари Франко
|1
|0
|16.
|Anastasios Douvikas
|1
|0
|17.
|Julian Bartolo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аполлон Смирнис
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|25% (2)
|Волос
|0
|8.33% (1)
|0
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|66.67% (8)
Предыдущие игры
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +9 =3 -8Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис
Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса Караискакис 1:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АОК Керкира ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 4:0 Платаниас Докса Драма 0:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 0:5 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 Киссамикос Эрготелис 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Левадиакос Панахаики 1:3 Аполлон Смирнис Аполлон Лариса 1:0 Аполлон Смирнис
Волос Последние 20 матчей: +4 =5 -11Волос 1:4 ОФИ Волос 1:1 Лариса Панатинаикос 1:1 Волос Волос 2:1 ПАС Янина
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|8
|7
|1
|0
|17 - 2
|22
|2.
|ПАОК
|9
|6
|3
|0
|16 - 5
|21
|3.
|АЕК
|8
|6
|1
|1
|15 - 5
|19
|4.
|Арис Салоники
|8
|6
|1
|1
|11 - 5
|19
|5.
|Волос
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|6.
|Атромитос
|10
|3
|4
|3
|9 - 13
|13
|7.
|Астерас
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|8.
|Панатинаикос
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|9.
|ОФИ
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|10.
|ПАС Янина
|10
|2
|3
|5
|11 - 13
|9
|11.
|Лариса
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|12.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|13.
|Панетоликос
|10
|0
|4
|6
|4 - 14
|4
|14.
|Ламия
|8
|0
|2
|6
|5 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|2.
|АЕК
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|ПАОК
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Арис Салоники
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Астерас
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|6.
|Панатинаикос
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|7.
|Атромитос
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|8.
|ОФИ
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|9.
|Волос
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|10.
|Аполлон Смирнис
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Лариса
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|ПАС Янина
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Ламия
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|14.
|Панетоликос
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|2.
|Арис Салоники
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|3.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|4.
|Волос
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|5.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|ПАС Янина
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|7.
|ОФИ
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|8.
|Атромитос
|5
|1
|3
|1
|4 - 7
|6
|9.
|Панатинаикос
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|10.
|Астерас
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|Лариса
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|12.
|Панетоликос
|6
|0
|3
|3
|2 - 7
|3
|13.
|Аполлон Смирнис
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|14.
|Ламия
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 15 000 ₽
|1.08
|0.00
|0.00
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