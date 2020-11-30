Вест Хэм
Позже
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Астон Вилла
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
18
Таргет
Мэтт
17
Трезеге
10
Грилиш
Джек
11
Уоткинс
Олли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Полузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
-
31 Джонсон БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Таргет МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ТрезегеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
12 Стир ДжедВратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антонио Майкл
|3
|0.33
|2.
|Боуэн Джаррод
|3
|0.33
|3.
|Форнальс Пабло
|2
|0.22
|4.
|Алле Себастьян
|2
|0.22
|5.
|Лансини Мануэль
|1
|0.11
|6.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.11
|7.
|Соучек Томаш
|1
|0.11
|8.
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|9.
|Фредерикс Райан
|0
|0
|10.
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|11.
|Масуаку Артур
|0
|0
|12.
|Бенрахма Саид
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уоткинс Олли
|6 (1)
|0.75
|2.
|Грилиш Джек
|4
|0.5
|3.
|Баркли Росс
|2
|0.25
|4.
|Мингс Тайрон
|2
|0.25
|5.
|Конса Эзри
|2
|0.25
|6.
|Макгинн Джон
|1
|0.13
|7.
|Хурихан Конор
|1
|0.13
|8.
|Траоре Бертран
|0
|0
|9.
|Трезеге
|0
|0
|10.
|Соарес Дуглас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Огбонна Анджело
|2
|0
|2.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|3.
|Цоуфал Владимир
|2
|0
|4.
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|5.
|Антонио Майкл
|1
|0
|6.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|7.
|Масуаку Артур
|1
|0
|8.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|9.
|Соучек Томаш
|1
|0
|10.
|Форнальс Пабло
|1
|0
|11.
|Диоп Исса
|1
|0
|12.
|Райс Деклан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Макгинн Джон
|3
|0
|2.
|Таргет Мэтт
|3
|0
|3.
|Кэш Мэтти
|3
|0
|4.
|Грилиш Джек
|2
|0
|5.
|Мингс Тайрон
|2
|0
|6.
|Соарес Дуглас
|2
|0
|7.
|Накамба Марвелус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Хэм
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|0
|38.46% (5)
|Астон Вилла
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|33.33% (6)
|16.67% (3)
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =4 -5Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити
Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм
Астон Вилла Последние 20 матчей: +10 =3 -7Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс
Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Астон Вилла
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 5
Астон Вилла: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 5
Астон Вилла 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Астон Вилла Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 9
|21
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 17
|21
|3.
|Челси
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 10
|19
|4.
|Лестер
|1:2 Заявка
|10
|6
|0
|4
|19 - 14
|18
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 16
|17
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|11 - 11
|17
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 16
|16
|8.
|Эвертон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 17
|16
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|19 - 11
|15
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 10
|14
|12.
|Лидс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 17
|14
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 15
|14
|14.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 12
|13
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|16.
|Брайтон
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 16
|10
|17.
|Фулхэм
|2:1 Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 19
|7
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 17
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|4 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 6
|15
|2.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|3.
|Челси
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|Эвертон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 10
|7
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|11.
|Лестер
|1:2 Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|12.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|18.
|Фулхэм
|2:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Брайтон
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 6
|12
|3.
|Лестер
|1:2 Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|4.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|6.
|Лидс
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|7.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|13.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|14.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 11
|6
|17.
|Фулхэм
|2:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 10
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вест Хэм» – «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Хэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Хэм» – «Астон Вилла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вест Хэм - Астон Вилла
Исход игры
Вест Хэм
60% (87)
Ничья
29.7% (43)
Астон Вилла
10.3% (15)
Тотал 2.5
Больше
53.85% (77)
Меньше
46.15% (66)
Обе команды забьют
Да
79.72% (114)
Нет
20.28% (29)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
41.4% (60)
1:1 Ничья
25.5% (37)
1:0 Вест Хэм
13.8% (20)
1:2 Астон Вилла
5.5% (8)
0:1 Астон Вилла
3.4% (5)
2:2 Ничья
2.8% (4)
3:1 Вест Хэм
2.1% (3)
2:0 Вест Хэм
1.4% (2)
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