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Вест Хэм
 
Позже

Стадион:
Астон Вилла
1
Фабьянски
Лукаш
4
Бальбуэна
Фабиан
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
5
Цоуфал
Владимир
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
26
Масуаку
Артур
20
Боуэн
Джаррод
18
Форнальс
Пабло
30
Антонио
Майкл
26
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
18
Таргет
Мэтт
6
Соарес
Дуглас
7
Макгинн
Джон
17
Трезеге
14
Хурихан
Конор
10
Грилиш
Джек
11
Уоткинс
Олли
Вест Хэм
3-4-2-1
Астон Вилла
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонио Майкл 3 0.33
2. Боуэн Джаррод 3 0.33
3. Форнальс Пабло 2 0.22
4. Алле Себастьян 2 0.22
5. Лансини Мануэль 1 0.11
6. Бальбуэна Фабиан 1 0.11
7. Соучек Томаш 1 0.11
8. Крессуэлл Арон 0 0
9. Фредерикс Райан 0 0
10. Цоуфал Владимир 0 0
11. Масуаку Артур 0 0
12. Бенрахма Саид 0 0
Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 6 (1) 0.75
2. Грилиш Джек 4 0.5
3. Баркли Росс 2 0.25
4. Мингс Тайрон 2 0.25
5. Конса Эзри 2 0.25
6. Макгинн Джон 1 0.13
7. Хурихан Конор 1 0.13
8. Траоре Бертран 0 0
9. Трезеге 0 0
10. Соарес Дуглас 0 0

Карточки

Вест Хэм
# Игрок      
1. Огбонна Анджело 2 0
2. Фредерикс Райан 2 0
3. Цоуфал Владимир 2 0
4. Ярмоленко Андрей 1 0
5. Антонио Майкл 1 0
6. Лансини Мануэль 1 0
7. Масуаку Артур 1 0
8. Бальбуэна Фабиан 1 0
9. Соучек Томаш 1 0
10. Форнальс Пабло 1 0
11. Диоп Исса 1 0
12. Райс Деклан 1 0
Астон Вилла
# Игрок      
1. Макгинн Джон 3 0
2. Таргет Мэтт 3 0
3. Кэш Мэтти 3 0
4. Грилиш Джек 2 0
5. Мингс Тайрон 2 0
6. Соарес Дуглас 2 0
7. Накамба Марвелус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Хэм 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 0 38.46% (5)
 Астон Вилла 16.67% (3) 5.56% (1) 11.11% (2) 16.67% (3) 33.33% (6) 16.67% (3)

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити
Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм
Астон Вилла Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс
Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Астон Вилла

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 5
Астон Вилла: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 5
Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Астон Вилла Товарищеские матчи Вест Хэм 2:0 Астон Вилла Премьер-лига
Астон Вилла 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Астон Вилла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 10 6 3 1 21 - 9 21
2. Ливерпуль Заявка 10 6 3 1 22 - 17 21
3. Челси Заявка 10 5 4 1 22 - 10 19
4. Лестер 1:2 Заявка 10 6 0 4 19 - 14 18
5. Саутгемптон Заявка 10 5 2 3 19 - 16 17
6. Вулверхэмптон Заявка 10 5 2 3 11 - 11 17
7. Манчестер Юнайтед Заявка 9 5 1 3 16 - 16 16
8. Эвертон Заявка 10 5 1 4 19 - 17 16
9. Астон Вилла Заявка 8 5 0 3 19 - 11 15
10. Манчестер Сити Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
11. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 15 - 10 14
12. Лидс Заявка 10 4 2 4 15 - 17 14
13. Ньюкасл Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
14. Арсенал Заявка 10 4 1 5 10 - 12 13
15. Кристал Пэлас Заявка 10 4 1 5 12 - 15 13
16. Брайтон Заявка 10 2 4 4 14 - 16 10
17. Фулхэм 2:1 Заявка 10 2 1 7 11 - 19 7
18. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 7 - 18 6
19. Бёрнли Заявка 9 1 2 6 4 - 17 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 0 1 9 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2. Саутгемптон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
3. Челси Заявка 5 2 2 1 11 - 6 8
4. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
5. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
6. Вест Хэм Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
7. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
8. Эвертон Заявка 5 2 1 2 12 - 10 7
9. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
11. Лестер 1:2 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Арсенал Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Ньюкасл Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Лидс Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15. Вест Бромвич Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
16. Манчестер Юнайтед Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
17. Бёрнли Заявка 4 1 0 3 1 - 5 3
18. Фулхэм 2:1 Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Брайтон Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 5 4 1 0 13 - 3 13
2. Манчестер Юнайтед Заявка 4 4 0 0 13 - 6 12
3. Лестер 1:2 Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
4. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
5. Астон Вилла Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
6. Лидс Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
7. Эвертон Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
8. Вулверхэмптон Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
9. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
10. Саутгемптон Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
11. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
12. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
13. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
14. Арсенал Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
15. Кристал Пэлас Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
16. Ливерпуль Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
17. Фулхэм 2:1 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
19. Вест Бромвич Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 0 5 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 ноября 2020, осталось 30 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 145
    Вест Хэм 60% (87)
    X 29.7% (43)
    Астон Вилла 10.3% (15)
    Все прогнозы
    2.23 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Астон Вилла
    2.45
    3.70
    3.12
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.45 3.55 3.05
    Бонус: 5 000 ₽ 2.35 3.70 2.90
    Бонус: 5 000 ₽ 2.38 3.54 3.12
      2.38 3.59 3.10

    Самый высокий коэффициент на матч «Вест Хэм» – «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Хэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Хэм» – «Астон Вилла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    14.00 1.01 9.70 1.04 4.50 1.25 3.30 1.29 2.07 1.76 2.17 1.77 1.89 1.98 1.67 2.31 1.76 2.07 1.50 2.60 1.23 4.60 1.16 4.90 1.04 8.90 1.08 9.10 1.01 16.00
    11.00 1.01 9.60 1.03 4.10 1.20 3.30 1.30 2.26 1.71 1.77 2.17 1.45 2.70 1.22 3.88 1.14 4.75 1.04 8.00
    4.38 1.24 2.54 1.57 2.13 1.78 1.91 2.00 1.66 2.33 1.53 2.66 1.43 2.97 1.16 5.85
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.15 1.70 1.52 2.46 1.18 4.70
    3.15 1.36 2.30 1.62 1.57 2.40 1.19 4.55 1.13 5.75
    3.39 1.35 2.80 1.48 2.20 1.74 1.71 2.22 1.51 2.70 1.35 3.44
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.30 1.30 1.88 1.94 1.36 2.75 1.29 3.40
    4.65 1.19 3.32 1.33 1.88 1.92 1.38 3.04 1.24 4.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.62 2.37
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.28
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.41
    Где смотреть матч Вест Хэм - Астон Вилла онлайн

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    Прогнозы на матч Вест Хэм - Астон Вилла

    Исход игры
    Вест Хэм
    60% (87)
    Ничья
    29.7% (43)
    Астон Вилла
    10.3% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.85% (77)
    Меньше
    46.15% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    79.72% (114)
    Нет
    20.28% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    41.4% (60)
    1:1 Ничья
    25.5% (37)
    1:0 Вест Хэм
    13.8% (20)
    1:2 Астон Вилла
    5.5% (8)
    0:1 Астон Вилла
    3.4% (5)
    2:2 Ничья
    2.8% (4)
    3:1 Вест Хэм
    2.1% (3)
    2:0 Вест Хэм
    1.4% (2)
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