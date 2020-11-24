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Вест Хэм
 
Позже

Стадион:
Астон Вилла

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонио Майкл 3 0.33
2. Боуэн Джаррод 3 0.33
3. Форнальс Пабло 2 0.22
4. Алле Себастьян 2 0.22
5. Лансини Мануэль 1 0.11
6. Бальбуэна Фабиан 1 0.11
7. Соучек Томаш 1 0.11
8. Крессуэлл Арон 0 0
9. Фредерикс Райан 0 0
10. Цоуфал Владимир 0 0
11. Масуаку Артур 0 0
12. Бенрахма Саид 0 0
Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 6 (1) 0.75
2. Грилиш Джек 4 0.5
3. Баркли Росс 2 0.25
4. Мингс Тайрон 2 0.25
5. Конса Эзри 2 0.25
6. Макгинн Джон 1 0.13
7. Хурихан Конор 1 0.13
8. Траоре Бертран 0 0
9. Трезеге 0 0
10. Соарес Дуглас 0 0

Карточки

Вест Хэм
# Игрок      
1. Огбонна Анджело 2 0
2. Фредерикс Райан 2 0
3. Цоуфал Владимир 2 0
4. Ярмоленко Андрей 1 0
5. Антонио Майкл 1 0
6. Лансини Мануэль 1 0
7. Масуаку Артур 1 0
8. Бальбуэна Фабиан 1 0
9. Соучек Томаш 1 0
10. Форнальс Пабло 1 0
11. Диоп Исса 1 0
12. Райс Деклан 1 0
Астон Вилла
# Игрок      
1. Макгинн Джон 3 0
2. Таргет Мэтт 3 0
3. Кэш Мэтти 3 0
4. Грилиш Джек 2 0
5. Мингс Тайрон 2 0
6. Соарес Дуглас 2 0
7. Накамба Марвелус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Хэм 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 0 38.46% (5)
 Астон Вилла 16.67% (3) 5.56% (1) 11.11% (2) 16.67% (3) 33.33% (6) 16.67% (3)

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити
Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм
Астон Вилла Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс
Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Астон Вилла

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 5
Астон Вилла: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 5
Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Астон Вилла Товарищеские матчи Вест Хэм 2:0 Астон Вилла Премьер-лига
Астон Вилла 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Астон Вилла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 9 6 2 1 21 - 9 20
2. Ливерпуль Заявка 9 6 2 1 21 - 16 20
3. Лестер Заявка 9 6 0 3 18 - 12 18
4. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 10 18
5. Саутгемптон Заявка 9 5 2 2 17 - 13 17
6. Эвертон Заявка 9 5 1 3 19 - 16 16
7. Астон Вилла Заявка 8 5 0 3 19 - 11 15
8. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 15 - 10 14
9. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 9 - 10 14
10. Ньюкасл Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 13 - 14 13
12. Арсенал Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
13. Кристал Пэлас Заявка 10 4 1 5 12 - 15 13
14. Манчестер Сити Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
15. Лидс Заявка 9 3 2 4 14 - 17 11
16. Брайтон Заявка 9 2 3 4 13 - 15 9
17. Бёрнли Заявка 8 1 2 5 4 - 12 5
18. Фулхэм Заявка 9 1 1 7 9 - 18 4
19. Вест Бромвич Заявка 9 0 3 6 6 - 18 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2. Саутгемптон Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
3. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
4. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
5. Челси Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
6. Вест Хэм Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
7. Эвертон Заявка 4 2 1 1 12 - 9 7
8. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Лестер Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Арсенал Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
12. Ньюкасл Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
13. Лидс Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
14. Манчестер Сити Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
15. Манчестер Юнайтед Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
16. Бёрнли Заявка 4 1 0 3 1 - 5 3
17. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
18. Брайтон Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Вест Бромвич Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2. Лестер Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
3. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
4. Астон Вилла Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
5. Манчестер Юнайтед Заявка 3 3 0 0 10 - 4 9
6. Эвертон Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
7. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
8. Саутгемптон Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
9. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
11. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
12. Арсенал Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
13. Лидс Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
14. Вулверхэмптон Заявка 4 2 0 2 3 - 5 6
15. Кристал Пэлас Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
16. Ливерпуль Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
17. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18. Фулхэм Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1
19. Вест Бромвич Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 ноября 2020, осталось 2 дня 18 часов 21 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 68
    Вест Хэм 58.8% (40)
    X 26.5% (18)
    Астон Вилла 14.7% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Астон Вилла
    2.40
    3.75
    3.08
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.40 3.50 2.85
    Бонус: 5 000 ₽ 2.35 3.45 3.00
    Бонус: 5 000 ₽ 2.32 3.75 2.98
      2.37 3.64 3.08

    Самый высокий коэффициент на матч «Вест Хэм» – «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Хэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Хэм» – «Астон Вилла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    15.50 1.03 10.00 1.04 4.30 1.20 3.45 1.32 2.07 1.76 2.25 1.69 2.00 1.90 1.75 2.14 1.76 2.07 1.47 2.70 1.23 4.10 1.16 4.60 1.04 8.30 1.08 8.90 1.02 14.50
    13.25 1.03 11.75 1.04 4.30 1.23 3.36 1.33 2.20 1.75 1.74 2.12 1.45 2.79 1.22 4.40 1.18 5.15 1.07 8.90
    4.75 1.22 2.73 1.51 2.26 1.70 2.03 1.88 1.78 2.13 1.62 2.42 1.51 2.69 1.19 5.12
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.23 1.68 1.51 2.46 1.18 4.70
    3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.20 4.75 1.14 6.00
    2.92 1.45 2.30 1.67 1.77 2.14 1.54 2.59 1.37 3.31
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.20 1.32 1.85 1.89 1.38 2.85 1.29 3.40
    4.55 1.20 3.26 1.34 1.84 1.96 1.38 3.04 1.24 4.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.58 2.30
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.28
    Букмекер Да Нет
    2.85 1.41
    Где смотреть матч Вест Хэм - Астон Вилла онлайн

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    Прогнозы на матч Вест Хэм - Астон Вилла

    Исход игры
    Вест Хэм
    58.8% (40)
    Ничья
    26.5% (18)
    Астон Вилла
    14.7% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (36)
    Меньше
    45.45% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    77.27% (51)
    Нет
    22.73% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    42.6% (29)
    1:1 Ничья
    22.1% (15)
    1:0 Вест Хэм
    13.2% (9)
    1:2 Астон Вилла
    5.9% (4)
    0:1 Астон Вилла
    5.9% (4)
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