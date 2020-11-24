Вест Хэм
Позже
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Астон Вилла
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антонио Майкл
|3
|0.33
|2.
|Боуэн Джаррод
|3
|0.33
|3.
|Форнальс Пабло
|2
|0.22
|4.
|Алле Себастьян
|2
|0.22
|5.
|Лансини Мануэль
|1
|0.11
|6.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.11
|7.
|Соучек Томаш
|1
|0.11
|8.
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|9.
|Фредерикс Райан
|0
|0
|10.
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|11.
|Масуаку Артур
|0
|0
|12.
|Бенрахма Саид
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уоткинс Олли
|6 (1)
|0.75
|2.
|Грилиш Джек
|4
|0.5
|3.
|Баркли Росс
|2
|0.25
|4.
|Мингс Тайрон
|2
|0.25
|5.
|Конса Эзри
|2
|0.25
|6.
|Макгинн Джон
|1
|0.13
|7.
|Хурихан Конор
|1
|0.13
|8.
|Траоре Бертран
|0
|0
|9.
|Трезеге
|0
|0
|10.
|Соарес Дуглас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Огбонна Анджело
|2
|0
|2.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|3.
|Цоуфал Владимир
|2
|0
|4.
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|5.
|Антонио Майкл
|1
|0
|6.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|7.
|Масуаку Артур
|1
|0
|8.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|9.
|Соучек Томаш
|1
|0
|10.
|Форнальс Пабло
|1
|0
|11.
|Диоп Исса
|1
|0
|12.
|Райс Деклан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Макгинн Джон
|3
|0
|2.
|Таргет Мэтт
|3
|0
|3.
|Кэш Мэтти
|3
|0
|4.
|Грилиш Джек
|2
|0
|5.
|Мингс Тайрон
|2
|0
|6.
|Соарес Дуглас
|2
|0
|7.
|Накамба Марвелус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Хэм
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|0
|38.46% (5)
|Астон Вилла
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|33.33% (6)
|16.67% (3)
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =4 -5Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити
Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм
Астон Вилла Последние 20 матчей: +10 =3 -7Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс
Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Астон Вилла
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 5
Астон Вилла: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 5
Астон Вилла 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Астон Вилла Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 16
|20
|3.
|Лестер
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|18 - 12
|18
|4.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 10
|18
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 13
|17
|6.
|Эвертон
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 16
|16
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|19 - 11
|15
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 10
|14
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 15
|14
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 14
|13
|12.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|14.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 17
|11
|16.
|Брайтон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 15
|9
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 18
|4
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 18
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 6
|15
|2.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|5.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|7.
|Эвертон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 9
|7
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Арсенал
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|13.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|14.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|18.
|Брайтон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Лестер
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|3.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|6.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|11.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|12.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|13.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вест Хэм» – «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Хэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Хэм» – «Астон Вилла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вест Хэм - Астон Вилла
Исход игры
Вест Хэм
58.8% (40)
Ничья
26.5% (18)
Астон Вилла
14.7% (10)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (36)
Меньше
45.45% (30)
Обе команды забьют
Да
77.27% (51)
Нет
22.73% (15)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
42.6% (29)
1:1 Ничья
22.1% (15)
1:0 Вест Хэм
13.2% (9)
1:2 Астон Вилла
5.9% (4)
0:1 Астон Вилла
5.9% (4)
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