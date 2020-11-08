Унион Санта-Фе
1:0
Первый тайм: 23'
Расинг Авельянеда
1:0
5' ГолФернандо Андре Маркес
14
Nery
Leyes
34
Kevin
Zenon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Nery LeyesПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Kevin ZenonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Leonel Bucca
-
-
-
21 Gaston Comas
-
-
Главный тренер: Juan Manuel Azconzabal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Gaston Gomez
-
-
27 Tiago Banega
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
Ход матча
5'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандо Андре Маркес
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мартинес Маурисио
|1
|0.5
|2.
|Leonel Ariel Miranda
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Mauro Luna Diale
|1
|0
|2.
|Leonel Bucca
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +5 =6 -9Эмелек 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 0:1 Эмелек Унион Санта-Фе 1:1 Арсенал Саранди
Унион Санта-Фе 0:3 Велес Сарсфилд Унион Санта-Фе 1:1 Док Суд Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Сентраль Кордоба Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Патронато де Парана 1:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Минейро Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Уракан Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:2 Индепендьенте
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +11 =6 -3Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:1 Эстудиантес Мерида Насьональ Монтевидео 1:2 Расинг Авельянеда Альянса Лима 0:2 Расинг Авельянеда
Расинг Авельянеда 0:1 Насьональ Монтевидео Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Альянса Лима Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Эстудиантес Мерида 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Аргентинос Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:2 Атлетико Паранаэнсе Ланус 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Уракан
Последние игры между собой
Унион Санта-Фе: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Расинг Авельянеда: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Унион Санта-Фе
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|Расинг Авельянеда
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Унион Санта-Фе» – «Расинг Авельянеда» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Унион Санта-Фе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Расинг Авельянеда» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Унион Санта-Фе» – «Расинг Авельянеда», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|7.50
|1.06
|6.00
|1.11
|6.50
|1.09
|—
|—
|2.01
|1.75
|1.72
|2.05
|2.42
|1.52
|—
|—
|1.27
|3.50
|—
|—
|1.44
|2.65
|1.05
|8.10
|1.14
|5.20
|0.00
|15.00
|1.02
|11.00
|
|7.00
|1.06
|5.85
|1.11
|2.67
|1.45
|—
|—
|2.01
|1.80
|—
|—
|1.60
|2.48
|—
|—
|1.27
|3.76
|—
|—
|1.18
|4.60
|1.05
|8.40
|1.03
|9.00
|—
|—
|—
|—
|
|7.16
|1.10
|—
|—
|2.75
|1.46
|2.39
|1.59
|2.03
|1.81
|3.01
|1.38
|2.36
|1.59
|2.05
|1.77
|1.74
|2.11
|1.54
|2.48
|1.18
|4.89
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—