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Унион Санта-Фе
2:0
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
1:0
5' Гол
Фернандо Андре Маркес
59' Желтая карточка
Сигали Леонардо
61' Желтая карточка
Nery Dominguez
2:0
70' Гол
Mauro Luna Diale
87' Желтая карточка
Juan Ignacio Nardoni
90'+5
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
4
Francisco
Gerometta
27
Jonathan
Galvan
6
Matias
German
Nani
37
Lucas
Esquivel
30
Juan
Ignacio
Nardoni
14
Nery
Leyes
18
Fernando
Elizari
34
Kevin
Zenon
23
Mauro
Luna
Diale
9
Фернандо
Андре
Маркес
1
Ариас
Габриэль
4
Пильюд
Иван
23
Nery
Dominguez
30
Сигали
Леонардо
5
Мена
Эухенио
18
Солари
Аугусто
19
Leonel
Ariel
Miranda
10
Matias
Rojas
II
7
Hector
Fertoli
9
Кристальдо
Хонатан
15
Лисандро
Лопес
III
Унион Санта-Фе
4-4-2
Расинг Авельянеда
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандо Андре Маркес 1 0.5
2. Mauro Luna Diale 1 0.5
3. Franco Troyansky 0 0
Расинг Авельянеда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мартинес Маурисио 1 0.5
2. Leonel Ariel Miranda 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
# Игрок      
1. Mauro Luna Diale 1 0
2. Juan Ignacio Nardoni 1 0
3. Leonel Bucca 1 0
Расинг Авельянеда
# Игрок      
1. Сигали Леонардо 1 0
2. Nery Dominguez 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Санта-Фе 50% (1) 0 0 0 50% (1) 0
 Расинг Авельянеда 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Эмелек 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 0:1 Эмелек Унион Санта-Фе 1:1 Арсенал Саранди
Унион Санта-Фе 0:3 Велес Сарсфилд Унион Санта-Фе 1:1 Док Суд Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Сентраль Кордоба Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Патронато де Парана 1:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Минейро Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Уракан Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:2 Индепендьенте
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:1 Эстудиантес Мерида Насьональ Монтевидео 1:2 Расинг Авельянеда Альянса Лима 0:2 Расинг Авельянеда
Расинг Авельянеда 0:1 Насьональ Монтевидео Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Альянса Лима Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Эстудиантес Мерида 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Аргентинос Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:2 Атлетико Паранаэнсе Ланус 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Уракан

Последние игры между собой

Унион Санта-Фе: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Расинг Авельянеда: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Суперлига Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе Суперлига Унион Санта-Фе 2:1 Расинг Авельянеда Суперлига Унион Санта-Фе 1:0 Расинг Авельянеда Примера
Унион Санта-Фе 3:6 Расинг Авельянеда Примера Унион Санта-Фе 1:2 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 3:0 Унион Санта-Фе Примера Унион Санта-Фе 1:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:3 Унион Санта-Фе Примера А Унион Санта-Фе 1:1 Расинг Авельянеда Примера А
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Прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.63 3.35 3.75
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 14.00 53.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.48 3.25 2.20
  1.62 3.29 7.12

Самый высокий коэффициент на матч «Унион Санта-Фе» – «Расинг Авельянеда» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Унион Санта-Фе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Расинг Авельянеда» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Унион Санта-Фе» – «Расинг Авельянеда», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.50 1.06 6.00 1.11 3.30 1.30 2.01 1.75 1.72 2.05 1.02 11.00 1.27 3.50 1.09 6.50 1.05 8.10 1.07 7.50 0.00 15.00 1.02 11.00
7.00 1.06 5.85 1.11 2.67 1.45 2.01 1.80 1.60 2.48 1.27 3.76 1.18 4.60 1.05 8.40 1.03 9.00
7.16 1.10 2.75 1.44 2.27 1.63 1.79 2.04 1.50 2.59 1.45 2.75 1.25 3.82 1.36 3.11 1.39 2.97 1.18 4.89
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.58 2.28 1.42 2.75 1.06 7.90 1.03 10.00 1.02 11.00
2.53 1.52 1.65 2.24 1.31 3.45 1.07 8.20 1.05 9.60
2.51 1.54 2.06 1.79 1.59 2.38 1.39 3.06 1.25 3.85 1.12 5.89
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.14 1.66 1.49 2.50 1.17 4.70
3.15 1.36 2.09 1.74 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.62 1.45
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
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