Индепендьенте
0:1
Перерыв
Колон
0:1
14' ГолWilson Morelo
22' Желтая карточкаWilson Morelo
39' Желтая карточкаRafael Delgado
41' Желтая карточкаAlan Velasco
45' Желтая карточкаRodrigo Aliendro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
15 Alan Sonora
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
Ход матча
14'
0:1
22'
39'
41'
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Wilson Morelo
|1
|0.5
|2.
|Лертора Федерико
|1
|0.5
|3.
|Cristian Bernardi
|1
|0.5
|4.
|Чанкалай Томас
|0
|0
|5.
|Alex Vigo
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Lucas Gonzalez
|1
|0
|2.
|Alan Velasco
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Rafael Delgado
|2
|0
|2.
|Wilson Morelo
|1
|0
|3.
|Лертора Федерико
|1
|0
|4.
|Rodrigo Aliendro
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Индепендьенте
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Колон
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Индепендьенте Последние 20 матчей: +8 =6 -6Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд
Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Фас 2:1 Индепендьенте Уракан 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Мунисипаль Лимено Форталеза 2:1 Индепендьенте Санта-Текла 2:0 Индепендьенте Чалатенанго 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди Индепендьенте 1:1 Сонсонате Индепендьенте 1:0 Форталеза Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Исидро Метапан 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:2 Хокоро Альянса 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль
Колон Последние 20 матчей: +5 =2 -13Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Росарио Сентраль 1:3 Колон Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:4 Бока Хуниорс
Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Сентраль Кордоба 1:0 Колон Арсенал Саранди 2:1 Колон Колон 0:2 Альдосиви Велес Сарсфилд 3:1 Колон Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Индепендьенте дель Валле 3:1 Колон Колон 0:2 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 2:1 Колон Колон 2:1 Годой Крус Колон 2:2 Эстудиантес Ла-Плата Унион Санта-Фе 1:0 Колон Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс
Последние игры между собой
Индепендьенте: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 3
Колон: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 9
Индепендьенте 4:1 Колон Примера Колон 0:1 Индепендьенте Примера Колон 1:1 Индепендьенте Примера Индепендьенте 2:2 Колон Примера Индепендьенте 0:1 Колон Примера А Индепендьенте 3:1 Колон Примера А Колон 1:1 Индепендьенте Примера А Колон 1:1 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 3:2 Колон Примера А Индепендьенте 0:1 Колон Примера А Колон 1:2 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 1:3 Колон Примера А Клаусура
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колон
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Индепендьенте
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Сентраль Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Индепендьенте» – «Колон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Индепендьенте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Колон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Индепендьенте» – «Колон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|8.50
|1.06
|6.60
|1.10
|3.25
|1.31
|—
|—
|2.20
|1.62
|1.85
|1.89
|1.50
|2.48
|—
|—
|1.32
|3.20
|—
|—
|1.11
|5.80
|1.07
|7.00
|1.05
|8.50
|1.01
|14.00
|1.03
|10.00
|
|—
|—
|—
|—
|2.88
|1.42
|3.07
|1.37
|2.38
|1.58
|1.77
|2.06
|1.52
|2.52
|1.35
|3.14
|1.38
|3.03
|1.50
|2.56
|1.22
|4.35
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—