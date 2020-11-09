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Индепендьенте
0:1
Перерыв
Колон
0'
0:1
14' Гол
Wilson Morelo
22' Желтая карточка
Wilson Morelo
39' Желтая карточка
Rafael Delgado
41' Желтая карточка
Alan Velasco
45' Желтая карточка
Rodrigo Aliendro
1
Соса
Себастьян
16
Бустос
Фабрисио
2
Alan
Franco1
26
Alexander
Barboza
5
Lucas
Rodriguez
I
29
Lucas
Daniel
Romero
8
Эрнандес
Пабло
II
23
Бланко
Доминго
7
Роа
Андрес
Фелипе
9
Alan
Velasco
18
Ромеро
Сильвио
1
Леонардо
Буриан
6
Emanuel
Olivera
2
Bruno
Felix
Bianchi
40
Rafael
Delgado
13
Alex
Vigo
29
Rodrigo
Aliendro
14
Лертора
Федерико
23
Cristian
Bernardi
31
Gonzalo
Escobar
12
Чанкалай
Томас
19
Wilson
Morelo
Индепендьенте
4-2-3-1
Колон
3-5-2

Ход матча

14'
0:1
Wilson Morelo
22'
 
Wilson Morelo
39'
 
Rafael Delgado
41'
Alan Velasco
 
45'
 
Rodrigo Aliendro

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Колон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Wilson Morelo 1 0.5
2. Лертора Федерико 1 0.5
3. Cristian Bernardi 1 0.5
4. Чанкалай Томас 0 0
5. Alex Vigo 0 0

Карточки

Индепендьенте
# Игрок      
1. Lucas Gonzalez 1 0
2. Alan Velasco 1 0
Колон
# Игрок      
1. Rafael Delgado 2 0
2. Wilson Morelo 1 0
3. Лертора Федерико 1 0
4. Rodrigo Aliendro 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Индепендьенте 0 0 0 0 0 0
 Колон 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Индепендьенте Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд
Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Фас 2:1 Индепендьенте Уракан 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Мунисипаль Лимено Форталеза 2:1 Индепендьенте Санта-Текла 2:0 Индепендьенте Чалатенанго 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди Индепендьенте 1:1 Сонсонате Индепендьенте 1:0 Форталеза Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Исидро Метапан 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:2 Хокоро Альянса 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль
Колон Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Росарио Сентраль 1:3 Колон Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:4 Бока Хуниорс
Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Сентраль Кордоба 1:0 Колон Арсенал Саранди 2:1 Колон Колон 0:2 Альдосиви Велес Сарсфилд 3:1 Колон Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Индепендьенте дель Валле 3:1 Колон Колон 0:2 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 2:1 Колон Колон 2:1 Годой Крус Колон 2:2 Эстудиантес Ла-Плата Унион Санта-Фе 1:0 Колон Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс

Последние игры между собой

Индепендьенте: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 3
Колон: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 9
Индепендьенте 2:0 Колон Суперлига Индепендьенте 3:0 Колон Суперлига Колон 0:1 Индепендьенте Суперлига Колон 0:2 Индепендьенте Примера
Индепендьенте 4:1 Колон Примера Колон 0:1 Индепендьенте Примера Колон 1:1 Индепендьенте Примера Индепендьенте 2:2 Колон Примера Индепендьенте 0:1 Колон Примера А Индепендьенте 3:1 Колон Примера А Колон 1:1 Индепендьенте Примера А Колон 1:1 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 3:2 Колон Примера А Индепендьенте 0:1 Колон Примера А Колон 1:2 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 1:3 Колон Примера А Клаусура
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Rodrigo Aliendro получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Alan Velasco получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Rafael Delgado получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Вильсон Морело получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Вильсон Морело бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте
Ничья
Колон
6.76
3.15
1.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.40 3.15 1.70
Бонус: 5 000 ₽ 5.90 3.15 1.68
  6.76 3.15 1.68

Самый высокий коэффициент на матч «Индепендьенте» – «Колон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Индепендьенте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Колон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Индепендьенте» – «Колон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.50 1.06 6.60 1.10 3.25 1.31 2.20 1.62 1.85 1.89 1.50 2.48 1.32 3.20 1.11 5.80 1.07 7.00 1.05 8.50 1.01 14.00 1.03 10.00
2.88 1.42 3.07 1.37 2.38 1.58 1.77 2.06 1.52 2.52 1.35 3.14 1.38 3.03 1.50 2.56 1.22 4.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.65 2.10 1.40 2.80 1.07 7.30 1.03 10.00 1.01 12.60
2.67 1.49 2.19 1.70 1.68 2.20 1.44 2.83 1.27 3.70 1.14 5.62
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.31 1.57 1.55 2.35 1.20 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.20
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
Где смотреть матч Индепендьенте 0:1 Колон онлайн

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