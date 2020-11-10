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Сентраль Кордоба
2:2
Перерыв
Дефенса и Хустисия
0'
0:1
1' Гол
Braian Romero
1:1
4' Гол
Juan Ignacio Vieyra
1:2
9' Гол
Marcelo Benitez II
14' Желтая карточка
Juan Daniel Galeano
2:2
28' Гол
Cristian Vega
1
Alejandro
Miguel
Sanchez
29
Ismael
Alberto
Quilez
4
Oscar
Salomon
3
Nahuel
Banegas
12
Jonathan
Bay
14
Juan
Daniel
Galeano
5
Cristian
Vega
16
Рохас
Ариэль
II
32
Juan
Ignacio
Vieyra
9
Риано
Клаудио
28
Pablo
Arganaraz
22
Унсаин
Луис
2
Adonis
Frias
28
Juan
Rodriguez2
21
Hector
Martinez2
12
Ciro
Rius
11
Washington
Camacho
30
Raul
Loaiza
3
Marcelo
Benitez
II
29
Пиццини
Франсиско
23
Eugenio
Isnaldo
31
Braian
Romero
Сентраль Кордоба
4-4-2
Дефенса и Хустисия
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Cristian Vega 1 0.5
2. Juan Ignacio Vieyra 1 0.5
3. Pablo Arganaraz 0 0
Дефенса и Хустисия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Braian Romero 1 0.5
2. Marcelo Benitez II 1 0.5

Карточки

Сентраль Кордоба
# Игрок      
1. Juan Daniel Galeano 2 0
2. Рибас Себастьян 1 0
3. Jonathan Bay 1 0
4. Nahuel Banegas 1 0
Дефенса и Хустисия
# Игрок      

Предыдущие игры

Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Берасатеги 1:2 Сентраль Кордоба
Сентраль Кордоба 0:1 Сан-Тельмо Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Сентраль Кордоба 0:1 Мидленд Унион Санта-Фе 0:0 Сентраль Кордоба Док Суд 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:4 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Хенераль Ламадрид Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Леандро Н. Алем Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба Аргентино Де Мерло 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:0 Колон Сентраль Кордоба 0:0 Спортиво Итальяно Сентраль Кордоба 0:3 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 2:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:1 Кануелас
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Дефенса и Хустисия 1:1 Спортиво Лукеньо Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Спортиво Лукеньо 1:2 Дефенса и Хустисия Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия
Дельфин 3:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Олимпия Асунсьон Дефенса и Хустисия 3:0 Дельфин Олимпия Асунсьон 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Патронато де Парана Дефенса и Хустисия 1:2 Сантос Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Дефенса и Хустисия

Последние игры между собой

Сентраль Кордоба: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Дефенса и Хустисия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия Суперлига
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Cristian Vega бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Juan Daniel Galeano получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Marcelo Benitez бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Juan Ignacio Vieyra бьет в цель!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Braian Romero бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сентраль Кордоба
Ничья
Дефенса и Хустисия
6.70
4.50
2.38
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.70 4.50 1.40
Бонус: 5 000 ₽ 3.06 3.32 2.38

Самый высокий коэффициент на матч «Сентраль Кордоба» – «Дефенса и Хустисия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сентраль Кордоба» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дефенса и Хустисия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сентраль Кордоба» – «Дефенса и Хустисия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
7.90 1.04 6.85 1.08 2.94 1.38 2.28 1.63 1.73 2.23 1.35 3.20 1.24 3.88 1.07 6.90 1.05 7.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.72 1.46 1.78 2.04 1.36 3.15 1.10 7.00 1.07 8.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65
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