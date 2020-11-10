Сентраль Кордоба
2:2
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0:1
2' ГолBraian Romero
1:1
4' ГолJuan Ignacio Vieyra
1:2
9' ГолMarcelo Benitez II
13' Желтая карточкаJuan Daniel Galeano
2:2
28' ГолCristian Vega
85' Желтая карточкаJonathan Bay
90' Желтая карточкаMiguel Merentiel
12
Jonathan
Bay
22
Унсаин
Луис
12
Ciro
Rius
30
Raul
Loaiza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Hugo VeraЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Ivan Ramirez
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Coleoni
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
34 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
Ход матча
2'
0:1
4'
9'
28'
2:2
85'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Cristian Vega
|1
|0.5
|2.
|Juan Ignacio Vieyra
|1
|0.5
|3.
|Риано Клаудио
|0
|0
|4.
|Pablo Arganaraz
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Braian Romero
|1
|0.5
|2.
|Marcelo Benitez II
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Juan Daniel Galeano
|2
|0
|2.
|Jonathan Bay
|2
|0
|3.
|Рибас Себастьян
|1
|0
|4.
|Nahuel Banegas
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Miguel Merentiel
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сентраль Кордоба
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|Дефенса и Хустисия
|100% (2)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +3 =5 -12Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Берасатеги 1:2 Сентраль Кордоба
Сентраль Кордоба 0:1 Сан-Тельмо Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Сентраль Кордоба 0:1 Мидленд Унион Санта-Фе 0:0 Сентраль Кордоба Док Суд 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:4 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Хенераль Ламадрид Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Леандро Н. Алем Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба Аргентино Де Мерло 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:0 Колон Сентраль Кордоба 0:0 Спортиво Итальяно Сентраль Кордоба 0:3 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 2:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:1 Кануелас
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +9 =5 -6Дефенса и Хустисия 1:1 Спортиво Лукеньо Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Спортиво Лукеньо 1:2 Дефенса и Хустисия Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия
Дельфин 3:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Олимпия Асунсьон Дефенса и Хустисия 3:0 Дельфин Олимпия Асунсьон 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Патронато де Парана Дефенса и Хустисия 1:2 Сантос Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Дефенса и Хустисия
Последние игры между собой
Сентраль Кордоба: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Дефенса и Хустисия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|Индепендьенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Сентраль Кордоба
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
Победитель
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