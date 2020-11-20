0:1
5' ГолРамирес Сандро
21' Желтая карточкаИнсуа Пабло
41' Желтая карточкаБудимир Анте
21
Перес
Иньиго
17
Будимир
Анте
14
Гарсия
Рубен
19
Лопес
Педро
11
Галан
Хави
17
Рико
Микель
9
Мир
Рафа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
14 Гарсия РубенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Навас РаульЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Адриан ЛопесНападающий
- Нападающий
-
37 Саверио КикеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Лопес ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Рико МикельПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Мир РафаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Пулидо ХорхеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сеоане ХаймеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Гомес СерхиоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
5'
0:1
21'
41'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарсия Рубен
|2 (1)
|0.22
|2.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.11
|3.
|Адриан Лопес
|1
|0.11
|4.
|Будимир Анте
|1
|0.11
|5.
|Торрес Роберто
|1
|0.11
|6.
|Кальери Хонатан
|1
|0.11
|7.
|Торро Лукас
|0
|0
|8.
|Ойер Санхурхо
|0
|0
|9.
|Барха Энрике
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мир Рафа
|3
|0.3
|2.
|Рамирес Сандро
|2
|0.2
|3.
|Феррейро Давид
|1
|0.1
|4.
|Сиовас Димитрис
|1
|0.1
|5.
|Маффео Пабло
|1
|0.1
|6.
|Лопес Педро
|0
|0
|7.
|Карлос Хуан Реал
|0
|0
|8.
|Галан Хави
|0
|0
|9.
|Онтиверос Хавьер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Давид III
|4
|0
|2.
|Ойер Санхурхо
|3
|0
|3.
|Видаль Начо
|3
|0
|4.
|Монкайола Хон
|1
|1
|5.
|Гарсия Рубен
|1
|0
|6.
|Торро Лукас
|1
|0
|7.
|Эррера Серхио
|1
|0
|8.
|Унаи Гарсия
|1
|0
|9.
|Круз Хуан
|1
|0
|10.
|Барха Энрике
|1
|0
|11.
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Инсуа Пабло
|3
|0
|2.
|Сиовас Димитрис
|2
|0
|3.
|Пулидо Хорхе
|2
|0
|4.
|Галан Хави
|2
|0
|5.
|Москера Педро
|1
|0
|6.
|Феррейро Давид
|1
|0
|7.
|Рамирес Сандро
|1
|0
|8.
|Маффео Пабло
|1
|0
|9.
|Думбия Идрисса
|1
|0
|10.
|Эскрих Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Осасуна
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|0
|57.14% (4)
|Уэска
|0
|0
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|42.86% (3)
|0
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: +9 =5 -6Севилья 1:0 Осасуна Осасуна 1:3 Атлетико М Осасуна 1:0 Атлетик Б Эйбар 0:0 Осасуна
Алавес 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Сельта Осасуна 1:3 Леванте Хетафе 1:0 Осасуна Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар Осасуна 2:1 Алавес Мирандес 0:2 Осасуна Осасуна 2:2 Мальорка Барселона 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Сельта Бетис 3:0 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Эйбар 0:2 Осасуна Осасуна 2:1 Леганес
Уэска Последние 20 матчей: +7 =8 -5Уэска 1:1 Эйбар Реал Мадрид 4:1 Уэска Реал Сосьедад 4:1 Уэска Уэска 2:2 Вальядолид
Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия Расинг 1:0 Уэска Уэска 2:1 Алькоркон Депортиво 2:1 Уэска Уэска 1:0 Лас-Пальмас Сарагоса 0:1 Уэска
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Уэска: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 4
|20
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 9
|18
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|5.
|Гранада
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 11
|14
|6.
|Кадис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 10
|14
|7.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 17
|12
|8.
|Барселона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 8
|11
|9.
|Эльче
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|10.
|Хетафе
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|11.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|12.
|Севилья
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|13.
|Осасуна
|0:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 9
|10
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|15.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|16.
|Эйбар
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|17.
|Уэска
|1:0 Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 15
|9
|18.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 15
|7
|19.
|Леванте
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Осасуна» – «Уэска» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Осасуна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уэска» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Осасуна» – «Уэска», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Осасуна 0:1 Уэска
Исход игры
Осасуна
80.5% (124)
Ничья
16.2% (25)
Уэска
3.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
29.14% (44)
Меньше
70.86% (107)
Обе команды забьют
Да
41.72% (63)
Нет
58.28% (88)
Популярный счёт
1:0 Осасуна
40.9% (63)
2:1 Осасуна
22.7% (35)
1:1 Ничья
12.3% (19)
2:0 Осасуна
12.3% (19)
3:1 Осасуна
3.2% (5)
0:0 Ничья
2.6% (4)
1:2 Уэска
1.9% (3)
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