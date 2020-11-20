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Осасуна
0:1
Перерыв

Стадион:
Уэска
0'
0:1
5' Гол
Рамирес Сандро
21' Желтая карточка
Инсуа Пабло
41' Желтая карточка
Будимир Анте
1
Эррера
Серхио
12
Ронкалья
Факундо
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
10
Торрес
Роберто
6
Ойер
Санхурхо
21
Перес
Иньиго
7
Хони
Родригес
17
Будимир
Анте
14
Гарсия
Рубен
25
Андрес
Фернандес
19
Лопес
Педро
4
Инсуа
Пабло
18
Сиовас
Димитрис
11
Галан
Хави
7
Феррейро
Давид
5
Москера
Педро
17
Рико
Микель
24
Гарсия
Борха
I
9
Мир
Рафа
6
Рамирес
Сандро
Осасуна
4-4-2
Уэска
4-4-2

Ход матча

5'
0:1
Рамирес Сандро
21'
 
Инсуа Пабло
41'
Будимир Анте
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рубен 2 (1) 0.22
2. Ронкалья Факундо 1 0.11
3. Адриан Лопес 1 0.11
4. Будимир Анте 1 0.11
5. Торрес Роберто 1 0.11
6. Кальери Хонатан 1 0.11
7. Торро Лукас 0 0
8. Ойер Санхурхо 0 0
9. Барха Энрике 0 0
Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 3 0.3
2. Рамирес Сандро 2 0.2
3. Феррейро Давид 1 0.1
4. Сиовас Димитрис 1 0.1
5. Маффео Пабло 1 0.1
6. Лопес Педро 0 0
7. Карлос Хуан Реал 0 0
8. Галан Хави 0 0
9. Онтиверос Хавьер 0 0

Карточки

Осасуна
# Игрок      
1. Гарсия Давид III 4 0
2. Ойер Санхурхо 3 0
3. Видаль Начо 3 0
4. Монкайола Хон 1 1
5. Гарсия Рубен 1 0
6. Торро Лукас 1 0
7. Эррера Серхио 1 0
8. Унаи Гарсия 1 0
9. Круз Хуан 1 0
10. Барха Энрике 1 0
11. Эрнандес Аридане 1 0
Уэска
# Игрок      
1. Инсуа Пабло 3 0
2. Сиовас Димитрис 2 0
3. Пулидо Хорхе 2 0
4. Галан Хави 2 0
5. Москера Педро 1 0
6. Феррейро Давид 1 0
7. Рамирес Сандро 1 0
8. Маффео Пабло 1 0
9. Думбия Идрисса 1 0
10. Эскрих Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Осасуна 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 0 57.14% (4)
 Уэска 0 0 14.29% (1) 42.86% (3) 42.86% (3) 0

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Севилья 1:0 Осасуна Осасуна 1:3 Атлетико М Осасуна 1:0 Атлетик Б Эйбар 0:0 Осасуна
Алавес 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Сельта Осасуна 1:3 Леванте Хетафе 1:0 Осасуна Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар Осасуна 2:1 Алавес Мирандес 0:2 Осасуна Осасуна 2:2 Мальорка Барселона 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Сельта Бетис 3:0 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Эйбар 0:2 Осасуна Осасуна 2:1 Леганес
Уэска Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Уэска 1:1 Эйбар Реал Мадрид 4:1 Уэска Реал Сосьедад 4:1 Уэска Уэска 2:2 Вальядолид
Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия Расинг 1:0 Уэска Уэска 2:1 Алькоркон Депортиво 2:1 Уэска Уэска 1:0 Лас-Пальмас Сарагоса 0:1 Уэска

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Уэска: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Уэска 0:1 Осасуна Товарищеские матчи Уэска 1:0 Осасуна Сегунда Осасуна 1:1 Уэска Сегунда Осасуна 2:3 Уэска Сегунда
Уэска 0:1 Осасуна Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 9 6 2 1 20 - 4 20
2. Вильярреал Заявка 9 5 3 1 13 - 9 18
3. Атлетико М Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
4. Реал Мадрид Заявка 8 5 1 2 14 - 9 16
5. Гранада Заявка 8 4 2 2 9 - 11 14
6. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 10 14
7. Бетис Заявка 9 4 0 5 12 - 17 12
8. Барселона Заявка 7 3 2 2 15 - 8 11
9. Эльче Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
10. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
11. Валенсия Заявка 9 3 2 4 15 - 14 11
12. Севилья Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
13. Осасуна 0:1 Заявка 9 3 1 5 7 - 9 10
14. Атлетик Б Заявка 8 3 0 5 7 - 9 9
15. Алавес Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
16. Эйбар Заявка 9 2 3 4 6 - 9 9
17. Уэска 1:0 Заявка 10 1 6 3 8 - 15 9
18. Сельта Заявка 9 1 4 4 6 - 15 7
19. Леванте Заявка 8 1 3 4 8 - 13 6
20. Вальядолид Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Осасуна 80.5% (124)
X 16.2% (25)
Уэска 3.2% (5)
Все прогнозы
1.67 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Уэска
8.75
4.13
3.42
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.45 3.05 3.15
Бонус: 5 000 ₽ 6.80 4.00 1.53
Бонус: 5 000 ₽ 2.44 3.05 3.42
  8.75 4.13 1.46

Самый высокий коэффициент на матч «Осасуна» – «Уэска» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Осасуна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уэска» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Осасуна» – «Уэска», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.80 1.06 6.30 1.11 4.44 1.20 2.20 1.69 3.25 1.33 1.80 2.08 1.87 1.92 1.40 2.90 1.25 3.90 1.08 7.77 1.06 5.55 0.00 23.00
6.45 1.07 5.45 1.12 2.70 1.45 2.03 1.79 1.62 2.44 1.29 3.64 1.20 4.35 1.08 8.10 1.03 8.70 1.01 18.00
7.94 1.10 4.57 1.22 2.45 1.61 3.12 1.39 2.18 1.73 1.81 2.07 1.58 2.47 1.35 3.34 1.53 2.59 1.23 4.43 1.12 6.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.55 1.50 1.65 2.22 1.33 3.25 1.03 12.00 1.15 5.30
2.56 1.51 1.67 2.21 1.33 3.32 1.07 8.00 1.06 9.40
2.49 1.57 2.04 1.84 1.58 2.48 1.38 3.18 1.19 4.94 1.51 2.66 1.20 4.77 1.15 5.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.31 2.27 1.60 1.53 2.45 1.18 4.50
3.26 1.34 2.19 1.68 1.51 2.56 1.18 5.00 1.12 6.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.27
Букмекер Да Нет
5.30 1.42
Букмекер Да Нет
3.90 1.24
Где смотреть матч Осасуна 0:1 Уэска онлайн

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Прогнозы на матч Осасуна 0:1 Уэска

Исход игры
Осасуна
80.5% (124)
Ничья
16.2% (25)
Уэска
3.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
29.14% (44)
Меньше
70.86% (107)
Обе команды забьют
Да
41.72% (63)
Нет
58.28% (88)
Популярный счёт
1:0 Осасуна
40.9% (63)
2:1 Осасуна
22.7% (35)
1:1 Ничья
12.3% (19)
2:0 Осасуна
12.3% (19)
3:1 Осасуна
3.2% (5)
0:0 Ничья
2.6% (4)
1:2 Уэска
1.9% (3)
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