0:1
5' ГолРамирес Сандро
21' Желтая карточкаИнсуа Пабло
41' Желтая карточкаБудимир Анте
1:1
68' ГолГарсия Давид III
74' Желтая карточкаЛопес Педро
75' Желтая карточкаПерес Иньиго
90' Желтая карточкаНвакали Келечи
21
Перес
Иньиго
17
Будимир
Анте
14
Гарсия
Рубен
19
Лопес
Педро
11
Галан
Хави
17
Рико
Микель
9
Мир
Рафа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
14 Гарсия РубенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Навас РаульЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Адриан ЛопесНападающий
- Нападающий
-
37 Саверио КикеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Лопес ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Рико МикельПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Мир РафаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Пулидо ХорхеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сеоане ХаймеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Гомес СерхиоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
5'
0:1
21'
41'
68'
74'
75'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 5
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарсия Рубен
|2 (1)
|0.22
|2.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.11
|3.
|Адриан Лопес
|1
|0.11
|4.
|Будимир Анте
|1
|0.11
|5.
|Торрес Роберто
|1
|0.11
|6.
|Кальери Хонатан
|1
|0.11
|7.
|Гарсия Давид III
|1
|0.11
|8.
|Торро Лукас
|0
|0
|9.
|Ойер Санхурхо
|0
|0
|10.
|Хони Родригес
|0
|0
|11.
|Барха Энрике
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мир Рафа
|3
|0.3
|2.
|Рамирес Сандро
|2
|0.2
|3.
|Феррейро Давид
|1
|0.1
|4.
|Сиовас Димитрис
|1
|0.1
|5.
|Маффео Пабло
|1
|0.1
|6.
|Лопес Педро
|0
|0
|7.
|Карлос Хуан Реал
|0
|0
|8.
|Галан Хави
|0
|0
|9.
|Онтиверос Хавьер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Давид III
|4
|0
|2.
|Ойер Санхурхо
|3
|0
|3.
|Видаль Начо
|3
|0
|4.
|Монкайола Хон
|1
|1
|5.
|Перес Иньиго
|1
|0
|6.
|Гарсия Рубен
|1
|0
|7.
|Будимир Анте
|1
|0
|8.
|Торро Лукас
|1
|0
|9.
|Эррера Серхио
|1
|0
|10.
|Унаи Гарсия
|1
|0
|11.
|Круз Хуан
|1
|0
|12.
|Барха Энрике
|1
|0
|13.
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Инсуа Пабло
|3
|0
|2.
|Сиовас Димитрис
|2
|0
|3.
|Пулидо Хорхе
|2
|0
|4.
|Галан Хави
|2
|0
|5.
|Лопес Педро
|1
|0
|6.
|Москера Педро
|1
|0
|7.
|Феррейро Давид
|1
|0
|8.
|Рамирес Сандро
|1
|0
|9.
|Маффео Пабло
|1
|0
|10.
|Нвакали Келечи
|1
|0
|11.
|Думбия Идрисса
|1
|0
|12.
|Эскрих Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Осасуна
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|50% (4)
|Уэска
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|37.5% (3)
|0
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: +9 =5 -6Севилья 1:0 Осасуна Осасуна 1:3 Атлетико М Осасуна 1:0 Атлетик Б Эйбар 0:0 Осасуна
Алавес 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Сельта Осасуна 1:3 Леванте Хетафе 1:0 Осасуна Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар Осасуна 2:1 Алавес Мирандес 0:2 Осасуна Осасуна 2:2 Мальорка Барселона 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Сельта Бетис 3:0 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Эйбар 0:2 Осасуна Осасуна 2:1 Леганес
Уэска Последние 20 матчей: +7 =8 -5Уэска 1:1 Эйбар Реал Мадрид 4:1 Уэска Реал Сосьедад 4:1 Уэска Уэска 2:2 Вальядолид
Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия Расинг 1:0 Уэска Уэска 2:1 Алькоркон Депортиво 2:1 Уэска Уэска 1:0 Лас-Пальмас Сарагоса 0:1 Уэска
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Уэска: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 4
|20
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 9
|18
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|5.
|Гранада
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 11
|14
|6.
|Кадис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 10
|14
|7.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 17
|12
|8.
|Барселона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 8
|11
|9.
|Эльче
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|10.
|Хетафе
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|11.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|12.
|Осасуна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|13.
|Севилья
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|15.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|16.
|Эйбар
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|17.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 15
|7
|18.
|Уэска
|Заявка
|10
|0
|7
|3
|8 - 16
|7
|19.
|Леванте
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Осасуна» – «Уэска» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Осасуна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уэска» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Осасуна» – «Уэска», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Осасуна 1:1 Уэска
Исход игры
Осасуна
80.5% (124)
Ничья
16.2% (25)
Уэска
3.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
29.14% (44)
Меньше
70.86% (107)
Обе команды забьют
Да
41.72% (63)
Нет
58.28% (88)
Популярный счёт
1:0 Осасуна
40.9% (63)
2:1 Осасуна
22.7% (35)
2:0 Осасуна
12.3% (19)
1:1 Ничья
12.3% (19)
3:1 Осасуна
3.2% (5)
0:0 Ничья
2.6% (4)
1:2 Уэска
1.9% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!