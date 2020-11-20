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Осасуна
1:1
Конец матча

Стадион:
Уэска
0'
0:1
5' Гол
Рамирес Сандро
21' Желтая карточка
Инсуа Пабло
41' Желтая карточка
Будимир Анте
1:1
68' Гол
Гарсия Давид III
74' Желтая карточка
Лопес Педро
75' Желтая карточка
Перес Иньиго
90' Желтая карточка
Нвакали Келечи
90'+4
1
Эррера
Серхио
12
Ронкалья
Факундо
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
10
Торрес
Роберто
6
Ойер
Санхурхо
21
Перес
Иньиго
7
Хони
Родригес
17
Будимир
Анте
14
Гарсия
Рубен
25
Андрес
Фернандес
19
Лопес
Педро
4
Инсуа
Пабло
18
Сиовас
Димитрис
11
Галан
Хави
7
Феррейро
Давид
5
Москера
Педро
17
Рико
Микель
24
Гарсия
Борха
I
9
Мир
Рафа
6
Рамирес
Сандро
Осасуна
4-4-2
Уэска
4-4-2

Ход матча

5'
0:1
Рамирес Сандро
21'
 
Инсуа Пабло
41'
Будимир Анте
 
46'
Монкайола Хон
Круз Хуан
 
46'
Гальего Энрике
Торрес Роберто
 
56'
 
Нвакали Келечи
Мир Рафа
68'
Гарсия Давид III
(Хони Родригес)
1:1
74'
 
Лопес Педро
75'
Перес Иньиго
 
75'
 
Окадзаки Синджи
Рамирес Сандро
78'
Адриан Лопес
Будимир Анте
 
78'
Видаль Начо
Ронкалья Факундо
 
84'
Барха Энрике
Хони Родригес
 
86'
 
Гомес Серхио
Феррейро Давид
86'
 
Карлос Хуан Реал
Рико Микель
90'
 
Нвакали Келечи

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рубен 2 (1) 0.22
2. Ронкалья Факундо 1 0.11
3. Адриан Лопес 1 0.11
4. Будимир Анте 1 0.11
5. Торрес Роберто 1 0.11
6. Кальери Хонатан 1 0.11
7. Гарсия Давид III 1 0.11
8. Торро Лукас 0 0
9. Ойер Санхурхо 0 0
10. Хони Родригес 0 0
11. Барха Энрике 0 0
Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 3 0.3
2. Рамирес Сандро 2 0.2
3. Феррейро Давид 1 0.1
4. Сиовас Димитрис 1 0.1
5. Маффео Пабло 1 0.1
6. Лопес Педро 0 0
7. Карлос Хуан Реал 0 0
8. Галан Хави 0 0
9. Онтиверос Хавьер 0 0

Карточки

Осасуна
# Игрок      
1. Гарсия Давид III 4 0
2. Ойер Санхурхо 3 0
3. Видаль Начо 3 0
4. Монкайола Хон 1 1
5. Перес Иньиго 1 0
6. Гарсия Рубен 1 0
7. Будимир Анте 1 0
8. Торро Лукас 1 0
9. Эррера Серхио 1 0
10. Унаи Гарсия 1 0
11. Круз Хуан 1 0
12. Барха Энрике 1 0
13. Эрнандес Аридане 1 0
Уэска
# Игрок      
1. Инсуа Пабло 3 0
2. Сиовас Димитрис 2 0
3. Пулидо Хорхе 2 0
4. Галан Хави 2 0
5. Лопес Педро 1 0
6. Москера Педро 1 0
7. Феррейро Давид 1 0
8. Рамирес Сандро 1 0
9. Маффео Пабло 1 0
10. Нвакали Келечи 1 0
11. Думбия Идрисса 1 0
12. Эскрих Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Осасуна 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 0 12.5% (1) 50% (4)
 Уэска 12.5% (1) 0 12.5% (1) 37.5% (3) 37.5% (3) 0

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Севилья 1:0 Осасуна Осасуна 1:3 Атлетико М Осасуна 1:0 Атлетик Б Эйбар 0:0 Осасуна
Алавес 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Сельта Осасуна 1:3 Леванте Хетафе 1:0 Осасуна Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар Осасуна 2:1 Алавес Мирандес 0:2 Осасуна Осасуна 2:2 Мальорка Барселона 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Сельта Бетис 3:0 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Эйбар 0:2 Осасуна Осасуна 2:1 Леганес
Уэска Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Уэска 1:1 Эйбар Реал Мадрид 4:1 Уэска Реал Сосьедад 4:1 Уэска Уэска 2:2 Вальядолид
Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия Расинг 1:0 Уэска Уэска 2:1 Алькоркон Депортиво 2:1 Уэска Уэска 1:0 Лас-Пальмас Сарагоса 0:1 Уэска

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Уэска: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Уэска 0:1 Осасуна Товарищеские матчи Уэска 1:0 Осасуна Сегунда Осасуна 1:1 Уэска Сегунда Осасуна 2:3 Уэска Сегунда
Уэска 0:1 Осасуна Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 9 6 2 1 20 - 4 20
2. Вильярреал Заявка 9 5 3 1 13 - 9 18
3. Атлетико М Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
4. Реал Мадрид Заявка 8 5 1 2 14 - 9 16
5. Гранада Заявка 8 4 2 2 9 - 11 14
6. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 10 14
7. Бетис Заявка 9 4 0 5 12 - 17 12
8. Барселона Заявка 7 3 2 2 15 - 8 11
9. Эльче Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
10. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
11. Валенсия Заявка 9 3 2 4 15 - 14 11
12. Осасуна Заявка 9 3 2 4 8 - 9 11
13. Севилья Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
14. Атлетик Б Заявка 8 3 0 5 7 - 9 9
15. Алавес Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
16. Эйбар Заявка 9 2 3 4 6 - 9 9
17. Сельта Заявка 9 1 4 4 6 - 15 7
18. Уэска Заявка 10 0 7 3 8 - 16 7
19. Леванте Заявка 8 1 3 4 8 - 13 6
20. Вальядолид Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Осасуна 80.5% (124)
X 16.2% (25)
Уэска 3.2% (5)
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1.67 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.45 3.05 3.15
Бонус: 5 000 ₽ 4.90 1.44 6.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.44 3.05 3.42
  9.77 4.06 1.44

Самый высокий коэффициент на матч «Осасуна» – «Уэска» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Осасуна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уэска» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Осасуна» – «Уэска», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.80 1.06 6.30 1.11 3.60 1.28 2.20 1.69 1.68 2.18 1.80 2.08 1.33 2.63 1.08 7.77 1.04 10.00 1.03 12.00 1.02 13.00 0.00 23.00
6.45 1.07 5.45 1.12 2.70 1.45 2.03 1.79 1.62 2.44 1.29 3.64 1.20 4.35 1.08 8.10 1.03 8.70 1.01 18.00
7.94 1.10 2.47 1.58 2.03 1.85 1.56 2.52 1.37 3.24 1.27 3.95 1.43 2.93 1.35 3.34 1.53 2.59 1.16 5.51 1.12 6.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.55 1.50 1.65 2.22 1.33 3.25 1.03 12.00 1.15 5.30
2.56 1.51 1.67 2.21 1.33 3.32 1.07 8.00 1.06 9.40
2.49 1.57 2.04 1.84 1.58 2.48 1.38 3.18 1.19 4.94 1.51 2.66 1.20 4.77 1.15 5.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.31 2.27 1.60 1.53 2.45 1.18 4.50
3.26 1.34 2.19 1.68 1.51 2.56 1.18 5.00 1.12 6.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.08 1.95
Букмекер Да Нет
5.30 1.42
Букмекер Да Нет
3.90 1.24
Где смотреть матч Осасуна 1:1 Уэска онлайн

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Прогнозы на матч Осасуна 1:1 Уэска

Исход игры
Осасуна
80.5% (124)
Ничья
16.2% (25)
Уэска
3.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
29.14% (44)
Меньше
70.86% (107)
Обе команды забьют
Да
41.72% (63)
Нет
58.28% (88)
Популярный счёт
1:0 Осасуна
40.9% (63)
2:1 Осасуна
22.7% (35)
2:0 Осасуна
12.3% (19)
1:1 Ничья
12.3% (19)
3:1 Осасуна
3.2% (5)
0:0 Ничья
2.6% (4)
1:2 Уэска
1.9% (3)
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