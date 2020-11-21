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Леванте
1:1
Конец матча

Стадион:
Эльче
0'
1:0
12' Гол
Мелеро Гонсало
39' Желтая карточка
Бое Лукас
40' Желтая карточка
Клерк Карлос
1:1
64' Гол
Моренте Тете
67' Желтая карточка
Моренте Тете
80' Желтая карточка
Диего Гонсалес VII
88' Желтая карточка
Мфулу Оменуке
90'+5
13
Айтор
Фернандес
2
Сон
15
Постиго
Серхио
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
18
Де
Фрутос
Хорхе
12
Малса
Микаэль
22
Мелеро
Гонсало
24
Кампанья
Хосе
21
Гомес
Даниэль
11
Моралес
Луис
13
Бадия
Эдгар
17
Фернандес
Хосан
19
Барраган
Антонио
5
Верду
Гонсало
24
Хосема
2
Диего
Гонсалес
VII
11
Моренте
Тете
4
Марконе
Иван
14
Гутьеррес
Хосе
9
Бое
Лукас
10
Милья
Пере
Леванте
4-4-2
Эльче
5-3-2

Ход матча

12'
Мелеро Гонсало
(Кампанья Хосе)
1:0
39'
 
Бое Лукас
40'
Клерк Карлос
 
64'
1:1
Моренте Тете
(Хосема)
65'
Рочина Рубен
Гомес Даниэль
 
67'
 
Моренте Тете
74'
Радоя Неманья
Мелеро Гонсало
 
75'
Рохер Марти
Де Фрутос Хорхе
 
79'
 
Мфулу Оменуке
Гутьеррес Хосе
80'
 
Диего Гонсалес VII
81'
Леон Серхио
Моралес Луис
 
81'
Дуарте Оскар
Везу Рубен
 
88'
 
Мфулу Оменуке
90'
 
Каррильо Гидо
Бое Лукас

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 4 0.44
2. Рохер Марти 2 (1) 0.22
3. Мелеро Гонсало 2 0.22
4. Везу Рубен 1 0.11
5. Кампанья Хосе 0 0
6. Мирамон Хорхе 0 0
7. Барди Энис 0 0
Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фидель Чавес 2 (1) 0.25
2. Моренте Тете 2 0.25
3. Фернандес Хосан 2 0.25
4. Милья Пере 1 0.13
5. Бое Лукас 1 0.13
6. Хосема 0 0

Карточки

Леванте
# Игрок      
1. Везу Рубен 3 0
2. Клерк Карлос 2 0
3. Постиго Серхио 1 0
4. Кампанья Хосе 1 0
5. Дуарте Оскар 1 0
6. Сон 1 0
7. Радоя Неманья 1 0
8. Малса Микаэль 1 0
9. Мирамон Хорхе 1 0
10. Антонио Гарсия 1 0
11. Барди Энис 1 0
12. Робер Пьер 1 0
Эльче
# Игрок      
1. Моренте Тете 3 0
2. Барраган Антонио 2 0
3. Гутьеррес Хосе 2 0
4. Мфулу Оменуке 2 0
5. Бое Лукас 2 0
6. Фернандес Хосан 2 0
7. Диего Гонсалес VII 2 0
8. Марконе Иван 1 0
9. Кальво Даниэль 1 0
10. Фидель Чавес 1 0
11. Санчес-Миньо Хуан 1 0
12. Ригони Эмилиано 1 0
13. Верду Гонсало 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леванте 22.22% (2) 0 33.33% (3) 22.22% (2) 0 22.22% (2)
 Эльче 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Леванте 1:1 Алавес Гранада 1:1 Леванте Леванте 1:1 Сельта Атлетик Б 2:0 Леванте
Леванте 0:2 Реал Мадрид Севилья 1:0 Леванте Осасуна 1:3 Леванте Севилья 3:2 Леванте Валенсия 4:2 Леванте Леванте 1:0 Кастельон Вильярреал 1:2 Леванте Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Леванте 2:1 Мальорка Леванте 1:0 Хетафе Сельта 2:3 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Мальорка 2:0 Леванте Леванте 1:1 Реал Сосьедад Вальядолид 0:0 Леванте
Эльче Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Эльче 1:1 Сельта Бетис 3:1 Эльче Эльче 2:1 Валенсия Алавес 0:2 Эльче
Эльче 0:0 Уэска Эйбар 0:1 Эльче Эльче 0:3 Реал Сосьедад Эльче 0:1 Барселона Эльче 2:0 Мурсия Эльче 2:0 УКАМ Мурсия Жирона 0:1 Эльче Эльче 0:0 Жирона Сарагоса 0:1 Эльче Эльче 0:0 Сарагоса Эльче 2:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 3:1 Эльче Эльче 2:0 Альбасете Мирандес 1:0 Эльче Расинг 1:2 Эльче Эльче 0:0 Кадис

Последние игры между собой

Леванте: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 1
Эльче: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 8
Эльче 0:2 Леванте Товарищеские матчи Эльче 0:2 Леванте Товарищеские матчи Леванте 2:1 Эльче Сегунда Эльче 0:1 Леванте Сегунда
Леванте 0:0 Эльче Примера Эльче 1:0 Леванте Примера Леванте 0:0 Эльче Товарищеские матчи Эльче 1:1 Леванте Примера Леванте 2:1 Эльче Примера Эльче 0:0 Леванте Сегунда Леванте 2:1 Эльче Сегунда Леванте 2:0 Эльче Сегунда Эльче 0:2 Леванте Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 9 6 2 1 20 - 4 20
2. Реал Мадрид 1:0 Заявка 9 6 1 2 15 - 9 19
3. Вильярреал 0:1 Заявка 10 5 3 2 13 - 10 18
4. Атлетико М Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
5. Гранада Заявка 8 4 2 2 9 - 11 14
6. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 10 14
7. Эльче Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
8. Бетис Заявка 9 4 0 5 12 - 17 12
9. Барселона Заявка 7 3 2 2 15 - 8 11
10. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
11. Валенсия Заявка 9 3 2 4 15 - 14 11
12. Осасуна Заявка 9 3 2 4 8 - 9 11
13. Севилья Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
14. Атлетик Б Заявка 8 3 0 5 7 - 9 9
15. Алавес Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
16. Эйбар Заявка 9 2 3 4 6 - 9 9
17. Леванте Заявка 9 1 4 4 9 - 14 7
18. Сельта Заявка 9 1 4 4 6 - 15 7
19. Уэска Заявка 10 0 7 3 8 - 16 7
20. Вальядолид Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Леванте 68.8% (106)
X 24.7% (38)
Эльче 6.5% (10)
Все прогнозы
2.21 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.85 1.45 10.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.18 1.62 9.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.44 4.70 6.95
  3.72 1.45 11.15

Самый высокий коэффициент на матч «Леванте» – «Эльче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Леванте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эльче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Леванте» – «Эльче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
13.50 1.01 9.50 1.04 4.20 1.22 3.10 1.37 2.14 1.75 1.42 2.85 1.86 2.01 1.63 2.37 1.09 7.20 1.19 4.70 1.05 9.50 1.04 9.20 1.02 13.00 0.00 16.50 1.01 15.00
12.50 1.00 11.00 1.01 3.88 1.24 3.10 1.37 2.10 1.82 1.59 2.36 1.38 2.94 1.16 4.75 1.11 5.35 1.02 9.70
2.76 1.48 2.25 1.69 1.74 2.18 1.46 2.82 1.51 2.67 1.29 3.75 1.32 3.51 1.73 2.18 1.21 4.67 1.18 5.22
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
2.07 1.76 2.15 1.70 1.16 5.30 1.03 12.00 1.03 12.00
3.45 1.31 2.22 1.66 1.49 2.62 1.16 5.15 1.11 6.45
3.15 1.38 2.59 1.53 2.03 1.85 1.63 2.37 1.25 4.18 1.13 6.58 1.27 3.90 1.19 4.92
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 1.81 1.94 1.36 3.00
4.20 1.23 2.91 1.41 1.76 2.06 1.32 3.38 1.19 4.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.00 1.38
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.35 1.29
Где смотреть матч Леванте 1:1 Эльче онлайн

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Прогнозы на матч Леванте 1:1 Эльче

Исход игры
Леванте
68.8% (106)
Ничья
24.7% (38)
Эльче
6.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
34.21% (52)
Меньше
65.79% (100)
Обе команды забьют
Да
55.92% (85)
Нет
44.08% (67)
Популярный счёт
1:0 Леванте
32.5% (50)
2:1 Леванте
29.9% (46)
1:1 Ничья
21.4% (33)
2:0 Леванте
5.2% (8)
0:1 Эльче
3.9% (6)
1:2 Эльче
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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