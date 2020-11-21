Леванте
1:1
Конец матча
Стадион: Сьюдад де Валенсия
Эльче
1:0
12' ГолМелеро Гонсало
39' Желтая карточкаБое Лукас
40' Желтая карточкаКлерк Карлос
1:1
64' ГолМоренте Тете
67' Желтая карточкаМоренте Тете
80' Желтая карточкаДиего Гонсалес VII
88' Желтая карточкаМфулу Оменуке
2
Сон
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
11
Моралес
Луис
13
Бадия
Эдгар
24
Хосема
11
Моренте
Тете
10
Милья
Пере
- Основной состав
- Вратарь
-
2 СонЗащитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Рочина РубенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 ХосемаЗащитник
- Защитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Милья ПереНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 СифуЗащитник
-
33 Салинас ХосеЗащитник
-
32 Барри ЖерарЗащитник
-
15 Луисми ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jorge Almiron
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
12'
1:0
39'
40'
64'
1:1
67'
88'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моралес Луис
|4
|0.44
|2.
|Рохер Марти
|2 (1)
|0.22
|3.
|Мелеро Гонсало
|2
|0.22
|4.
|Везу Рубен
|1
|0.11
|5.
|Кампанья Хосе
|0
|0
|6.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|7.
|Барди Энис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фидель Чавес
|2 (1)
|0.25
|2.
|Моренте Тете
|2
|0.25
|3.
|Фернандес Хосан
|2
|0.25
|4.
|Милья Пере
|1
|0.13
|5.
|Бое Лукас
|1
|0.13
|6.
|Хосема
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Везу Рубен
|3
|0
|2.
|Клерк Карлос
|2
|0
|3.
|Постиго Серхио
|1
|0
|4.
|Кампанья Хосе
|1
|0
|5.
|Дуарте Оскар
|1
|0
|6.
|Сон
|1
|0
|7.
|Радоя Неманья
|1
|0
|8.
|Малса Микаэль
|1
|0
|9.
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|10.
|Антонио Гарсия
|1
|0
|11.
|Барди Энис
|1
|0
|12.
|Робер Пьер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Моренте Тете
|3
|0
|2.
|Барраган Антонио
|2
|0
|3.
|Гутьеррес Хосе
|2
|0
|4.
|Мфулу Оменуке
|2
|0
|5.
|Бое Лукас
|2
|0
|6.
|Фернандес Хосан
|2
|0
|7.
|Диего Гонсалес VII
|2
|0
|8.
|Марконе Иван
|1
|0
|9.
|Кальво Даниэль
|1
|0
|10.
|Фидель Чавес
|1
|0
|11.
|Санчес-Миньо Хуан
|1
|0
|12.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|13.
|Верду Гонсало
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Леванте
|22.22% (2)
|0
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
|Эльче
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: +7 =6 -7Леванте 1:1 Алавес Гранада 1:1 Леванте Леванте 1:1 Сельта Атлетик Б 2:0 Леванте
Леванте 0:2 Реал Мадрид Севилья 1:0 Леванте Осасуна 1:3 Леванте Севилья 3:2 Леванте Валенсия 4:2 Леванте Леванте 1:0 Кастельон Вильярреал 1:2 Леванте Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Леванте 2:1 Мальорка Леванте 1:0 Хетафе Сельта 2:3 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Мальорка 2:0 Леванте Леванте 1:1 Реал Сосьедад Вальядолид 0:0 Леванте
Эльче Последние 20 матчей: +10 =5 -5Эльче 1:1 Сельта Бетис 3:1 Эльче Эльче 2:1 Валенсия Алавес 0:2 Эльче
Эльче 0:0 Уэска Эйбар 0:1 Эльче Эльче 0:3 Реал Сосьедад Эльче 0:1 Барселона Эльче 2:0 Мурсия Эльче 2:0 УКАМ Мурсия Жирона 0:1 Эльче Эльче 0:0 Жирона Сарагоса 0:1 Эльче Эльче 0:0 Сарагоса Эльче 2:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 3:1 Эльче Эльче 2:0 Альбасете Мирандес 1:0 Эльче Расинг 1:2 Эльче Эльче 0:0 Кадис
Последние игры между собой
Леванте: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 1
Эльче: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 4
|20
|2.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 9
|19
|3.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 10
|18
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|5.
|Гранада
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 11
|14
|6.
|Кадис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 10
|14
|7.
|Эльче
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|8.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 17
|12
|9.
|Барселона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 8
|11
|10.
|Хетафе
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|11.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|12.
|Осасуна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|13.
|Севилья
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|15.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|16.
|Эйбар
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|17.
|Леванте
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 14
|7
|18.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 15
|7
|19.
|Уэска
|Заявка
|10
|0
|7
|3
|8 - 16
|7
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Леванте» – «Эльче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Леванте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эльче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Леванте» – «Эльче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Леванте 1:1 Эльче
Исход игры
Леванте
68.8% (106)
Ничья
24.7% (38)
Эльче
6.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
34.21% (52)
Меньше
65.79% (100)
Обе команды забьют
Да
55.92% (85)
Нет
44.08% (67)
Популярный счёт
1:0 Леванте
32.5% (50)
2:1 Леванте
29.9% (46)
1:1 Ничья
21.4% (33)
2:0 Леванте
5.2% (8)
0:1 Эльче
3.9% (6)
1:2 Эльче
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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