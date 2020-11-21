Прессингуют игроки "Вильярреал" на чужой половине поля, но пока безошибочно действуют футболисты соперника.

Показали нам Кубо, который наверняка должен выйти на второй тайм. Эмери нужно как-то перестраивать игру своей команды.

Много борьбы стало в районе центрального круга. Ни одной из команд не получается основательно перейти на чужую половину поля.

Откровенно доигрывают первый тайм команды. "Вильярреал" и "Реал" неспешно всё делают.

Неудачная подача "Вильярреала" с левого фланга. У "Реала" очередная возможность потянуть время.

37' Унаи Эмери наконец-то активно жестикулирует, недоволен игроками, что-то эмоционально им кричит.

36' Диас взял и попал в офсайд на ровном месте. Качает головой, выражая недовольство. А перед этим он ещё и в штангу попал.

35' Альбиоль забросил мяч в штрафную "Реала". Куртуа всех опережает.

34' Игроки "Реала" потеряли мяч в атаке и напоролись на ответный выпад. Но гости успели вернуться и не дали развиться наступлению.

33' Зинедин Зидан от бровки не отходит, что-то постоянно подсказывает своим подопечным.

32' Хорошая комбинация "Реала" завершается ударом Карвахаля с правого угла вратарской, только мяч в цель не попал.

31' Нет даже ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения.

30' Тригерос теперь фолит. Игра остановлена.

29' "Вильярреал" навесами нагружает работой оборону "Реала". Правда, по большей части слишком неточными.

28' Модрич нарушает правила на половине поля "Вильярреала".

27' Свой второй угловой заработали хозяева. Но подача в штрафную ничего опасного не принесла.

26' Навал на ворота "Реала" идет мощный в эти минуты, но оборона гостей выдерживает такой натиск.

25' И хозяева продолжают владеть инициативой в игре. Контригра у "Реал" не получается.

24' Эдегор фолит у центрального круга.

23' И снова "Вильярреал" не позволяет сопернику перейти центральную линию поля. Выдержать бы этот натиск гостям.

22' Гаспар с правого фланга отправил мяч на линию вратарской, а там Парехо головой попытался переправить снаряд под перекладину. Повезло "Реалу", мяч просвистел над каркасом ворот.

21' Практически вся десятка полевых игроков "Вильярреала" расположилась на половине поля гостей. Те пока сдерживают атакующие порывы соперника.

20' Первый угловой зарабатывают игроки "Вильярреала". Последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.

19' Гости пытаются нащупать свободную зону, больше не получается. И справа, и слева пытаются.

18' С бельгийцем в итоге всё в порядке. Столичные игроки держат мяч у центрального круга.

17' Азар держится за голеностоп, получил он удар от Марио Гаспара.

16' На своей половине поля контролируют мяч игроки "Вильярреала", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.

15' Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч.

14' "Вильярреал" контролирует мяч с подключением своего вратаря. Все происходит очень медленно. Соперник не оказывает давления.

13' Пока не слишком высок темп, команды до сих пор такое ощущение втягиваются в игру. Много мелких нарушений и небольших остановок.

12' Гомес получает пас от партнёра, но офсайд у 23 номера "Вильярреала".

11' Лукасу Васкесу досталось в середине поля. Игра прервана.

10' Хозяева пытаются организовать высокий прессинг, но гости сумели отбиться и вынести мяч подальше из своей штрафной.

9' Менди размял своей подачей Асенхо. Очень высоко, шансов зацепиться у игроков атаки не было.

8' Зинедин Зидан активно подсказывает по тактике своим подопечным.

7' А вот и перехват, следует заброс в сторону Мариано Диаса, игра остановлена. Офсайд.

6' "Вильярреал" держит мяч, очухиваясь от такого бодрого начала в исполнении гостей.

5' Педраса нарушает правила на половине поля гостей.

4' Обслуживает встречу арбитр Алехандро Эрнандес. Показали нам повтор взятия ворот "Вильярреала", кажется, Лукас Васкес там был в офсайде. Однако судья этот гол засчитал. Спорное решение.

3' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Мариано Диас!!!

Интересное начало. Первая атака гостей завершается взятием ворот. Мариано Диас головой переправил мяч в сетку ворот после передачи Карвахаля.

2' У "Реала" сегодня проблемы с составом, сразу 7 ключевых игроков отсутствуют в старте.

1' "Вильярреал" проводит матч в традиционном комплекте формы жёлтого цвета, в чёрной форме футболисты "Реала".