Вильярреал
0:1
Первый тайм: 41'
Стадион: Эстадио де ла Керамика
Реал Мадрид
0:1
2' ГолДиас Мариано
23
Гомес
Мойсес
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
17
Васкес
Лукас
24
Диас
Мариано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Гомес МойсесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Коста ХаумеЗащитник
- Защитник
-
20 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуНападающий
-
30 Пино ЙеремиНападающий
-
34 Ниньо ФерНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Васкес ЛукасНападающий
-
24 Диас МарианоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 РодригоНападающий
-
43 Oscar Aranda
-
Главный тренер: Зидан Зинедин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
2'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алькасер Пако
|5 (1)
|0.5
|2.
|Морено Херард
|4 (2)
|0.4
|3.
|Чуквезе Саму
|1
|0.1
|4.
|Парехо Даниэль
|1
|0.1
|5.
|Тригерос Мануэль
|1
|0.1
|6.
|Торрес Пау II
|1
|0.1
|7.
|Марио Гаспар
|0
|0
|8.
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|4
|0.44
|2.
|Вальверде Федерико
|3
|0.33
|3.
|Винисиус Жуниор
|2
|0.22
|4.
|Рамос Серхио
|2 (2)
|0.22
|5.
|Модрич Лука
|1
|0.11
|6.
|Азар Эден
|1
|0.11
|7.
|Диас Мариано
|1
|0.11
|8.
|Родриго
|0
|0
|9.
|Марсело Виера
|0
|0
|10.
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|11.
|Васкес Лукас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Педраса Альфонсо
|4
|0
|2.
|Иборра Висенте
|3
|0
|3.
|Кубо Такефуса
|1
|1
|4.
|Марио Гаспар
|2
|0
|5.
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|6.
|Коклен Франсис
|1
|0
|7.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|8.
|Тригерос Мануэль
|1
|0
|9.
|Морено Херард
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|3
|0
|2.
|Рамос Серхио
|2
|0
|3.
|Марсело Виера
|2
|0
|4.
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|5.
|Модрич Лука
|1
|0
|6.
|Начо Игнасио
|1
|0
|7.
|Менди Ферлан
|1
|0
|8.
|Милитао Эдер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вильярреал
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|0
|46.15% (6)
|0
|Реал Мадрид
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
Предыдущие игры
Вильярреал Последние 20 матчей: +12 =3 -5Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 2:0 Вальядолид Карабах 1:3 Вильярреал
Кадис 0:0 Вильярреал Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия Вильярреал 2:0 Ориуэла Атлетико М 0:0 Вильярреал Вильярреал 3:1 Алавес Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар Вильярреал 1:1 Уэска Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:3 Тенерифе Вильярреал 3:1 Картахена Вильярреал 4:0 Эйбар Реал Мадрид 2:1 Вильярреал
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =3 -4Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид
Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Реал Мадрид: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Вильярреал Примера Реал Мадрид 3:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 0:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Примера Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Вильярреал Примера Реал Мадрид 6:2 Вильярреал Примера Вильярреал 0:2 Реал Мадрид Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 4
|20
|2.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 9
|19
|3.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 10
|18
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|5.
|Гранада
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 11
|14
|6.
|Кадис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 10
|14
|7.
|Эльче
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|8.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 17
|12
|9.
|Барселона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 8
|11
|10.
|Хетафе
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|11.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|12.
|Осасуна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|13.
|Севилья
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|15.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|16.
|Эйбар
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|17.
|Леванте
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 14
|7
|18.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 15
|7
|19.
|Уэска
|Заявка
|10
|0
|7
|3
|8 - 16
|7
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вильярреал» – «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вильярреал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вильярреал» – «Реал Мадрид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вильярреал 0:1 Реал Мадрид
Исход игры
Вильярреал
14.6% (22)
Ничья
25.8% (39)
Реал Мадрид
59.6% (90)
Тотал 2.5
Больше
74.5% (111)
Меньше
25.5% (38)
Обе команды забьют
Да
89.26% (133)
Нет
10.74% (16)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
43% (65)
1:1 Ничья
15.2% (23)
2:1 Вильярреал
11.9% (18)
2:2 Ничья
8.6% (13)
1:3 Реал Мадрид
4% (6)
0:1 Реал Мадрид
4% (6)
2:3 Реал Мадрид
4% (6)
0:2 Реал Мадрид
2.6% (4)
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