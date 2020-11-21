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Вильярреал
0:1
Первый тайм: 41'

Стадион:
Реал Мадрид
0'
0:1
2' Гол
Диас Мариано
41'
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
5
Парехо
Даниэль
10
Иборра
Висенте
14
Тригерос
Мануэль
7
Морено
Херард
9
Бакка
Карлос
23
Гомес
Мойсес
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
6
Начо
Игнасио
5
Варан
Рафаэль
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
8
Кроос
Тони
21
Эдегор
Мартин
17
Васкес
Лукас
24
Диас
Мариано
7
Азар
Эден
Вильярреал
4-3-3
Реал Мадрид
4-3-3

Ход матча

2'
0:1
Диас Мариано
(Карвахаль Даниэль)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алькасер Пако 5 (1) 0.5
2. Морено Херард 4 (2) 0.4
3. Чуквезе Саму 1 0.1
4. Парехо Даниэль 1 0.1
5. Тригерос Мануэль 1 0.1
6. Торрес Пау II 1 0.1
7. Марио Гаспар 0 0
8. Педраса Альфонсо 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 4 0.44
2. Вальверде Федерико 3 0.33
3. Винисиус Жуниор 2 0.22
4. Рамос Серхио 2 (2) 0.22
5. Модрич Лука 1 0.11
6. Азар Эден 1 0.11
7. Диас Мариано 1 0.11
8. Родриго 0 0
9. Марсело Виера 0 0
10. Карвахаль Даниэль 0 0
11. Васкес Лукас 0 0

Карточки

Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 4 0
2. Иборра Висенте 3 0
3. Кубо Такефуса 1 1
4. Марио Гаспар 2 0
5. Альбиоль Рауль 1 0
6. Коклен Франсис 1 0
7. Гомес Мойсес 1 0
8. Тригерос Мануэль 1 0
9. Морено Херард 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 3 0
2. Рамос Серхио 2 0
3. Марсело Виера 2 0
4. Карвахаль Даниэль 2 0
5. Модрич Лука 1 0
6. Начо Игнасио 1 0
7. Менди Ферлан 1 0
8. Милитао Эдер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вильярреал 23.08% (3) 15.38% (2) 15.38% (2) 0 46.15% (6) 0
 Реал Мадрид 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2) 30.77% (4)

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 2:0 Вальядолид Карабах 1:3 Вильярреал
Кадис 0:0 Вильярреал Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия Вильярреал 2:0 Ориуэла Атлетико М 0:0 Вильярреал Вильярреал 3:1 Алавес Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар Вильярреал 1:1 Уэска Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:3 Тенерифе Вильярреал 3:1 Картахена Вильярреал 4:0 Эйбар Реал Мадрид 2:1 Вильярреал
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид
Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Реал Мадрид: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Примера
Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Вильярреал Примера Реал Мадрид 3:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 0:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Примера Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Вильярреал Примера Реал Мадрид 6:2 Вильярреал Примера Вильярреал 0:2 Реал Мадрид Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 9 6 2 1 20 - 4 20
2. Реал Мадрид 1:0 Заявка 9 6 1 2 15 - 9 19
3. Вильярреал 0:1 Заявка 10 5 3 2 13 - 10 18
4. Атлетико М Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
5. Гранада Заявка 8 4 2 2 9 - 11 14
6. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 10 14
7. Эльче Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
8. Бетис Заявка 9 4 0 5 12 - 17 12
9. Барселона Заявка 7 3 2 2 15 - 8 11
10. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
11. Валенсия Заявка 9 3 2 4 15 - 14 11
12. Осасуна Заявка 9 3 2 4 8 - 9 11
13. Севилья Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
14. Атлетик Б Заявка 8 3 0 5 7 - 9 9
15. Алавес Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
16. Эйбар Заявка 9 2 3 4 6 - 9 9
17. Леванте Заявка 9 1 4 4 9 - 14 7
18. Сельта Заявка 9 1 4 4 6 - 15 7
19. Уэска Заявка 10 0 7 3 8 - 16 7
20. Вальядолид Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
  • Первый тайм
  • 42'
    Неудачная подача "Вильярреала" с левого фланга. У "Реала" очередная возможность потянуть время.
  • 41'
    Откровенно доигрывают первый тайм команды. "Вильярреал" и "Реал" неспешно всё делают. 
  • 40'
    Много борьбы стало в районе центрального круга. Ни одной из команд не получается основательно перейти на чужую половину поля.
  • 39'
    Показали нам Кубо, который наверняка должен выйти на второй тайм. Эмери нужно как-то перестраивать игру своей команды.
  • 38'
    Прессингуют игроки "Вильярреал" на чужой половине поля, но пока безошибочно действуют футболисты соперника.
  • 37'
    Унаи Эмери наконец-то активно жестикулирует, недоволен игроками, что-то эмоционально им кричит.
  • Офсайд
    36'
    Диас взял и попал в офсайд на ровном месте. Качает головой, выражая недовольство. А перед этим он ещё и в штангу попал.
  • 35'
    Альбиоль забросил мяч в штрафную "Реала". Куртуа всех опережает.
  • 34'
    Игроки "Реала" потеряли мяч в атаке и напоролись на ответный выпад. Но гости успели вернуться и не дали развиться наступлению.
  • 33'
    Зинедин Зидан от бровки не отходит, что-то постоянно подсказывает своим подопечным.
  • Опасный момент
    32'
    Хорошая комбинация "Реала" завершается ударом Карвахаля с правого угла вратарской, только мяч в цель не попал.
  • 31'
    Нет даже ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения.
  • Фол, нарушение
    30'
    Тригерос теперь фолит. Игра остановлена.
  • 29'
    "Вильярреал" навесами нагружает работой оборону "Реала". Правда, по большей части слишком неточными.
  • Фол, нарушение
    28'
    Модрич нарушает правила на половине поля "Вильярреала".
  • Угловой
    27'
    Свой второй угловой заработали хозяева. Но подача в штрафную ничего опасного не принесла.
  • 26'
    Навал на ворота "Реала" идет мощный в эти минуты, но оборона гостей выдерживает такой натиск.
  • 25'
    И хозяева продолжают владеть инициативой в игре. Контригра у "Реал" не получается.
  • Фол, нарушение
    24'
    Эдегор фолит у центрального круга.
  • 23'
    И снова "Вильярреал" не позволяет сопернику перейти центральную линию поля. Выдержать бы этот натиск гостям.
  • Опасный момент
    22'
    Гаспар с правого фланга отправил мяч на линию вратарской, а там Парехо головой попытался переправить снаряд под перекладину. Повезло "Реалу", мяч просвистел над каркасом ворот.
  • 21'
    Практически вся десятка полевых игроков "Вильярреала" расположилась на половине поля гостей. Те пока сдерживают атакующие порывы соперника.
  • Угловой
    20'
    Первый угловой зарабатывают игроки "Вильярреала". Последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.
  • 19'
    Гости пытаются нащупать свободную зону, больше не получается. И справа, и слева пытаются.
  • 18'
    С бельгийцем в итоге всё в порядке. Столичные игроки держат мяч у центрального круга.
  • Фол, нарушение
    17'
    Азар держится за голеностоп, получил он удар от Марио Гаспара.
  • 16'
    На своей половине поля контролируют мяч игроки "Вильярреала", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.
  • 15'
    Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч.
  • 14'
    "Вильярреал" контролирует мяч с подключением своего вратаря. Все происходит очень медленно. Соперник не оказывает давления.
  • Фол, нарушение
    13'
    Пока не слишком высок темп, команды до сих пор такое ощущение втягиваются в игру. Много мелких нарушений и небольших остановок.
  • Офсайд
    12'
    Гомес получает пас от партнёра, но офсайд у 23 номера "Вильярреала".
  • Фол, нарушение
    11'
    Лукасу Васкесу досталось в середине поля. Игра прервана.
  • 10'
    Хозяева пытаются организовать высокий прессинг, но гости сумели отбиться и вынести мяч подальше из своей штрафной.
  • 9'
    Менди размял своей подачей Асенхо. Очень высоко, шансов зацепиться у игроков атаки не было.
  • 8'
    Зинедин Зидан активно подсказывает по тактике своим подопечным.
  • Офсайд
    7'
    А вот и перехват, следует заброс в сторону  Мариано Диаса, игра остановлена. Офсайд.
  • 6'
    "Вильярреал" держит мяч, очухиваясь от такого бодрого начала в исполнении гостей.
  • Фол, нарушение
    5'
    Педраса нарушает правила на половине поля гостей.
  • Судья
    4'
    Обслуживает встречу арбитр Алехандро Эрнандес. Показали нам повтор взятия ворот "Вильярреала", кажется, Лукас Васкес там был в офсайде. Однако судья этот гол засчитал. Спорное решение.
  • Описание гола
    3'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Мариано Диас!!!
    Интересное начало. Первая атака гостей завершается взятием ворот. Мариано Диас головой переправил мяч в сетку ворот после передачи Карвахаля.
  • 2'
    У "Реала" сегодня проблемы с составом, сразу 7 ключевых игроков отсутствуют в старте.
  • 1'
    "Вильярреал" проводит матч в традиционном комплекте формы жёлтого цвета, в чёрной форме футболисты "Реала". 
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали игроки "Вильярреала".
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.50 3.55 2.65
Бонус: 5 000 ₽ 5.50 4.00 1.62
Бонус: 5 000 ₽ 2.49 3.70 2.85
  5.56 3.90 1.65

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
17.00 0.00 11.50 1.03 4.50 1.18 6.80 1.10 2.90 1.40 2.14 1.76 2.22 1.65 1.75 2.17 1.66 2.20 1.27 3.65 1.17 4.05 1.06 7.10 1.05 7.80 1.01 14.50
16.75 1.01 10.50 1.01 4.40 1.16 3.54 1.23 2.26 1.60 1.83 1.98 1.58 2.52 1.26 3.85 1.19 4.50 1.07 7.80 1.05 8.00
5.32 1.18 2.75 1.50 2.87 1.45 2.51 1.56 2.15 1.75 1.83 2.06 1.63 2.35 1.46 2.81 1.69 2.25 1.54 2.57 1.21 4.65 1.16 5.51
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75
3.35 1.31 2.27 1.60 2.15 1.70 1.38 3.00 1.20 4.44
3.38 1.32 2.32 1.61 1.59 2.36 1.22 4.25 1.15 5.45
3.06 1.42 2.41 1.63 1.84 2.08 1.93 1.95 1.59 2.45 1.25 4.08 1.18 5.11 1.44 2.91 1.28 3.83
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.38 1.77 2.04 1.52 2.60 1.22 4.20
4.90 1.18 3.38 1.32 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.33 3.25
Букмекер Да Нет
2.63 1.48
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
Где смотреть матч Вильярреал 0:1 Реал Мадрид онлайн

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Прогнозы на матч Вильярреал 0:1 Реал Мадрид

Исход игры
Вильярреал
14.6% (22)
Ничья
25.8% (39)
Реал Мадрид
59.6% (90)
Тотал 2.5
Больше
74.5% (111)
Меньше
25.5% (38)
Обе команды забьют
Да
89.26% (133)
Нет
10.74% (16)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
43% (65)
1:1 Ничья
15.2% (23)
2:1 Вильярреал
11.9% (18)
2:2 Ничья
8.6% (13)
1:3 Реал Мадрид
4% (6)
0:1 Реал Мадрид
4% (6)
2:3 Реал Мадрид
4% (6)
0:2 Реал Мадрид
2.6% (4)
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