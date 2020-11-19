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Вильярреал
 
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Стадион:
Реал Мадрид

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алькасер Пако 5 (1) 0.56
2. Морено Херард 4 (2) 0.44
3. Чуквезе Саму 1 0.11
4. Парехо Даниэль 1 0.11
5. Тригерос Мануэль 1 0.11
6. Торрес Пау II 1 0.11
7. Марио Гаспар 0 0
8. Педраса Альфонсо 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 4 0.5
2. Вальверде Федерико 3 0.38
3. Винисиус Жуниор 2 0.25
4. Рамос Серхио 2 (2) 0.25
5. Модрич Лука 1 0.13
6. Азар Эден 1 0.13
7. Родриго 0 0
8. Марсело Виера 0 0
9. Васкес Лукас 0 0

Карточки

Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 4 0
2. Иборра Висенте 3 0
3. Кубо Такефуса 1 1
4. Марио Гаспар 2 0
5. Альбиоль Рауль 1 0
6. Коклен Франсис 1 0
7. Гомес Мойсес 1 0
8. Тригерос Мануэль 1 0
9. Морено Херард 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 3 0
2. Рамос Серхио 2 0
3. Марсело Виера 2 0
4. Карвахаль Даниэль 2 0
5. Модрич Лука 1 0
6. Начо Игнасио 1 0
7. Менди Ферлан 1 0
8. Милитао Эдер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вильярреал 23.08% (3) 15.38% (2) 15.38% (2) 0 46.15% (6) 0
 Реал Мадрид 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2) 30.77% (4)

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 2:0 Вальядолид Карабах 1:3 Вильярреал
Кадис 0:0 Вильярреал Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия Вильярреал 2:0 Ориуэла Атлетико М 0:0 Вильярреал Вильярреал 3:1 Алавес Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар Вильярреал 1:1 Уэска Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:3 Тенерифе Вильярреал 3:1 Картахена Вильярреал 4:0 Эйбар Реал Мадрид 2:1 Вильярреал
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид
Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Реал Мадрид: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Примера
Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Вильярреал Примера Реал Мадрид 3:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 0:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Примера Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Вильярреал Примера Реал Мадрид 6:2 Вильярреал Примера Вильярреал 0:2 Реал Мадрид Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 9 6 2 1 20 - 4 20
2. Вильярреал Заявка 9 5 3 1 13 - 9 18
3. Атлетико М Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
4. Реал Мадрид Заявка 8 5 1 2 14 - 9 16
5. Гранада Заявка 8 4 2 2 9 - 11 14
6. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 10 14
7. Бетис Заявка 9 4 0 5 12 - 17 12
8. Барселона Заявка 7 3 2 2 15 - 8 11
9. Эльче Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
10. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
11. Валенсия Заявка 9 3 2 4 15 - 14 11
12. Севилья Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
13. Осасуна Заявка 8 3 1 4 7 - 8 10
14. Атлетик Б Заявка 8 3 0 5 7 - 9 9
15. Алавес Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
16. Эйбар Заявка 9 2 3 4 6 - 9 9
17. Сельта Заявка 9 1 4 4 6 - 15 7
18. Леванте Заявка 8 1 3 4 8 - 13 6
19. Вальядолид Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
20. Уэска Заявка 9 0 6 3 7 - 15 6
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2020, осталось 1 день 20 часов 17 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 67
    Вильярреал 10.4% (7)
    X 20.9% (14)
    Реал Мадрид 68.7% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вильярреал
    Ничья
    Реал Мадрид
    3.08
    4.00
    2.40
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.80 3.60 2.40
    Бонус: 5 000 ₽ 2.80 3.90 2.30
    Бонус: 5 000 ₽ 3.08 4.00 2.33
      2.97 3.86 2.34

    Самый высокий коэффициент на матч «Вильярреал» – «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вильярреал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вильярреал» – «Реал Мадрид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.00 1.01 5.00 1.15 4.50 1.21 2.60 1.51 2.10 1.83 1.83 2.08 1.67 2.33 1.36 3.25 1.27 3.90 1.10 6.30 1.09 6.90 1.02 12.00
    16.75 1.01 15.50 1.02 4.80 1.14 4.05 1.20 2.43 1.53 1.94 1.85 1.67 2.48 1.32 3.30 1.24 3.88 1.08 6.50 1.06 7.00
    5.57 1.17 2.55 1.57 2.27 1.70 2.00 1.90 1.77 2.16 1.62 2.42 1.51 2.73 1.24 4.43 1.10 8.31
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.55 1.52 1.62 2.30 1.23 3.90
    3.85 1.26 2.59 1.50 1.66 2.22 1.25 3.95 1.17 5.10
    3.26 1.38 2.58 1.56 1.93 1.98 1.64 2.39 1.44 2.98
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.05 1.72 1.53 2.41 1.32 3.20
    5.20 1.16 3.76 1.27 2.03 1.79 1.51 2.56 1.32 3.38

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.48 2.75
    Букмекер Да Нет
    3.50 1.31
    Букмекер Да Нет
    2.55 1.52
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    Прогнозы на матч Вильярреал - Реал Мадрид

    Исход игры
    Вильярреал
    10.4% (7)
    Ничья
    20.9% (14)
    Реал Мадрид
    68.7% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.46% (51)
    Меньше
    21.54% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    89.23% (58)
    Нет
    10.77% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    47.8% (32)
    2:1 Вильярреал
    10.4% (7)
    1:1 Ничья
    10.4% (7)
    2:2 Ничья
    7.5% (5)
    0:2 Реал Мадрид
    6% (4)
    1:3 Реал Мадрид
    4.5% (3)
    2:3 Реал Мадрид
    4.5% (3)
    0:1 Реал Мадрид
    3% (2)
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