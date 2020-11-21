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  3. Испания
Севилья
1:1
Первый тайм: 16'

Стадион:
Сельта
0'
2' Желтая карточка
Навас Хесус
1:0
6' Гол
Кунде Жюль
1:1
10' Гол
Аспас Яго
16'
1
Вацлик
Томаш
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
19
Акунья
Маркос
10
Ракитич
Иван
25
Фернандо
Режес
8
Хордан
Хоан
5
Окампос
Лукас
15
Эн-Несири
Юссеф
21
Торрес
Оливер
13
Рубен
Бланко
2
Мальо
Уго
18
Айду
Джозеф
24
Мурильо
Джейсон
15
Олаза
Лукас
14
Тапия
Ренато
9
Нолито
Агудо
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
10
Аспас
Яго
22
Мина
Сантьяго
Севилья
4-3-3
Сельта
4-1-2-1-2

Ход матча

2'
Навас Хесус
 
6'
Кунде Жюль
1:0
10'
1:1
Аспас Яго

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Йонг Люк 2 0.25
2. Эн-Несири Юссеф 2 0.25
3. Мунир Эль-Хаддади 1 0.13
4. Ракитич Иван 1 0.13
5. Окампос Лукас 1 (1) 0.13
6. Навас Хесус 0 0
7. Хордан Хоан 0 0
Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 4 (1) 0.4
2. Мина Сантьяго 1 0.1
3. Каррейра Серхио 1 0.1
4. Денис Суарес 0 0
5. Нолито Агудо 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Фернандо Режес 4 0
2. Навас Хесус 3 0
3. Хордан Хоан 1 1
4. Гудель Неманья 2 0
5. Карлос Диего Сантос 2 0
6. Кунде Жюль 2 0
7. Ракитич Иван 1 0
8. Васкес Франко 1 0
9. Окампос Лукас 1 0
10. Акунья Маркос 1 0
11. Сусо Хесус 1 0
Сельта
# Игрок      
1. Аспас Яго 3 0
2. Мурильо Джейсон 3 0
3. Олаза Лукас 3 0
4. Тапия Ренато 3 0
5. Пейнадо Франсиско 3 0
6. Фонтан Хосе 1 1
7. Родригес Мигель 2 0
8. Йокушлу Окай 2 0
9. Нолито Агудо 2 0
10. Мальо Уго 1 0
11. Араухо Нестор 1 0
12. Денис Суарес 1 0
13. Жунка Давид 1 0
14. Айду Джозеф 1 0
15. Мор Эмре 1 0
16. Вильяр Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 28.57% (2) 0 0 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3)
 Сельта 16.67% (1) 0 33.33% (2) 33.33% (2) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн
Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья
Сельта Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М
Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес

Последние игры между собой

Севилья: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Сельта: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Сельта 2:1 Севилья Ла Лига Севилья 1:1 Сельта Ла Лига Сельта 1:0 Севилья Примера Севилья 2:1 Сельта Примера
Сельта 4:0 Севилья Примера Севилья 2:1 Сельта Примера Севилья 2:1 Сельта Примера Сельта 0:3 Севилья Примера Сельта 2:2 Севилья Кубок Короля Сельта 1:1 Севилья Примера Севилья 4:0 Сельта Кубок Короля Севилья 1:2 Сельта Примера Сельта 1:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Сельта Примера Сельта 1:0 Севилья Примера Севилья 0:1 Сельта Примера Севилья 4:1 Сельта Примера Сельта 2:0 Севилья Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 9 6 2 1 20 - 4 20
2. Вильярреал Заявка 10 5 4 1 14 - 10 19
3. Атлетико М Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
4. Реал Мадрид Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
5. Гранада Заявка 8 4 2 2 9 - 11 14
6. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 10 14
7. Эльче Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
8. Бетис Заявка 9 4 0 5 12 - 17 12
9. Барселона Заявка 7 3 2 2 15 - 8 11
10. Севилья 1:1 Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
11. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
12. Валенсия Заявка 9 3 2 4 15 - 14 11
13. Осасуна Заявка 9 3 2 4 8 - 9 11
14. Атлетик Б Заявка 8 3 0 5 7 - 9 9
15. Алавес Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
16. Эйбар Заявка 9 2 3 4 6 - 9 9
17. Сельта 1:1 Заявка 10 1 5 4 7 - 16 8
18. Леванте Заявка 9 1 4 4 9 - 14 7
19. Уэска Заявка 10 0 7 3 8 - 16 7
20. Вальядолид Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
  • Первый тайм
  • 19'
    Попытались игроки "Сельты" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.
  • Угловой
    18'
    "Севилья" зарабатывает угловой после прерванного прострела, но корнер хозяева разыгрывают неудачно.
  • Фол, нарушение
    17'
    Мальо получает по ногам в середине поля.
  • 16'
    Довольно большая группа игроков "Сельты" гостит на чужой половине поля, и это создаёт сопернику проблемы.
  • 15'
    С настроем и желанием у тех и других проблем нету. Хорошая игра у нас.
  • 14'
    Еще большая нацеленность на атаку появилась у "Сельты". Если пас, то только вперед. Если бежать в атаку, то только всем сразу. Рискуют гости.
  • Фол, нарушение
    13'
    Мина нарушает правила в атаке. Судья всё видел.
  • Описание гола
    12'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Аспас!!!
    Вацлик выпустил мяч из рук после прострела, а Аспас воспользовался такой ошибкой.
  • 11'
    Попробовали было гости подготовить голевую атаку, с последующим  прострелом, но нет адресатов, некому завершить в центре штрафной.
  • 10'
    Пока что "Сельта" как-то слишком пассивно выглядит.
  • Опасный момент
    9'
    Проваливаются гости в обороне, Окапмос на этот раз мог забивать, Рубен Бланко выручил.
  • Фол, нарушение
    8'
    Мальо фолит в середине поля. Игра прервана.
  • Описание гола
    7'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Кунде!!!
    Хороший розыгрыш, Рубен Бланко парировал первый удар по своим воротам, а вот с добиванием Кунде уже не справился.
  • 6'
    Ещё одна атака "Севильи". Рубен Бланко на этот раз отражает удар в ближний угол. Будет угловой.
  • 5'
    Эн-Несири откликнулся на передачу из глубины поля, однако мяч после его удара летит мимо цели.
  • 4'
    "Сельта" не собирается смотреть за игрой со стороны и пошла в атаку, правда, атака опасности у ворот хозяев не принесла.
  • Желтая карточка
    3'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Сесара Сото Градо. Фиксирует он первый фол в матче, нарушает Хесус Навас, за что и получает карточку жёлтого цвета.
  • 2'
    Темп пока невысокий, но "Севилья" пытается действовать с позиции первого номера. "Сельта" осваивается ещё.
  • 1'
    "Севилья" проводит матч в комплекте формы белого цвета, в синей игроки "Сельты".
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты "Севильи".
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.70 3.50 5.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.69 3.70 5.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.71 3.64 5.30
  1.24 6.24 14.14

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.00 1.05 6.40 1.11 2.85 1.41 2.23 1.69 1.87 1.98 1.62 2.27 1.71 2.14 1.31 3.35 1.20 4.44 1.07 7.20 1.05 8.80 1.01 22.00 0.00 22.00 0.00 22.00
8.60 1.07 7.10 1.10 2.96 1.41 2.21 1.68 1.70 2.28 1.32 3.45 1.23 4.30 1.09 7.80 1.07 8.80 1.01 17.25
3.17 1.39 2.78 1.49 2.37 1.65 1.96 1.94 2.97 1.43 2.59 1.54 2.21 1.72 1.85 2.03 1.65 2.33 1.48 2.78 1.22 4.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.63 1.48 1.67 2.20 1.31 3.35 1.08 7.80 1.06 8.80
2.65 1.48 1.74 2.09 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.70
2.78 1.50 2.27 1.70 1.76 2.19 1.49 2.80 2.51 1.56 2.06 1.82 1.59 2.44 1.39 3.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.26 1.58 1.53 2.35 1.19 4.30
3.32 1.33 2.26 1.64 1.55 2.45 1.19 4.65 1.13 5.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.81
Букмекер Да Нет
5.90 1.12
Букмекер Да Нет
4.30 1.21
Где смотреть матч Севилья 1:1 Сельта онлайн

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Прогнозы на матч Севилья 1:1 Сельта

Исход игры
Севилья
95.3% (143)
Ничья
4% (6)
Сельта
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.27% (67)
Меньше
54.73% (81)
Обе команды забьют
Да
47.97% (71)
Нет
52.03% (77)
Популярный счёт
2:1 Севилья
37.3% (56)
1:0 Севилья
25.3% (38)
2:0 Севилья
25.3% (38)
3:1 Севилья
5.3% (8)
1:1 Ничья
2.7% (4)
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