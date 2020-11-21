С настроем и желанием у тех и других проблем нету. Хорошая игра у нас.

Довольно большая группа игроков "Сельты" гостит на чужой половине поля, и это создаёт сопернику проблемы.

Мальо получает по ногам в середине поля.

"Севилья" зарабатывает угловой после прерванного прострела, но корнер хозяева разыгрывают неудачно.

Попытались игроки "Сельты" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.

14' Еще большая нацеленность на атаку появилась у "Сельты". Если пас, то только вперед. Если бежать в атаку, то только всем сразу. Рискуют гости.

13' Мина нарушает правила в атаке. Судья всё видел.

12' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Аспас!!!

Вацлик выпустил мяч из рук после прострела, а Аспас воспользовался такой ошибкой.

11' Попробовали было гости подготовить голевую атаку, с последующим прострелом, но нет адресатов, некому завершить в центре штрафной.

10' Пока что "Сельта" как-то слишком пассивно выглядит.

9' Проваливаются гости в обороне, Окапмос на этот раз мог забивать, Рубен Бланко выручил.

8' Мальо фолит в середине поля. Игра прервана.

7' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Кунде!!!

Хороший розыгрыш, Рубен Бланко парировал первый удар по своим воротам, а вот с добиванием Кунде уже не справился.

6' Ещё одна атака "Севильи". Рубен Бланко на этот раз отражает удар в ближний угол. Будет угловой.

5' Эн-Несири откликнулся на передачу из глубины поля, однако мяч после его удара летит мимо цели.

4' "Сельта" не собирается смотреть за игрой со стороны и пошла в атаку, правда, атака опасности у ворот хозяев не принесла.

3' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Сесара Сото Градо. Фиксирует он первый фол в матче, нарушает Хесус Навас, за что и получает карточку жёлтого цвета.

2' Темп пока невысокий, но "Севилья" пытается действовать с позиции первого номера. "Сельта" осваивается ещё.

1' "Севилья" проводит матч в комплекте формы белого цвета, в синей игроки "Сельты".