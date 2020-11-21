Севилья
1:1
Первый тайм: 16'
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Сельта
2' Желтая карточкаНавас Хесус
1:0
6' ГолКунде Жюль
1:1
10' ГолАспас Яго
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
10
Ракитич
Иван
13
Рубен
Бланко
18
Айду
Джозеф
15
Олаза
Лукас
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Диас ХавьерВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Видаль АлешПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Жунка ДавидЗащитник
- Защитник
-
29 Фонтан ХосеЗащитник
-
16 Саэнс ХорхеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Баэса МигельНападающий
-
Главный тренер: Eduardo Coudet
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
2'
6'
1:0
10'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Йонг Люк
|2
|0.25
|2.
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0.25
|3.
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.13
|4.
|Ракитич Иван
|1
|0.13
|5.
|Окампос Лукас
|1 (1)
|0.13
|6.
|Навас Хесус
|0
|0
|7.
|Хордан Хоан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|4 (1)
|0.4
|2.
|Мина Сантьяго
|1
|0.1
|3.
|Каррейра Серхио
|1
|0.1
|4.
|Денис Суарес
|0
|0
|5.
|Нолито Агудо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фернандо Режес
|4
|0
|2.
|Навас Хесус
|3
|0
|3.
|Хордан Хоан
|1
|1
|4.
|Гудель Неманья
|2
|0
|5.
|Карлос Диего Сантос
|2
|0
|6.
|Кунде Жюль
|2
|0
|7.
|Ракитич Иван
|1
|0
|8.
|Васкес Франко
|1
|0
|9.
|Окампос Лукас
|1
|0
|10.
|Акунья Маркос
|1
|0
|11.
|Сусо Хесус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аспас Яго
|3
|0
|2.
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|3.
|Олаза Лукас
|3
|0
|4.
|Тапия Ренато
|3
|0
|5.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|6.
|Фонтан Хосе
|1
|1
|7.
|Родригес Мигель
|2
|0
|8.
|Йокушлу Окай
|2
|0
|9.
|Нолито Агудо
|2
|0
|10.
|Мальо Уго
|1
|0
|11.
|Араухо Нестор
|1
|0
|12.
|Денис Суарес
|1
|0
|13.
|Жунка Давид
|1
|0
|14.
|Айду Джозеф
|1
|0
|15.
|Мор Эмре
|1
|0
|16.
|Вильяр Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|28.57% (2)
|0
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|Сельта
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +12 =3 -5Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн
Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья
Сельта Последние 20 матчей: +4 =9 -7Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М
Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес
Последние игры между собой
Севилья: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Сельта: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Сельта 4:0 Севилья Примера Севилья 2:1 Сельта Примера Севилья 2:1 Сельта Примера Сельта 0:3 Севилья Примера Сельта 2:2 Севилья Кубок Короля Сельта 1:1 Севилья Примера Севилья 4:0 Сельта Кубок Короля Севилья 1:2 Сельта Примера Сельта 1:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Сельта Примера Сельта 1:0 Севилья Примера Севилья 0:1 Сельта Примера Севилья 4:1 Сельта Примера Сельта 2:0 Севилья Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 4
|20
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 10
|19
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|5.
|Гранада
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 11
|14
|6.
|Кадис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 10
|14
|7.
|Эльче
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|8.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 17
|12
|9.
|Барселона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 8
|11
|10.
|Севилья
|1:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|11.
|Хетафе
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|12.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|13.
|Осасуна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|15.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|16.
|Эйбар
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|17.
|Сельта
|1:1 Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 16
|8
|18.
|Леванте
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 14
|7
|19.
|Уэска
|Заявка
|10
|0
|7
|3
|8 - 16
|7
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Сельта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сельта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Сельта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Севилья 1:1 Сельта
Исход игры
Севилья
95.3% (143)
Ничья
4% (6)
Сельта
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.27% (67)
Меньше
54.73% (81)
Обе команды забьют
Да
47.97% (71)
Нет
52.03% (77)
Популярный счёт
2:1 Севилья
37.3% (56)
1:0 Севилья
25.3% (38)
2:0 Севилья
25.3% (38)
3:1 Севилья
5.3% (8)
1:1 Ничья
2.7% (4)
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