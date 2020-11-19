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Севилья
 
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Стадион:
Сельта

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Йонг Люк 2 0.29
2. Эн-Несири Юссеф 2 0.29
3. Мунир Эль-Хаддади 1 0.14
4. Ракитич Иван 1 0.14
5. Окампос Лукас 1 (1) 0.14
6. Навас Хесус 0 0
7. Хордан Хоан 0 0
Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 4 (1) 0.44
2. Мина Сантьяго 1 0.11
3. Каррейра Серхио 1 0.11
4. Денис Суарес 0 0
5. Нолито Агудо 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Фернандо Режес 4 0
2. Хордан Хоан 1 1
3. Навас Хесус 2 0
4. Гудель Неманья 2 0
5. Карлос Диего Сантос 2 0
6. Кунде Жюль 2 0
7. Ракитич Иван 1 0
8. Васкес Франко 1 0
9. Окампос Лукас 1 0
10. Акунья Маркос 1 0
11. Сусо Хесус 1 0
Сельта
# Игрок      
1. Аспас Яго 3 0
2. Мурильо Джейсон 3 0
3. Олаза Лукас 3 0
4. Тапия Ренато 3 0
5. Пейнадо Франсиско 3 0
6. Фонтан Хосе 1 1
7. Родригес Мигель 2 0
8. Йокушлу Окай 2 0
9. Нолито Агудо 2 0
10. Мальо Уго 1 0
11. Араухо Нестор 1 0
12. Денис Суарес 1 0
13. Жунка Давид 1 0
14. Айду Джозеф 1 0
15. Мор Эмре 1 0
16. Вильяр Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 28.57% (2) 0 0 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3)
 Сельта 16.67% (1) 0 33.33% (2) 33.33% (2) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн
Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья
Сельта Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М
Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес

Последние игры между собой

Севилья: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Сельта: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Сельта 2:1 Севилья Ла Лига Севилья 1:1 Сельта Ла Лига Сельта 1:0 Севилья Примера Севилья 2:1 Сельта Примера
Сельта 4:0 Севилья Примера Севилья 2:1 Сельта Примера Севилья 2:1 Сельта Примера Сельта 0:3 Севилья Примера Сельта 2:2 Севилья Кубок Короля Сельта 1:1 Севилья Примера Севилья 4:0 Сельта Кубок Короля Севилья 1:2 Сельта Примера Сельта 1:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Сельта Примера Сельта 1:0 Севилья Примера Севилья 0:1 Сельта Примера Севилья 4:1 Сельта Примера Сельта 2:0 Севилья Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 9 6 2 1 20 - 4 20
2. Вильярреал Заявка 9 5 3 1 13 - 9 18
3. Атлетико М Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
4. Реал Мадрид Заявка 8 5 1 2 14 - 9 16
5. Гранада Заявка 8 4 2 2 9 - 11 14
6. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 10 14
7. Бетис Заявка 9 4 0 5 12 - 17 12
8. Барселона Заявка 7 3 2 2 15 - 8 11
9. Эльче Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
10. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
11. Валенсия Заявка 9 3 2 4 15 - 14 11
12. Севилья Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
13. Осасуна Заявка 8 3 1 4 7 - 8 10
14. Атлетик Б Заявка 8 3 0 5 7 - 9 9
15. Алавес Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
16. Эйбар Заявка 9 2 3 4 6 - 9 9
17. Сельта Заявка 9 1 4 4 6 - 15 7
18. Леванте Заявка 8 1 3 4 8 - 13 6
19. Вальядолид Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
20. Уэска Заявка 9 0 6 3 7 - 15 6
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Сельта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2020, осталось 1 день 22 часа 32 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 64
    Севилья 96.9% (62)
    X 3.1% (2)
    Сельта 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Сельта
    1.79
    3.65
    5.90
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.65 3.60 5.90
    Бонус: 5 000 ₽ 1.79 3.65 5.30
    Бонус: 5 000 ₽ 1.78 3.64 5.00
      1.77 3.47 5.48

    Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Сельта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сельта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Сельта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.90 1.04 6.60 1.10 2.90 1.40 2.25 1.67 1.88 1.96 1.69 2.25 1.71 2.14 1.32 3.30 1.23 4.10 1.08 7.00 1.06 7.70 1.01 14.00
    8.90 1.07 7.20 1.10 3.00 1.40 2.25 1.66 1.71 2.26 1.34 3.32 1.25 4.05 1.09 7.70 1.07 8.60 1.01 16.75
    3.03 1.40 2.67 1.51 2.28 1.67 1.91 1.96 1.69 2.24 1.51 2.65 1.24 4.23
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.70 2.15 1.32 3.25 1.08 7.40
    2.68 1.47 1.76 2.06 1.36 3.12 1.09 7.20 1.07 8.60
    2.71 1.49 2.22 1.70 1.72 2.20 1.46 2.83 1.34 3.45
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.35 1.57 1.55 2.30 1.20 4.20
    3.38 1.32 2.28 1.63 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.75

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.02 1.78
    Букмекер Да Нет
    5.70 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.21
    Где смотреть матч Севилья - Сельта онлайн

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    Прогнозы на матч Севилья - Сельта

    Исход игры
    Севилья
    96.9% (62)
    Ничья
    3.1% (2)
    Сельта
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.39% (30)
    Меньше
    51.61% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (31)
    Нет
    50% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    39.1% (25)
    2:0 Севилья
    25% (16)
    1:0 Севилья
    23.4% (15)
    3:1 Севилья
    6.3% (4)
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