Севилья
Позже
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Сельта
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Йонг Люк
|2
|0.29
|2.
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0.29
|3.
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.14
|4.
|Ракитич Иван
|1
|0.14
|5.
|Окампос Лукас
|1 (1)
|0.14
|6.
|Навас Хесус
|0
|0
|7.
|Хордан Хоан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|4 (1)
|0.44
|2.
|Мина Сантьяго
|1
|0.11
|3.
|Каррейра Серхио
|1
|0.11
|4.
|Денис Суарес
|0
|0
|5.
|Нолито Агудо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фернандо Режес
|4
|0
|2.
|Хордан Хоан
|1
|1
|3.
|Навас Хесус
|2
|0
|4.
|Гудель Неманья
|2
|0
|5.
|Карлос Диего Сантос
|2
|0
|6.
|Кунде Жюль
|2
|0
|7.
|Ракитич Иван
|1
|0
|8.
|Васкес Франко
|1
|0
|9.
|Окампос Лукас
|1
|0
|10.
|Акунья Маркос
|1
|0
|11.
|Сусо Хесус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аспас Яго
|3
|0
|2.
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|3.
|Олаза Лукас
|3
|0
|4.
|Тапия Ренато
|3
|0
|5.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|6.
|Фонтан Хосе
|1
|1
|7.
|Родригес Мигель
|2
|0
|8.
|Йокушлу Окай
|2
|0
|9.
|Нолито Агудо
|2
|0
|10.
|Мальо Уго
|1
|0
|11.
|Араухо Нестор
|1
|0
|12.
|Денис Суарес
|1
|0
|13.
|Жунка Давид
|1
|0
|14.
|Айду Джозеф
|1
|0
|15.
|Мор Эмре
|1
|0
|16.
|Вильяр Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|28.57% (2)
|0
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|Сельта
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +12 =3 -5Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн
Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья
Сельта Последние 20 матчей: +4 =9 -7Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М
Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес
Последние игры между собой
Севилья: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Сельта: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Сельта 4:0 Севилья Примера Севилья 2:1 Сельта Примера Севилья 2:1 Сельта Примера Сельта 0:3 Севилья Примера Сельта 2:2 Севилья Кубок Короля Сельта 1:1 Севилья Примера Севилья 4:0 Сельта Кубок Короля Севилья 1:2 Сельта Примера Сельта 1:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Сельта Примера Сельта 1:0 Севилья Примера Севилья 0:1 Сельта Примера Севилья 4:1 Сельта Примера Сельта 2:0 Севилья Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 4
|20
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 9
|18
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|5.
|Гранада
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 11
|14
|6.
|Кадис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 10
|14
|7.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 17
|12
|8.
|Барселона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 8
|11
|9.
|Эльче
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|10.
|Хетафе
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|11.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|12.
|Севилья
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|13.
|Осасуна
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|15.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|16.
|Эйбар
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|17.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 15
|7
|18.
|Леванте
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|7 - 15
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Сельта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сельта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Сельта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|8.90
|1.04
|6.60
|1.10
|2.90
|1.40
|—
|—
|2.25
|1.67
|1.88
|1.96
|1.69
|2.25
|1.71
|2.14
|1.32
|3.30
|1.23
|4.10
|1.08
|7.00
|1.06
|7.70
|1.01
|14.00
|
|8.90
|1.07
|7.20
|1.10
|3.00
|1.40
|—
|—
|2.25
|1.66
|—
|—
|1.71
|2.26
|—
|—
|1.34
|3.32
|1.25
|4.05
|1.09
|7.70
|1.07
|8.60
|1.01
|16.75
|
|—
|—
|—
|—
|3.03
|1.40
|2.67
|1.51
|2.28
|1.67
|1.91
|1.96
|1.69
|2.24
|1.51
|2.65
|—
|—
|1.24
|4.23
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Севилья - Сельта
Исход игры
Севилья
96.9% (62)
Ничья
3.1% (2)
Сельта
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.39% (30)
Меньше
51.61% (32)
Обе команды забьют
Да
50% (31)
Нет
50% (31)
Популярный счёт
2:1 Севилья
39.1% (25)
2:0 Севилья
25% (16)
1:0 Севилья
23.4% (15)
3:1 Севилья
6.3% (4)
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