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Атлетико М
 
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Стадион:
Барселона
13
Облак
Ян
23
Триппьер
Киран
15
Савич
Стефан
2
Хименес
Хосе
22
Эрмосо
Марио
14
Льоренте
Маркос
6
Коке
Хорхе
8
Ньигес
Сауль
21
Карраско
Янник
10
Корреа
Анхель
7
Фелиш
Жоау
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
20
Роберто
Серхи
3
Пике
Херард
15
Ленгле
Клеман
18
Альба
Жорди
8
Пьянич
Миралем
21
Де
Йонг
Френки
11
Дембеле
Усман
10
Месси
Лионель
16
Гонсалес
Педро
7
Гризманн
Антуан
Атлетико М
4-4-2
Барселона
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фелиш Жоау 5 (1) 0.71
2. Суарес Луис 5 0.71
3. Льоренте Маркос 3 0.43
4. Корреа Анхель 1 0.14
5. Коста Диего 1 0.14
6. Карраско Янник 1 0.14
7. Торрейра Лукас 1 0.14
8. Триппьер Киран 0 0
9. Эрмосо Марио 0 0
10. Санчес Мануэль 0 0
11. Лоди Ренан 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фати Ансу 4 0.57
2. Месси Лионель 3 (2) 0.43
3. Гризманн Антуан 2 0.29
4. Коутиньо Филиппе 1 0.14
5. Роберто Серхи 1 0.14
6. Дембеле Усман 1 0.14
7. Гонсалес Педро 1 0.14
8. Альба Жорди 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Коке Хорхе 2 0
2. Коста Диего 1 0
3. Суарес Луис 1 0
4. Кондогбия Жоффрей 1 0
5. Эррера Эктор 1 0
6. Ньигес Сауль 1 0
7. Эрмосо Марио 1 0
8. Льоренте Маркос 1 0
9. Парти Томас 1 0
10. Фелипе Аугусто IV 1 0
11. Лоди Ренан 1 0
12. Фелиш Жоау 1 0
Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 3 1
2. Пике Херард 2 0
3. Месси Лионель 2 0
4. Альба Жорди 2 0
5. Бускетс Серхио 2 0
6. Пьянич Миралем 1 0
7. Роберто Серхи 1 0
8. Дест Серджино 1 0
9. Гонсалес Педро 1 0
10. Фати Ансу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 17.65% (3) 5.88% (1) 5.88% (1) 17.65% (3) 17.65% (3) 35.29% (6)
 Барселона 30.77% (4) 15.38% (2) 7.69% (1) 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург
Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид
Барселона Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев Алавес 1:1 Барселона Ювентус 0:2 Барселона
Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 3:1 Химнастик Барселона 2:8 Бавария Барселона 3:1 Наполи Алавес 0:5 Барселона Барселона 1:2 Осасуна Вальядолид 0:1 Барселона Барселона 1:0 Эспаньол Вильярреал 1:4 Барселона

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Барселона: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Барселона 2:2 Атлетико М Ла Лига Барселона 2:3 Атлетико М Суперкубок Атлетико М 0:1 Барселона Ла Лига Барселона 2:0 Атлетико М Примера
Атлетико М 1:1 Барселона Примера Барселона 1:0 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Барселона Примера Атлетико М 1:2 Барселона Примера Барселона 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 1:2 Барселона Кубок Короля Барселона 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Барселона Лига чемпионов Барселона 2:1 Атлетико М Лига чемпионов Барселона 2:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:2 Барселона Примера Атлетико М 0:1 Барселона Примера Атлетико М 2:3 Барселона Кубок Короля Барселона 1:0 Атлетико М Кубок Короля Барселона 3:1 Атлетико М Примера Барселона 1:1 Атлетико М Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 9 6 2 1 20 - 4 20
2. Вильярреал Заявка 10 5 4 1 14 - 10 19
3. Атлетико М Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
4. Реал Мадрид Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
5. Гранада Заявка 8 4 2 2 9 - 11 14
6. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 10 14
7. Севилья Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
8. Эльче Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
9. Бетис Заявка 9 4 0 5 12 - 17 12
10. Барселона Заявка 7 3 2 2 15 - 8 11
11. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
12. Валенсия Заявка 9 3 2 4 15 - 14 11
13. Осасуна Заявка 9 3 2 4 8 - 9 11
14. Атлетик Б Заявка 8 3 0 5 7 - 9 9
15. Алавес Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
16. Эйбар Заявка 9 2 3 4 6 - 9 9
17. Леванте Заявка 9 1 4 4 9 - 14 7
18. Сельта Заявка 10 1 4 5 8 - 19 7
19. Уэска Заявка 10 0 7 3 8 - 16 7
20. Вальядолид Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2020, осталось 20 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 150
    Атлетико М 27.3% (41)
    X 46% (69)
    Барселона 26.7% (40)
    Все прогнозы
    1.85 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Барселона
    2.85
    3.55
    2.85
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.85 3.45 2.60
    Бонус: 5 000 ₽ 2.55 3.55 2.85
    Бонус: 5 000 ₽ 2.73 3.54 2.66
      2.81 3.47 2.65

    Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико М» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико М» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.00 1.01 8.70 1.04 4.10 1.23 3.15 1.36 2.20 1.72 2.08 1.80 1.86 1.99 1.65 2.33 1.42 2.85 1.20 4.60 1.14 5.10 1.05 8.80 1.04 9.40 0.00 16.00
    10.00 1.01 9.70 1.03 3.88 1.24 3.12 1.36 2.15 1.86 1.62 2.30 1.41 2.82 1.17 4.45 1.12 5.05 1.03 8.80
    4.25 1.25 3.14 1.41 2.51 1.58 2.12 1.79 1.88 2.02 1.64 2.39 1.50 2.74 1.41 3.06 1.15 6.27
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.04 1.78 1.47 2.70 1.15 5.40
    3.15 1.36 2.14 1.71 1.51 2.56 1.17 5.05 1.12 6.25
    3.25 1.39 2.67 1.53 2.10 1.83 1.67 2.33 1.48 2.84
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.30 1.31 1.88 1.86 1.41 2.80
    4.30 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.24 4.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.62 2.28
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.22
    Букмекер Да Нет
    2.85 1.42
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    Прогнозы на матч Атлетико М - Барселона

    Исход игры
    Атлетико М
    27.2% (41)
    Ничья
    45.7% (69)
    Барселона
    27.2% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.97% (71)
    Меньше
    52.03% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    86.49% (128)
    Нет
    13.51% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.4% (58)
    1:2 Барселона
    15.9% (24)
    2:1 Атлетико М
    14.6% (22)
    2:2 Ничья
    6.6% (10)
    1:0 Атлетико М
    5.3% (8)
    0:1 Барселона
    4% (6)
    2:0 Атлетико М
    3.3% (5)
    1:3 Барселона
    3.3% (5)
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