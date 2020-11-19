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Атлетико М
 
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Стадион:
Барселона

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фелиш Жоау 5 (1) 0.71
2. Суарес Луис 5 0.71
3. Льоренте Маркос 3 0.43
4. Корреа Анхель 1 0.14
5. Коста Диего 1 0.14
6. Карраско Янник 1 0.14
7. Торрейра Лукас 1 0.14
8. Триппьер Киран 0 0
9. Эрмосо Марио 0 0
10. Санчес Мануэль 0 0
11. Лоди Ренан 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фати Ансу 4 0.57
2. Месси Лионель 3 (2) 0.43
3. Гризманн Антуан 2 0.29
4. Коутиньо Филиппе 1 0.14
5. Роберто Серхи 1 0.14
6. Дембеле Усман 1 0.14
7. Гонсалес Педро 1 0.14
8. Альба Жорди 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Коке Хорхе 2 0
2. Коста Диего 1 0
3. Суарес Луис 1 0
4. Кондогбия Жоффрей 1 0
5. Эррера Эктор 1 0
6. Ньигес Сауль 1 0
7. Эрмосо Марио 1 0
8. Льоренте Маркос 1 0
9. Парти Томас 1 0
10. Фелипе Аугусто IV 1 0
11. Лоди Ренан 1 0
12. Фелиш Жоау 1 0
Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 3 1
2. Пике Херард 2 0
3. Месси Лионель 2 0
4. Альба Жорди 2 0
5. Бускетс Серхио 2 0
6. Пьянич Миралем 1 0
7. Роберто Серхи 1 0
8. Дест Серджино 1 0
9. Гонсалес Педро 1 0
10. Фати Ансу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 17.65% (3) 5.88% (1) 5.88% (1) 17.65% (3) 17.65% (3) 35.29% (6)
 Барселона 30.77% (4) 15.38% (2) 7.69% (1) 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург
Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид
Барселона Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев Алавес 1:1 Барселона Ювентус 0:2 Барселона
Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 3:1 Химнастик Барселона 2:8 Бавария Барселона 3:1 Наполи Алавес 0:5 Барселона Барселона 1:2 Осасуна Вальядолид 0:1 Барселона Барселона 1:0 Эспаньол Вильярреал 1:4 Барселона

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Барселона: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Барселона 2:2 Атлетико М Ла Лига Барселона 2:3 Атлетико М Суперкубок Атлетико М 0:1 Барселона Ла Лига Барселона 2:0 Атлетико М Примера
Атлетико М 1:1 Барселона Примера Барселона 1:0 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Барселона Примера Атлетико М 1:2 Барселона Примера Барселона 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 1:2 Барселона Кубок Короля Барселона 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Барселона Лига чемпионов Барселона 2:1 Атлетико М Лига чемпионов Барселона 2:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:2 Барселона Примера Атлетико М 0:1 Барселона Примера Атлетико М 2:3 Барселона Кубок Короля Барселона 1:0 Атлетико М Кубок Короля Барселона 3:1 Атлетико М Примера Барселона 1:1 Атлетико М Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 9 6 2 1 20 - 4 20
2. Вильярреал Заявка 9 5 3 1 13 - 9 18
3. Атлетико М Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
4. Реал Мадрид Заявка 8 5 1 2 14 - 9 16
5. Гранада Заявка 8 4 2 2 9 - 11 14
6. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 10 14
7. Бетис Заявка 9 4 0 5 12 - 17 12
8. Барселона Заявка 7 3 2 2 15 - 8 11
9. Эльче Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
10. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
11. Валенсия Заявка 9 3 2 4 15 - 14 11
12. Севилья Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
13. Осасуна Заявка 8 3 1 4 7 - 8 10
14. Атлетик Б Заявка 8 3 0 5 7 - 9 9
15. Алавес Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
16. Эйбар Заявка 9 2 3 4 6 - 9 9
17. Сельта Заявка 9 1 4 4 6 - 15 7
18. Леванте Заявка 8 1 3 4 8 - 13 6
19. Вальядолид Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
20. Уэска Заявка 9 0 6 3 7 - 15 6
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2020, осталось 2 дня 1 час 2 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 67
    Атлетико М 32.8% (22)
    X 41.8% (28)
    Барселона 25.4% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Барселона
    3.02
    3.66
    2.54
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.90 3.45 2.40
    Бонус: 5 000 ₽ 2.95 3.50 2.46
    Бонус: 5 000 ₽ 3.02 3.66 2.54
      2.95 3.59 2.47

    Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико М» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико М» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    12.50 1.01 9.00 1.04 3.80 1.27 2.95 1.40 2.20 1.72 2.02 1.85 1.80 2.08 1.58 2.48 1.38 3.05 1.17 5.00 1.13 5.50 1.03 9.70
    9.90 1.01 8.90 1.04 3.70 1.26 2.91 1.41 2.05 1.94 1.55 2.45 1.36 3.04 1.15 4.90 1.10 5.50 1.02 9.70
    4.01 1.27 3.08 1.42 2.37 1.65 2.03 1.88 1.79 2.13 1.55 2.59 1.36 3.33 1.13 6.87
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.00 1.81 1.45 2.75 1.15 5.60
    3.10 1.37 2.04 1.78 1.47 2.68 1.15 5.40 1.11 6.65
    3.08 1.42 2.52 1.58 1.97 1.93 1.60 2.47 1.43 3.01
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.90 1.38 1.75 2.00 1.33 3.20
    4.05 1.24 2.83 1.43 1.74 2.09 1.32 3.38 1.21 4.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.67 2.20
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.10 1.37
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    Прогнозы на матч Атлетико М - Барселона

    Исход игры
    Атлетико М
    32.8% (22)
    Ничья
    41.8% (28)
    Барселона
    25.4% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.15% (30)
    Меньше
    53.85% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    84.62% (55)
    Нет
    15.38% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.3% (25)
    1:2 Барселона
    16.4% (11)
    2:1 Атлетико М
    14.9% (10)
    1:0 Атлетико М
    7.5% (5)
    2:0 Атлетико М
    6% (4)
    1:3 Барселона
    4.5% (3)
    2:2 Ничья
    4.5% (3)
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