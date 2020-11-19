Атлетико М
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
Барселона
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фелиш Жоау
|5 (1)
|0.71
|2.
|Суарес Луис
|5
|0.71
|3.
|Льоренте Маркос
|3
|0.43
|4.
|Корреа Анхель
|1
|0.14
|5.
|Коста Диего
|1
|0.14
|6.
|Карраско Янник
|1
|0.14
|7.
|Торрейра Лукас
|1
|0.14
|8.
|Триппьер Киран
|0
|0
|9.
|Эрмосо Марио
|0
|0
|10.
|Санчес Мануэль
|0
|0
|11.
|Лоди Ренан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фати Ансу
|4
|0.57
|2.
|Месси Лионель
|3 (2)
|0.43
|3.
|Гризманн Антуан
|2
|0.29
|4.
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.14
|5.
|Роберто Серхи
|1
|0.14
|6.
|Дембеле Усман
|1
|0.14
|7.
|Гонсалес Педро
|1
|0.14
|8.
|Альба Жорди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Коке Хорхе
|2
|0
|2.
|Коста Диего
|1
|0
|3.
|Суарес Луис
|1
|0
|4.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|5.
|Эррера Эктор
|1
|0
|6.
|Ньигес Сауль
|1
|0
|7.
|Эрмосо Марио
|1
|0
|8.
|Льоренте Маркос
|1
|0
|9.
|Парти Томас
|1
|0
|10.
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0
|11.
|Лоди Ренан
|1
|0
|12.
|Фелиш Жоау
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ленгле Клеман
|3
|1
|2.
|Пике Херард
|2
|0
|3.
|Месси Лионель
|2
|0
|4.
|Альба Жорди
|2
|0
|5.
|Бускетс Серхио
|2
|0
|6.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|7.
|Роберто Серхи
|1
|0
|8.
|Дест Серджино
|1
|0
|9.
|Гонсалес Педро
|1
|0
|10.
|Фати Ансу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико М
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|35.29% (6)
|Барселона
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =6 -2Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург
Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид
Барселона Последние 20 матчей: +14 =2 -4Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев Алавес 1:1 Барселона Ювентус 0:2 Барселона
Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 3:1 Химнастик Барселона 2:8 Бавария Барселона 3:1 Наполи Алавес 0:5 Барселона Барселона 1:2 Осасуна Вальядолид 0:1 Барселона Барселона 1:0 Эспаньол Вильярреал 1:4 Барселона
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Барселона: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Атлетико М 1:1 Барселона Примера Барселона 1:0 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Барселона Примера Атлетико М 1:2 Барселона Примера Барселона 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 1:2 Барселона Кубок Короля Барселона 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Барселона Лига чемпионов Барселона 2:1 Атлетико М Лига чемпионов Барселона 2:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:2 Барселона Примера Атлетико М 0:1 Барселона Примера Атлетико М 2:3 Барселона Кубок Короля Барселона 1:0 Атлетико М Кубок Короля Барселона 3:1 Атлетико М Примера Барселона 1:1 Атлетико М Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 4
|20
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 9
|18
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|5.
|Гранада
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 11
|14
|6.
|Кадис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 10
|14
|7.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 17
|12
|8.
|Барселона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 8
|11
|9.
|Эльче
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|10.
|Хетафе
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|11.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|12.
|Севилья
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|13.
|Осасуна
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|15.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|16.
|Эйбар
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|17.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 15
|7
|18.
|Леванте
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|7 - 15
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико М» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико М» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|12.50
|1.01
|9.00
|1.04
|3.80
|1.27
|2.95
|1.40
|2.20
|1.72
|2.02
|1.85
|1.80
|2.08
|1.58
|2.48
|1.38
|3.05
|1.17
|5.00
|1.13
|5.50
|1.03
|9.70
|
|9.90
|1.01
|8.90
|1.04
|3.70
|1.26
|2.91
|1.41
|—
|—
|2.05
|1.94
|—
|—
|1.55
|2.45
|1.36
|3.04
|1.15
|4.90
|1.10
|5.50
|1.02
|9.70
|
|—
|—
|—
|—
|4.01
|1.27
|3.08
|1.42
|2.37
|1.65
|2.03
|1.88
|1.79
|2.13
|1.55
|2.59
|1.36
|3.33
|—
|—
|1.13
|6.87
|—
|—
Прогнозы на матч Атлетико М - Барселона
Исход игры
Атлетико М
32.8% (22)
Ничья
41.8% (28)
Барселона
25.4% (17)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (30)
Меньше
53.85% (35)
Обе команды забьют
Да
84.62% (55)
Нет
15.38% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.3% (25)
1:2 Барселона
16.4% (11)
2:1 Атлетико М
14.9% (10)
1:0 Атлетико М
7.5% (5)
2:0 Атлетико М
6% (4)
1:3 Барселона
4.5% (3)
2:2 Ничья
4.5% (3)
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