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  3. Испания
Атлетик Б
4:0
Конец матча

Стадион:
Бетис
0'
1:0
9' Гол в свои ворота
Виктор Руис
2:0
33' Гол
Капа Андер
3:0
59' Гол
Муньяин Икер
4:0
68' Гол
Беренгер Алекс
90'+3
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
6
Весга
Микель
27
Венседор
Унай
9
Уильямс
Иньяки
10
Муньяин
Икер
12
Беренгер
Алекс
20
Вильялибре
Асьер
25
Браво
Клаудио
22
Эмерсон
Жуниор
12
Сидней
6
Виктор
Руис
15
Морено
Алекс
21
Гидо
Родригес
17
Хоакин
Санчес
14
Карвалью
Вилльям
28
Родри
Родриго
11
Тельо
Кристиан
19
Санабрия
Антонио
Атлетик Б
4-2-3-1
Бетис
4-1-4-1

Ход матча

9'
Виктор Руис
1:0
33'
Капа Андер
2:0
59'
Муньяин Икер
3:0
61'
 
Морон Лоренцо
Карвалью Вилльям
62'
 
Иглесиас Борха
Тельо Кристиан
62'
 
Гуардадо Андрес
Санабрия Антонио
68'
Беренгер Алекс
(Юри Берчиче)
4:0
70'
Сансет Ойян
Муньяин Икер
 
70'
 
Лаинес Диего
Хоакин Санчес
71'
Морсильо Хон
Беренгер Алекс
 
76'
Гарсия Рауль
Уильямс Иньяки
 
84'
 
Руибаль Айтор
Родри Родриго
88'
Баленсиага Микель
Юри Берчиче
 
88'
Лекуе Иньиго
Вильялибре Асьер
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 10 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 3
  • 3 Офсайды 4
  • 16 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уильямс Иньяки 2 (1) 0.22
2. Муньяин Икер 2 0.22
3. Лопес Унаи 2 0.22
4. Беренгер Алекс 2 0.22
5. Капа Андер 1 0.11
6. Сансет Ойян 1 0.11
7. Юри Берчиче 0 0
8. Гарсия Дани 0 0
9. Весга Микель 0 0
10. Морсильо Хон 0 0
Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тельо Кристиан 4 0.4
2. Карвалью Вилльям 2 0.2
3. Санабрия Антонио 2 0.2
4. Каналес Серхио 1 0.1
5. Фекир Набиль 1 (1) 0.1
6. Манди Аисса 1 0.1
7. Морон Лоренцо 1 0.1
8. Хоакин Санчес 0 0
9. Морено Алекс 0 0

Карточки

Атлетик Б
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 4 0
2. Лопес Унаи 3 0
3. Йерай Альварес 3 0
4. Гарсия Рауль 2 0
5. Кодро Кенан 2 0
6. Муньяин Икер 1 0
7. Юри Берчиче 1 0
8. Капа Андер 1 0
9. Гарсия Дани 1 0
10. Вильялибре Асьер 1 0
11. Уильямс Иньяки 1 0
12. Унай Симон 1 0
13. Нуньес Унай 1 0
14. Морсильо Хон 1 0
Бетис
# Игрок      
1. Манди Аисса 3 2
2. Эмерсон Жуниор 3 1
3. Бартра Марк 3 0
4. Фекир Набиль 3 0
5. Каналес Серхио 2 0
6. Морено Алекс 2 0
7. Гидо Родригес 2 0
8. Монтойя Мартин 0 1
9. Сидней 1 0
10. Санабрия Антонио 1 0
11. Иглесиас Борха 1 0
12. Акуоку Поль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетик Б 0 0 20% (2) 10% (1) 20% (2) 50% (5)
 Бетис 16.67% (2) 25% (3) 25% (3) 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1)

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Вальядолид 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Севилья Осасуна 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Леванте
Вальядолид 2:2 Атлетик Б Алавес 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Кадис Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес УД Логроньес 3:1 Атлетик Б Гранада 4:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Леганес Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:2 Севилья Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид
Бетис Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Барселона 5:2 Бетис Бетис 3:1 Эльче Атлетико М 2:0 Бетис Бетис 0:3 Реал Сосьедад
Валенсия 0:2 Бетис Хетафе 3:0 Бетис Бетис 2:3 Реал Мадрид Бетис 2:0 Вальядолид Алавес 0:1 Бетис Бетис 3:2 Гранада Альмерия 0:2 Бетис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Вальядолид 2:0 Бетис Бетис 1:2 Алавес Атлетико М 1:0 Бетис Бетис 3:0 Осасуна Сельта 1:1 Бетис Бетис 0:2 Вильярреал Леванте 4:2 Бетис

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Бетис: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Атлетик Б 1:0 Бетис Ла Лига Бетис 3:2 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 1:0 Бетис Примера Бетис 2:2 Атлетик Б Примера
Атлетик Б 2:0 Бетис Примера Бетис 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Бетис Примера Бетис 1:3 Атлетик Б Примера Бетис 1:1 Атлетик Б Товарищеские матчи Бетис 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Бетис Кубок Короля Бетис 1:0 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:1 Бетис Примера Бетис 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:5 Бетис Примера Бетис 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:3 Бетис Примера Атлетик Б 1:0 Бетис Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 10 7 2 1 21 - 4 23
2. Атлетико М Заявка 8 6 2 0 18 - 2 20
3. Вильярреал Заявка 10 5 4 1 14 - 10 19
4. Реал Мадрид Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
5. Гранада Заявка 9 4 2 3 10 - 14 14
6. Кадис Заявка 10 4 2 4 8 - 11 14
7. Севилья Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
8. Эльче Заявка 8 3 3 2 8 - 9 12
9. Атлетик Б Заявка 9 4 0 5 11 - 9 12
10. Хетафе Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
11. Бетис Заявка 10 4 0 6 12 - 21 12
12. Валенсия Заявка 10 3 3 4 17 - 16 12
13. Барселона Заявка 8 3 2 3 15 - 9 11
14. Осасуна Заявка 9 3 2 4 8 - 9 11
15. Алавес Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
16. Эйбар Заявка 10 2 4 4 6 - 9 10
17. Вальядолид Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
18. Леванте Заявка 9 1 4 4 9 - 14 7
19. Сельта Заявка 10 1 4 5 8 - 19 7
20. Уэска Заявка 10 0 7 3 8 - 16 7
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Атлетик Б 79.9% (123)
X 15.6% (24)
Бетис 4.5% (7)
Все прогнозы
2.15 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.00 3.35 4.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.05 14.00 34.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.02 3.48 3.82
  1.08 11.92 38.15

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетик Б» – «Бетис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетик Б» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бетис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетик Б» – «Бетис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
9.50 1.04 6.90 1.08 4.90 1.17 3.60 1.28 1.98 1.89 3.05 1.37 2.04 1.77 1.45 2.70 1.15 5.30 1.70 2.15 1.16 5.10 1.09 7.20 0.00 21.00
8.60 1.07 6.95 1.11 3.10 1.38 2.34 1.61 1.75 2.20 1.38 3.10 1.27 3.84 1.10 7.10 1.08 8.00 1.02 15.50
7.15 1.12 2.87 1.47 2.44 1.61 2.00 1.90 5.33 1.18 3.55 1.32 2.88 1.45 2.09 1.80 2.57 1.55 2.12 1.78 1.65 2.33 1.43 2.96 1.49 2.70 1.28 3.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
2.70 1.45 1.75 2.05 1.47 2.65 1.38 8.40 1.04 10.00
2.72 1.46 1.77 2.05 1.37 3.10 1.10 6.85 1.07 8.30
2.80 1.49 2.29 1.68 1.78 2.16 1.50 2.76 2.00 1.88 1.64 2.35 1.28 3.83 1.38 3.17 1.21 4.68
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.31 2.27 1.62 1.60 2.50 1.23 3.90
3.52 1.30 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.25 1.15 5.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
Букмекер Да Нет
3.90 1.28
Где смотреть матч Атлетик Б 4:0 Бетис онлайн

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Прогнозы на матч Атлетик Б 4:0 Бетис

Исход игры
Атлетик Б
79.9% (123)
Ничья
15.6% (24)
Бетис
4.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
41.72% (63)
Меньше
58.28% (88)
Обе команды забьют
Да
54.97% (83)
Нет
45.03% (68)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
35.7% (55)
1:0 Атлетик Б
31.8% (49)
1:1 Ничья
13.6% (21)
2:0 Атлетик Б
9.1% (14)
0:1 Бетис
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
1:2 Бетис
1.3% (2)
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