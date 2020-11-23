1:0
9' Гол в свои воротаВиктор Руис
2:0
33' ГолКапа Андер
3:0
59' ГолМуньяин Икер
4:0
68' ГолБеренгер Алекс
21
Капа
Андер
17
Юри
Берчиче
10
Муньяин
Икер
12
Сидней
15
Морено
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Эррерин ЯгоВратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Сансет ОйянПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Саррага ОйерПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 СиднейЗащитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
9'
1:0
33'
2:0
59'
3:0
68'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
10 Удары в створ 1
-
6 Угловые 3
-
3 Офсайды 4
-
16 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уильямс Иньяки
|2 (1)
|0.22
|2.
|Муньяин Икер
|2
|0.22
|3.
|Лопес Унаи
|2
|0.22
|4.
|Беренгер Алекс
|2
|0.22
|5.
|Капа Андер
|1
|0.11
|6.
|Сансет Ойян
|1
|0.11
|7.
|Юри Берчиче
|0
|0
|8.
|Гарсия Дани
|0
|0
|9.
|Весга Микель
|0
|0
|10.
|Морсильо Хон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тельо Кристиан
|4
|0.4
|2.
|Карвалью Вилльям
|2
|0.2
|3.
|Санабрия Антонио
|2
|0.2
|4.
|Каналес Серхио
|1
|0.1
|5.
|Фекир Набиль
|1 (1)
|0.1
|6.
|Манди Аисса
|1
|0.1
|7.
|Морон Лоренцо
|1
|0.1
|8.
|Хоакин Санчес
|0
|0
|9.
|Морено Алекс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иньиго Мартинес
|4
|0
|2.
|Лопес Унаи
|3
|0
|3.
|Йерай Альварес
|3
|0
|4.
|Гарсия Рауль
|2
|0
|5.
|Кодро Кенан
|2
|0
|6.
|Муньяин Икер
|1
|0
|7.
|Юри Берчиче
|1
|0
|8.
|Капа Андер
|1
|0
|9.
|Гарсия Дани
|1
|0
|10.
|Вильялибре Асьер
|1
|0
|11.
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|12.
|Унай Симон
|1
|0
|13.
|Нуньес Унай
|1
|0
|14.
|Морсильо Хон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Манди Аисса
|3
|2
|2.
|Эмерсон Жуниор
|3
|1
|3.
|Бартра Марк
|3
|0
|4.
|Фекир Набиль
|3
|0
|5.
|Каналес Серхио
|2
|0
|6.
|Морено Алекс
|2
|0
|7.
|Гидо Родригес
|2
|0
|8.
|Монтойя Мартин
|0
|1
|9.
|Сидней
|1
|0
|10.
|Санабрия Антонио
|1
|0
|11.
|Иглесиас Борха
|1
|0
|12.
|Акуоку Поль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетик Б
|0
|0
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|50% (5)
|Бетис
|16.67% (2)
|25% (3)
|25% (3)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: +7 =2 -11Вальядолид 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Севилья Осасуна 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Леванте
Вальядолид 2:2 Атлетик Б Алавес 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Кадис Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес УД Логроньес 3:1 Атлетик Б Гранада 4:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Леганес Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:2 Севилья Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид
Бетис Последние 20 матчей: +9 =1 -10Барселона 5:2 Бетис Бетис 3:1 Эльче Атлетико М 2:0 Бетис Бетис 0:3 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Бетис: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Атлетик Б 2:0 Бетис Примера Бетис 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Бетис Примера Бетис 1:3 Атлетик Б Примера Бетис 1:1 Атлетик Б Товарищеские матчи Бетис 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Бетис Кубок Короля Бетис 1:0 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:1 Бетис Примера Бетис 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:5 Бетис Примера Бетис 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:3 Бетис Примера Атлетик Б 1:0 Бетис Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 4
|23
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 2
|20
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 10
|19
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|5.
|Гранада
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 14
|14
|6.
|Кадис
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 11
|14
|7.
|Севилья
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|8.
|Эльче
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 9
|12
|10.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|11.
|Бетис
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|12 - 21
|12
|12.
|Валенсия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 16
|12
|13.
|Барселона
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 9
|11
|14.
|Осасуна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|15.
|Алавес
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|16.
|Эйбар
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|6 - 9
|10
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|18.
|Леванте
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 14
|7
|19.
|Сельта
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 19
|7
|20.
|Уэска
|Заявка
|10
|0
|7
|3
|8 - 16
|7
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атлетик Б» – «Бетис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетик Б» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бетис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетик Б» – «Бетис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Атлетик Б 4:0 Бетис
Исход игры
Атлетик Б
79.9% (123)
Ничья
15.6% (24)
Бетис
4.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
41.72% (63)
Меньше
58.28% (88)
Обе команды забьют
Да
54.97% (83)
Нет
45.03% (68)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
35.7% (55)
1:0 Атлетик Б
31.8% (49)
1:1 Ничья
13.6% (21)
2:0 Атлетик Б
9.1% (14)
0:1 Бетис
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
1:2 Бетис
1.3% (2)
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