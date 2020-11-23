  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Индия
Дели Динамос
0:0
Первый тайм: 22'
Hyderabad FC
0' 22'
1
Arshdeep
Singh
15
Shubham
Sarangi
27
Тэйлор
Стивен
13
Gaurav
Bora
5
Hendry
Antonay
2
Thoiba
Moirangthem
12
Saurabh
Meher
22
Nanda
Kumar
10
Марселиньо
24
Manuel
Onwu
Villafranca
11
Маурисио
Диего
1
Пал
Субрата
44
Asish
Rai
16
Онайндиа
Одеи
8
João
Victor
I
31
Akash
Mishra
6
Састре
Льюис
18
Hitesh
Sharma
27
Nikhil
Poojari
10
Mohammad
Yasir
19
Нарзари
Холичаран
9
Эрнандес
Аридане
Дели Динамос
Hyderabad FC

Предыдущие игры

Дели Динамос Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Дели Динамос 4:4 Керала Бластерс Дели Динамос 2:1 Нортист Юнайтед ATK 3:1 Дели Динамос Дели Динамос 2:4 Гоа
Бенгалуру 3:0 Дели Динамос Hyderabad FC 1:2 Дели Динамос Дели Динамос 2:0 Мумбаи Сити Дели Динамос 2:0 Ченнаин Дели Динамос 2:1 Джамшедпур Гоа 3:0 Дели Динамос Дели Динамос 3:2 Hyderabad FC Дели Динамос 0:1 Бенгалуру Ченнаин 2:2 Дели Динамос Дели Динамос 0:0 ATK Керала Бластерс 0:0 Дели Динамос Мумбаи Сити 2:4 Дели Динамос Нортист Юнайтед 2:1 Дели Динамос Джамшедпур 2:1 Дели Динамос ATK 2:1 Дели Динамос Пуне Сити 1:3 Дели Динамос
Hyderabad FC Последние 18 матчей: +2 =4 -12
Нортист Юнайтед 1:5 Hyderabad FC Hyderabad FC 1:1 Джамшедпур Гоа 4:1 Hyderabad FC Бенгалуру 1:0 Hyderabad FC
Hyderabad FC 1:1 Мумбаи Сити Hyderabad FC 1:2 Дели Динамос Hyderabad FC 1:3 Ченнаин Керала Бластерс 5:1 Hyderabad FC Мумбаи Сити 2:1 Hyderabad FC Hyderabad FC 2:2 ATK Дели Динамос 3:2 Hyderabad FC Hyderabad FC 0:1 Гоа Hyderabad FC 1:1 Бенгалуру Ченнаин 2:1 Hyderabad FC Hyderabad FC 0:1 Нортист Юнайтед Hyderabad FC 2:1 Керала Бластерс Джамшедпур 3:1 Hyderabad FC ATK 5:0 Hyderabad FC

Последние игры между собой

Дели Динамос: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Hyderabad FC: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Hyderabad FC 1:2 Дели Динамос Суперлига Индии Дели Динамос 3:2 Hyderabad FC Суперлига Индии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нортист Юнайтед 1 1 0 0 1 - 0 3
2. ATK 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Дели Динамос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Hyderabad FC 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Гоа 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Бенгалуру 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Ист Бенгал 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ченнаин 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Джамшедпур 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Мумбаи Сити 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Керала Бластерс 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Дели Динамос 0:0 Hyderabad FC онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный