Дели Динамос
0:0
Первый тайм: 22'
Hyderabad FC
13
Gaurav
Bora
22
Nanda
Kumar
10
Марселиньо
44
Asish
Rai
31
Akash
Mishra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Gaurav BoraЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Nanda KumarПолузащитник
-
10 МарселиньоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакстер Стюарт
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Asish RaiЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Akash MishraЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
24 Rohit Danu
-
-
36 Sahil Panwar
-
-
Главный тренер: Маркес Маноло
Предыдущие игры
Дели Динамос Последние 20 матчей: +8 =4 -8Дели Динамос 4:4 Керала Бластерс Дели Динамос 2:1 Нортист Юнайтед ATK 3:1 Дели Динамос Дели Динамос 2:4 Гоа
Бенгалуру 3:0 Дели Динамос Hyderabad FC 1:2 Дели Динамос Дели Динамос 2:0 Мумбаи Сити Дели Динамос 2:0 Ченнаин Дели Динамос 2:1 Джамшедпур Гоа 3:0 Дели Динамос Дели Динамос 3:2 Hyderabad FC Дели Динамос 0:1 Бенгалуру Ченнаин 2:2 Дели Динамос Дели Динамос 0:0 ATK Керала Бластерс 0:0 Дели Динамос Мумбаи Сити 2:4 Дели Динамос Нортист Юнайтед 2:1 Дели Динамос Джамшедпур 2:1 Дели Динамос ATK 2:1 Дели Динамос Пуне Сити 1:3 Дели Динамос
Hyderabad FC Последние 18 матчей: +2 =4 -12Нортист Юнайтед 1:5 Hyderabad FC Hyderabad FC 1:1 Джамшедпур Гоа 4:1 Hyderabad FC Бенгалуру 1:0 Hyderabad FC
Hyderabad FC 1:1 Мумбаи Сити Hyderabad FC 1:2 Дели Динамос Hyderabad FC 1:3 Ченнаин Керала Бластерс 5:1 Hyderabad FC Мумбаи Сити 2:1 Hyderabad FC Hyderabad FC 2:2 ATK Дели Динамос 3:2 Hyderabad FC Hyderabad FC 0:1 Гоа Hyderabad FC 1:1 Бенгалуру Ченнаин 2:1 Hyderabad FC Hyderabad FC 0:1 Нортист Юнайтед Hyderabad FC 2:1 Керала Бластерс Джамшедпур 3:1 Hyderabad FC ATK 5:0 Hyderabad FC
Последние игры между собой
Дели Динамос: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Hyderabad FC: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нортист Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|ATK
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Дели Динамос
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Hyderabad FC
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Гоа
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Бенгалуру
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Ист Бенгал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ченнаин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Джамшедпур
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Мумбаи Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Керала Бластерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0