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  2. Матчи
  3. Бразилия
Байя
1:0
Первый тайм: 32'
Форталеза
0'
4' Желтая карточка
Juninho Capixaba
1:0
24' Гол
Jose Ferreira
32'
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
28
Lucas
Fonseca
40
Jose
Ferreira
29
Juninho
Capixaba
35
Fernando
Edson
16
Ronaldo
VI
70
Fessin
8
Daniel
XII
7
Jose
Elber
9
Gilberto
IV
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
25
Paulo
III
4
Роджер
де
Карвальо
30
Bruno
Melo
20
Romarinho3
5
Juninho
V
15
Фелипе
11
Osvaldo
29
Bergson
17
David
VI
Байя
4-2-3-1
Форталеза
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gilberto IV 4 0.2
2. Rodriguinho I 4 (2) 0.2
3. Daniel XII 3 0.15
4. Jose Elber 2 0.1
5. Clayson 2 (1) 0.1
6. Росси 2 0.1
7. Saldanha 2 0.1
8. Jose Ferreira 2 0.1
9. Marco Antonio2 1 0.05
10. Эрнандо 1 0.05
11. Nino Paraiba 1 0.05
12. Fessin 1 0.05
13. Juninho Capixaba 0 0
14. Gregore 0 0
15. Ronaldo VI 0 0
Форталеза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Веллингтон Паулиста 4 (1) 0.21
2. David VI 3 0.16
3. Bruno Melo 2 0.11
4. Romarinho3 2 0.11
5. Osvaldo 1 0.05
6. Juninho V 1 (1) 0.05
7. Gabriel Dias 1 0.05
8. Yuri Cesar 1 0.05
9. Bergson 1 0.05
10. Фелипе 1 0.05
11. Tinga I 0 0
12. Ronald 0 0

Карточки

Байя
# Игрок      
1. Gregore 6 1
2. Росси 5 1
3. Ronaldo VI 4 0
4. Jose Ferreira 2 1
5. Nino Paraiba 3 0
6. Mendes Elias II 3 0
7. Juninho Capixaba 3 0
8. Lucas Fonseca 2 0
9. Gilberto IV 2 0
10. Daniel XII 2 0
11. Marco Antonio2 2 0
12. Jose Elber 0 1
13. Saldanha 1 0
14. Anderson IV 1 0
15. Зе Карлос 1 0
16. Alesson Batista 1 0
17. Fernando Edson 1 0
18. Ramon1 1 0
19. Matheus Bahia 1 0
Форталеза
# Игрок      
1. Фелипе 5 1
2. Juninho V 5 0
3. Juan Quintero II 3 1
4. Paulo III 3 0
5. Жаксон 3 0
6. David VI 3 0
7. Bruno Melo 3 0
8. Gabriel Dias 1 1
9. Osvaldo 2 0
10. Romarinho3 2 0
11. Yuri Cesar 2 0
12. Роджер де Карвальо 0 1
13. Carlinho 1 0
14. Bergson 1 0
15. Tinga I 1 0
16. Derley II 1 0
17. Mariano Vazquez 1 0
18. Ronald 1 0
19. Adriano Marlon 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байя 4.17% (1) 16.67% (4) 29.17% (7) 0 4.17% (1) 45.83% (11)
 Форталеза 11.76% (2) 11.76% (2) 23.53% (4) 23.53% (4) 17.65% (3) 11.76% (2)

Предыдущие игры

Байя Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 4:0 Мелгар Сантос 3:1 Байя Мелгар 1:0 Байя
Байя 3:1 Атлетико Минейро Гойяс 1:1 Байя Флуминенсе 1:0 Байя Байя 3:0 Васко да Гама Байя 1:2 Спорт Ресифи Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Коринтианс 3:2 Байя Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Байя 0:2 Гремио Интернасьональ 2:2 Байя Байя 3:5 Фламенго Байя 1:1 Палмейрас Сеара 2:0 Байя Сан-Паулу 1:1 Байя Байя 2:1 Брагантино
Форталеза Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Форталеза 2:3 Льянерос Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Форталеза 0:1 Флуминенсе Богота 1:1 Форталеза
Сан-Паулу 2:2 Форталеза Форталеза 3:1 Реал Сан-Андрес Форталеза 1:0 Сеара Форталеза 2:0 Палмейрас Реал Картахена 2:1 Форталеза Форталеза 3:3 Сан-Паулу Форталеза 1:0 Университарио де Попаян Куритиба 0:0 Форталеза Орсомарсо 3:2 Форталеза Форталеза 2:1 Атлетико Минейро Форталеза 1:0 Депортес Куиндио Форталеза 0:0 Атлетико Гойяненсе Депортес Куиндио 1:0 Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Унион Магдалена 2:1 Форталеза Сантос 1:1 Форталеза

Последние игры между собой

Байя: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 2
Форталеза: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 2
Форталеза 2:1 Байя Серия A Байя 1:1 Форталеза Серия A Форталеза 2:2 Байя Copa do Nordeste Group Stage Байя 2:0 Форталеза Кубок Северо-Востока
Форталеза 0:0 Байя Кубок Северо-Востока Байя 1:1 Форталеза Кубок Северо-Востока Форталеза 1:2 Байя Кубок Северо-Востока Байя 2:2 Форталеза Серия B Форталеза 3:2 Байя Серия B Байя 1:1 Форталеза Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 20 10 6 4 32 - 18 36
2. Атлетико Минейро 19 11 2 6 35 - 23 35
3. Фламенго 20 10 5 5 33 - 29 35
4. Сан-Паулу 17 9 6 2 26 - 15 33
5. Флуминенсе 20 9 5 6 29 - 22 32
6. Палмейрас 19 8 7 4 26 - 20 31
7. Сантос 20 8 7 5 28 - 24 31
8. Гремио 19 7 9 3 22 - 17 30
9. Байя 1:0 20 7 4 9 25 - 28 25
10. Спорт Ресифи 20 7 4 9 19 - 26 25
11. Коринтианс 20 6 7 7 23 - 27 25
12. Форталеза 0:1 19 6 6 7 17 - 15 24
13. Сеара 19 6 6 7 23 - 26 24
14. Атлетико Гойяненсе 20 5 8 7 18 - 26 23
15. Ботафого Рибейрао 19 3 11 5 19 - 23 20
16. Куритиба 20 5 5 10 18 - 26 20
17. Брагантино 20 4 8 8 23 - 27 20
18. Васко да Гама 18 5 4 9 20 - 26 19
19. Атлетико Паранаэнсе 19 5 4 10 15 - 21 19
20. Гойяс 18 2 6 10 21 - 33 12
Лучшие коэффициенты
Байя
Ничья
Форталеза
2.65
3.05
3.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.30 3.05 3.45
Бонус: 5 000 ₽ 2.37 2.85 3.25
  2.65 2.61 3.50

Самый высокий коэффициент на матч «Байя» – «Форталеза» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Байя» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Форталеза» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Байя» – «Форталеза», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.90 1.10 5.30 1.14 2.25 1.60 2.23 1.66 1.96 1.85 1.69 2.17 1.40 2.80 1.22 3.85 1.12 5.55 1.04 8.60 1.02 11.00 0.00 17.00
4.91 1.19 2.55 1.53 2.09 1.77 1.83 2.03 1.55 2.50 1.42 2.92 1.34 3.34 1.17 5.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.01 1.75 1.57 2.41 1.17 4.70 1.05 8.30
1.81 2.06 1.50 2.65 1.20 4.71 1.37 3.25
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.10 1.69 1.48 2.60 1.15 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.25 1.74
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Где смотреть матч Байя 1:0 Форталеза онлайн

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