4' Желтая карточкаJuninho Capixaba
1:0
24' ГолJose Ferreira
16
Ronaldo
VI
70
Fessin
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
25
Paulo
III
30
Bruno
Melo
20
Romarinho3
15
Фелипе
11
Osvaldo
29
Bergson
17
David
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Ronaldo VIПолузащитник
-
70 FessinПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Зе КарлосЗащитник
-
11 РоссиПолузащитник
-
25 ClaysonНападающий
-
-
-
77 Mateus Claus
-
99 Saldanha
-
17 Elton I
-
-
-
-
36 Ramon1
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
13 Gabriel DiasЗащитник
-
25 Paulo IIIЗащитник
- Защитник
-
30 Bruno MeloЗащитник
-
20 Romarinho3Полузащитник
- Полузащитник
-
15 ФелипеПолузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
-
29 BergsonНападающий
-
17 David VIНападающий
- Запасные игроки
-
6 CarlinhoЗащитник
-
88 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
23 Max Walef
-
14 Ronald
-
-
57 Yuri Cesar
-
-
2 Tinga I
-
77 Igor Torres
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
Ход матча
24'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gilberto IV
|4
|0.2
|2.
|Rodriguinho I
|4 (2)
|0.2
|3.
|Daniel XII
|3
|0.15
|4.
|Jose Elber
|2
|0.1
|5.
|Clayson
|2 (1)
|0.1
|6.
|Росси
|2
|0.1
|7.
|Saldanha
|2
|0.1
|8.
|Jose Ferreira
|2
|0.1
|9.
|Marco Antonio2
|1
|0.05
|10.
|Эрнандо
|1
|0.05
|11.
|Nino Paraiba
|1
|0.05
|12.
|Fessin
|1
|0.05
|13.
|Juninho Capixaba
|0
|0
|14.
|Gregore
|0
|0
|15.
|Ronaldo VI
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Веллингтон Паулиста
|4 (1)
|0.21
|2.
|David VI
|3
|0.16
|3.
|Bruno Melo
|2
|0.11
|4.
|Romarinho3
|2
|0.11
|5.
|Osvaldo
|1
|0.05
|6.
|Juninho V
|1 (1)
|0.05
|7.
|Gabriel Dias
|1
|0.05
|8.
|Yuri Cesar
|1
|0.05
|9.
|Bergson
|1
|0.05
|10.
|Фелипе
|1
|0.05
|11.
|Tinga I
|0
|0
|12.
|Ronald
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Gregore
|6
|1
|2.
|Росси
|5
|1
|3.
|Ronaldo VI
|4
|0
|4.
|Jose Ferreira
|2
|1
|5.
|Nino Paraiba
|3
|0
|6.
|Mendes Elias II
|3
|0
|7.
|Juninho Capixaba
|3
|0
|8.
|Lucas Fonseca
|2
|0
|9.
|Gilberto IV
|2
|0
|10.
|Daniel XII
|2
|0
|11.
|Marco Antonio2
|2
|0
|12.
|Jose Elber
|0
|1
|13.
|Saldanha
|1
|0
|14.
|Anderson IV
|1
|0
|15.
|Зе Карлос
|1
|0
|16.
|Alesson Batista
|1
|0
|17.
|Fernando Edson
|1
|0
|18.
|Ramon1
|1
|0
|19.
|Matheus Bahia
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фелипе
|5
|1
|2.
|Juninho V
|5
|0
|3.
|Juan Quintero II
|3
|1
|4.
|Paulo III
|3
|0
|5.
|Жаксон
|3
|0
|6.
|David VI
|3
|0
|7.
|Bruno Melo
|3
|0
|8.
|Gabriel Dias
|1
|1
|9.
|Osvaldo
|2
|0
|10.
|Romarinho3
|2
|0
|11.
|Yuri Cesar
|2
|0
|12.
|Роджер де Карвальо
|0
|1
|13.
|Carlinho
|1
|0
|14.
|Bergson
|1
|0
|15.
|Tinga I
|1
|0
|16.
|Derley II
|1
|0
|17.
|Mariano Vazquez
|1
|0
|18.
|Ronald
|1
|0
|19.
|Adriano Marlon
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байя
|4.17% (1)
|16.67% (4)
|29.17% (7)
|0
|4.17% (1)
|45.83% (11)
|Форталеза
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
Предыдущие игры
Байя Последние 20 матчей: +6 =4 -10Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 4:0 Мелгар Сантос 3:1 Байя Мелгар 1:0 Байя
Байя 3:1 Атлетико Минейро Гойяс 1:1 Байя Флуминенсе 1:0 Байя Байя 3:0 Васко да Гама Байя 1:2 Спорт Ресифи Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Коринтианс 3:2 Байя Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Байя 0:2 Гремио Интернасьональ 2:2 Байя Байя 3:5 Фламенго Байя 1:1 Палмейрас Сеара 2:0 Байя Сан-Паулу 1:1 Байя Байя 2:1 Брагантино
Форталеза Последние 20 матчей: +7 =5 -8Форталеза 2:3 Льянерос Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Форталеза 0:1 Флуминенсе Богота 1:1 Форталеза
Сан-Паулу 2:2 Форталеза Форталеза 3:1 Реал Сан-Андрес Форталеза 1:0 Сеара Форталеза 2:0 Палмейрас Реал Картахена 2:1 Форталеза Форталеза 3:3 Сан-Паулу Форталеза 1:0 Университарио де Попаян Куритиба 0:0 Форталеза Орсомарсо 3:2 Форталеза Форталеза 2:1 Атлетико Минейро Форталеза 1:0 Депортес Куиндио Форталеза 0:0 Атлетико Гойяненсе Депортес Куиндио 1:0 Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Унион Магдалена 2:1 Форталеза Сантос 1:1 Форталеза
Последние игры между собой
Байя: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 2
Форталеза: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|20
|10
|6
|4
|32 - 18
|36
|2.
|Атлетико Минейро
|19
|11
|2
|6
|35 - 23
|35
|3.
|Фламенго
|20
|10
|5
|5
|33 - 29
|35
|4.
|Сан-Паулу
|17
|9
|6
|2
|26 - 15
|33
|5.
|Флуминенсе
|20
|9
|5
|6
|29 - 22
|32
|6.
|Палмейрас
|19
|8
|7
|4
|26 - 20
|31
|7.
|Сантос
|20
|8
|7
|5
|28 - 24
|31
|8.
|Гремио
|19
|7
|9
|3
|22 - 17
|30
|9.
|Байя
|1:0
|20
|7
|4
|9
|25 - 28
|25
|10.
|Спорт Ресифи
|20
|7
|4
|9
|19 - 26
|25
|11.
|Коринтианс
|20
|6
|7
|7
|23 - 27
|25
|12.
|Форталеза
|0:1
|19
|6
|6
|7
|17 - 15
|24
|13.
|Сеара
|19
|6
|6
|7
|23 - 26
|24
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|20
|5
|8
|7
|18 - 26
|23
|15.
|Ботафого Рибейрао
|19
|3
|11
|5
|19 - 23
|20
|16.
|Куритиба
|20
|5
|5
|10
|18 - 26
|20
|17.
|Брагантино
|20
|4
|8
|8
|23 - 27
|20
|18.
|Васко да Гама
|18
|5
|4
|9
|20 - 26
|19
|19.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|5
|4
|10
|15 - 21
|19
|20.
|Гойяс
|18
|2
|6
|10
|21 - 33
|12
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Байя» – «Форталеза» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Байя» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Форталеза» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Байя» – «Форталеза», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|5.90
|1.10
|5.30
|1.14
|—
|—
|2.25
|1.60
|2.23
|1.66
|1.96
|1.85
|1.69
|2.17
|1.40
|2.80
|1.22
|3.85
|1.12
|5.55
|1.04
|8.60
|1.02
|11.00
|0.00
|17.00
|
|4.91
|1.19
|—
|—
|2.55
|1.53
|2.09
|1.77
|1.83
|2.03
|1.55
|2.50
|1.42
|2.92
|1.34
|3.34
|—
|—
|1.17
|5.39
|—
|—
|—
|—
|—
|—