4' Желтая карточкаJuninho Capixaba
1:0
25' ГолJose Ferreira
40' Желтая карточкаPaulo III
50' Желтая карточкаRonaldo VI
1:1
65' ГолBergson
71' Желтая карточкаФелипе
2:1
71' ПенальтиGilberto IV
85' Желтая карточкаAnderson IV
90' Желтая карточкаDerley II
16
Ronaldo
VI
70
Fessin
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
25
Paulo
III
30
Bruno
Melo
20
Romarinho3
15
Фелипе
11
Osvaldo
29
Bergson
17
David
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Ronaldo VIПолузащитник
-
70 FessinПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Зе КарлосЗащитник
-
11 РоссиПолузащитник
-
25 ClaysonНападающий
-
-
-
77 Mateus Claus
-
99 Saldanha
-
17 Elton I
-
-
-
-
36 Ramon1
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
13 Gabriel DiasЗащитник
-
25 Paulo IIIЗащитник
- Защитник
-
30 Bruno MeloЗащитник
-
20 Romarinho3Полузащитник
- Полузащитник
-
15 ФелипеПолузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
-
29 BergsonНападающий
-
17 David VIНападающий
- Запасные игроки
-
6 CarlinhoЗащитник
-
88 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
23 Max Walef
-
14 Ronald
-
-
57 Yuri Cesar
-
-
2 Tinga I
-
77 Igor Torres
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
Ход матча
25'
40'
50'
71'
71'
2:1
73'
73'
77'
77'
84'
85'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gilberto IV
|5 (1)
|0.25
|2.
|Rodriguinho I
|4 (2)
|0.2
|3.
|Daniel XII
|3
|0.15
|4.
|Jose Elber
|2
|0.1
|5.
|Clayson
|2 (1)
|0.1
|6.
|Росси
|2
|0.1
|7.
|Saldanha
|2
|0.1
|8.
|Jose Ferreira
|2
|0.1
|9.
|Marco Antonio2
|1
|0.05
|10.
|Эрнандо
|1
|0.05
|11.
|Nino Paraiba
|1
|0.05
|12.
|Fessin
|1
|0.05
|13.
|Juninho Capixaba
|0
|0
|14.
|Gregore
|0
|0
|15.
|Ronaldo VI
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Веллингтон Паулиста
|4 (1)
|0.21
|2.
|David VI
|3
|0.16
|3.
|Bergson
|2
|0.11
|4.
|Bruno Melo
|2
|0.11
|5.
|Romarinho3
|2
|0.11
|6.
|Osvaldo
|1
|0.05
|7.
|Juninho V
|1 (1)
|0.05
|8.
|Gabriel Dias
|1
|0.05
|9.
|Yuri Cesar
|1
|0.05
|10.
|Фелипе
|1
|0.05
|11.
|Tinga I
|0
|0
|12.
|Ronald
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Gregore
|6
|1
|2.
|Росси
|5
|1
|3.
|Ronaldo VI
|5
|0
|4.
|Jose Ferreira
|2
|1
|5.
|Nino Paraiba
|3
|0
|6.
|Mendes Elias II
|3
|0
|7.
|Juninho Capixaba
|3
|0
|8.
|Lucas Fonseca
|2
|0
|9.
|Anderson IV
|2
|0
|10.
|Gilberto IV
|2
|0
|11.
|Daniel XII
|2
|0
|12.
|Marco Antonio2
|2
|0
|13.
|Jose Elber
|0
|1
|14.
|Saldanha
|1
|0
|15.
|Зе Карлос
|1
|0
|16.
|Alesson Batista
|1
|0
|17.
|Fernando Edson
|1
|0
|18.
|Ramon1
|1
|0
|19.
|Matheus Bahia
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фелипе
|6
|1
|2.
|Juninho V
|5
|0
|3.
|Juan Quintero II
|3
|1
|4.
|Paulo III
|4
|0
|5.
|Жаксон
|3
|0
|6.
|David VI
|3
|0
|7.
|Bruno Melo
|3
|0
|8.
|Gabriel Dias
|1
|1
|9.
|Osvaldo
|2
|0
|10.
|Romarinho3
|2
|0
|11.
|Yuri Cesar
|2
|0
|12.
|Роджер де Карвальо
|0
|1
|13.
|Carlinho
|1
|0
|14.
|Bergson
|1
|0
|15.
|Tinga I
|1
|0
|16.
|Derley II
|1
|0
|17.
|Mariano Vazquez
|1
|0
|18.
|Ronald
|1
|0
|19.
|Adriano Marlon
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байя
|4.17% (1)
|16.67% (4)
|29.17% (7)
|0
|4.17% (1)
|45.83% (11)
|Форталеза
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
Предыдущие игры
Байя Последние 20 матчей: +6 =4 -10Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 4:0 Мелгар Сантос 3:1 Байя Мелгар 1:0 Байя
Байя 3:1 Атлетико Минейро Гойяс 1:1 Байя Флуминенсе 1:0 Байя Байя 3:0 Васко да Гама Байя 1:2 Спорт Ресифи Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Коринтианс 3:2 Байя Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Байя 0:2 Гремио Интернасьональ 2:2 Байя Байя 3:5 Фламенго Байя 1:1 Палмейрас Сеара 2:0 Байя Сан-Паулу 1:1 Байя Байя 2:1 Брагантино
Форталеза Последние 20 матчей: +7 =5 -8Форталеза 2:3 Льянерос Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Форталеза 0:1 Флуминенсе Богота 1:1 Форталеза
Сан-Паулу 2:2 Форталеза Форталеза 3:1 Реал Сан-Андрес Форталеза 1:0 Сеара Форталеза 2:0 Палмейрас Реал Картахена 2:1 Форталеза Форталеза 3:3 Сан-Паулу Форталеза 1:0 Университарио де Попаян Куритиба 0:0 Форталеза Орсомарсо 3:2 Форталеза Форталеза 2:1 Атлетико Минейро Форталеза 1:0 Депортес Куиндио Форталеза 0:0 Атлетико Гойяненсе Депортес Куиндио 1:0 Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Унион Магдалена 2:1 Форталеза Сантос 1:1 Форталеза
Последние игры между собой
Байя: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 2
Форталеза: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|20
|10
|6
|4
|32 - 18
|36
|2.
|Атлетико Минейро
|19
|11
|2
|6
|35 - 23
|35
|3.
|Фламенго
|20
|10
|5
|5
|33 - 29
|35
|4.
|Сан-Паулу
|17
|9
|6
|2
|26 - 15
|33
|5.
|Флуминенсе
|20
|9
|5
|6
|29 - 22
|32
|6.
|Палмейрас
|19
|8
|7
|4
|26 - 20
|31
|7.
|Сантос
|20
|8
|7
|5
|28 - 24
|31
|8.
|Гремио
|19
|7
|9
|3
|22 - 17
|30
|9.
|Байя
|20
|7
|4
|9
|26 - 29
|25
|10.
|Спорт Ресифи
|20
|7
|4
|9
|19 - 26
|25
|11.
|Коринтианс
|20
|6
|7
|7
|23 - 27
|25
|12.
|Форталеза
|19
|6
|6
|7
|18 - 16
|24
|13.
|Сеара
|19
|6
|6
|7
|23 - 26
|24
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|20
|5
|8
|7
|18 - 26
|23
|15.
|Ботафого Рибейрао
|19
|3
|11
|5
|19 - 23
|20
|16.
|Куритиба
|20
|5
|5
|10
|18 - 26
|20
|17.
|Брагантино
|20
|4
|8
|8
|23 - 27
|20
|18.
|Васко да Гама
|18
|5
|4
|9
|20 - 26
|19
|19.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|5
|4
|10
|15 - 21
|19
|20.
|Гойяс
|18
|2
|6
|10
|21 - 33
|12
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Байя» – «Форталеза» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Байя» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Форталеза» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Байя» – «Форталеза», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|5.90
|1.10
|5.30
|1.14
|—
|—
|2.62
|1.45
|2.23
|1.66
|1.96
|1.85
|1.69
|2.17
|1.33
|3.15
|—
|—
|1.22
|3.85
|1.13
|5.40
|—
|—
|1.04
|8.60
|1.09
|6.50
|0.00
|17.00
|
|4.91
|1.19
|—
|—
|2.55
|1.53
|2.64
|1.50
|2.16
|1.73
|1.66
|2.28
|1.42
|2.94
|1.30
|3.60
|1.42
|2.92
|—
|—
|1.62
|2.34
|1.37
|3.18
|1.12
|6.60
|—
|—
|—
|—