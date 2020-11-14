  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
Динамо Бухарест
1:1
Конец матча

Стадион:
Астра
0'
24' Желтая карточка
Антон Паул
34' Желтая карточка
Пульич Анте
0:1
47' Гол
Георге Валентин
1:1
57' Гол
Гуэйе Магайе
60' Желтая карточка
Рэдуц Михай
90'+6
1
Мехиас
Томас
32
Geani
Cretu
66
Пульич
Анте
35
Abdoulaye
Ba1
18
Лопес
Исма
22
Deian
Sorescu
8
Антон
Паул
10
Валье
Борха
7
Камара
Хуан
29
Catalin
Magureanu
9
Гуэйе
Магайе
12
Mihai
Popa
20
Бруну
Давид
4
Граовац
Даниэль
25
Гэман
Валерикэ
2
Hugo
Sousa
90
Рэдуц
Михай
21
Црепуля
Любян
7
Чанадьия
Дарио
11
Георге
Валентин
77
Albert
Stahl
10
Будеску
Константин
Динамо Бухарест
Астра

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Валье Борха 3 (1) 0.3
2. Deian Sorescu 2 (1) 0.2
3. Камара Хуан 1 0.1
4. Немец Адам 1 0.1
5. Гуэйе Магайе 1 0.1
6. Гонсалес Александр 1 0.1
7. Фаббрини Диего 0 0
8. Рэуцэ Александру 0 0
9. Catalin Magureanu 0 0
Астра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Георге Валентин 3 0.3
2. Будеску Константин 2 (1) 0.2
3. Радунович Ристо 1 (1) 0.1
4. Вютрих Себастьен 1 0.1
5. Гэман Валерикэ 1 0.1
6. Albert Stahl 1 0.1
7. Алибек Денис 1 (1) 0.1
8. Бруну Давид 0 0
9. Constantin Dima 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
# Игрок      
1. Рэуцэ Александру 3 1
2. Гол Януш 4 0
3. Валье Борха 3 0
4. Немец Адам 2 0
5. Пульич Анте 2 0
6. Гонсалес Александр 2 0
7. Антон Паул 2 0
8. Камара Хуан 2 0
9. Denis Dragus2 2 0
10. Лопес Исма 0 1
11. Раду Йонуц 1 0
12. Deian Sorescu 1 0
13. Marco Ehmann 1 0
Астра
# Игрок      
1. Георге Валентин 3 2
2. Радунович Ристо 3 0
3. Рэдуц Михай 3 0
4. Дандя Александру 2 0
5. Граовац Даниэль 2 0
6. Алибек Денис 1 0
7. Монтини Маттиа 1 0
8. Чанадьия Дарио 1 0
9. Црепуля Любян 1 0
10. Лазар Давид 1 0
11. Граур Дини 1 0
12. Constantin Dima 1 0
13. Raoul Baicu 1 0
14. Albert Stahl 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Бухарест 0 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 33.33% (3) 11.11% (1)
 Астра 10% (1) 0 0 30% (3) 20% (2) 40% (4)

Предыдущие игры

Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Вииторул Констанца 2:1 Динамо Бухарест Сепси 2:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Университатя Крайова ФКСБ 3:2 Динамо Бухарест
Динамо Бухарест 0:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:3 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Германнштадт Динамо Бухарест 1:1 Вииторул Констанца Волунтари 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:3 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Волунтари Динамо Бухарест 0:3 ФКСБ Динамо Бухарест 1:3 Сепси Динамо Бухарест 1:0 Рапид Бухарест КСМ Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест
Астра Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Астра 0:2 Академика Клинчени Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы Арджеш 1:0 Астра Астра 2:3 Волунтари
Вииторул Констанца 4:1 Астра Астра 0:2 ЧФР Клуж Астра 2:2 Сепси Университатя Крайова 2:0 Астра Астра 0:3 ФКСБ Газ-Метан Медиаш 0:4 Астра Ботошани 0:0 Астра Астра 2:2 ЧФР Клуж Астра 3:2 ФКСБ Университатя Крайова 2:1 Астра Астра 0:0 Газ-Метан Медиаш Астра 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:1 Астра Астра 2:2 Сепси Германнштадт 2:2 Астра Астра 1:2 Киндия Тырговиште

Последние игры между собой

Динамо Бухарест: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Астра: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Динамо Бухарест 2:0 Астра Первая лига Астра 3:2 Динамо Бухарест Первая лига Астра 4:1 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 1:2 Астра Первая лига
Астра 2:0 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 1:1 Астра Лига 1 Динамо Бухарест 1:1 Астра Лига 1 Астра 1:2 Динамо Бухарест Лига 1 Астра 2:5 Динамо Бухарест Кубок лиги Динамо Бухарест 2:2 Астра Первая лига Астра 1:4 Динамо Бухарест Первая лига Астра 4:2 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 1:4 Астра Лига 1 Астра 1:1 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 2:1 Астра Кубок Динамо Бухарест 0:1 Астра Первая лига Динамо Бухарест 0:2 Астра Первая лига Астра 6:1 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 2:0 Астра Первая лига Астра 2:1 Динамо Бухарест Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ 10 8 0 2 28 - 10 24
2. Университатя Крайова 10 8 0 2 14 - 5 24
3. ЧФР Клуж 10 6 3 1 12 - 5 21
4. Академика Клинчени 10 4 4 2 10 - 6 16
5. Сепси 10 4 4 2 13 - 9 16
6. Киндия Тырговиште 10 4 2 4 6 - 7 14
7. УТА Арад 10 3 5 2 11 - 11 14
8. Вииторул Констанца 9 3 4 2 15 - 15 13
9. Газ-Метан Медиаш 10 4 1 5 15 - 14 13
10. Волунтари 10 4 1 5 14 - 13 13
11. Ботошани 10 3 2 5 15 - 17 11
12. Германнштадт 10 2 5 3 11 - 15 11
13. КСМ Политехника Яссы 9 3 0 6 12 - 26 9
14. Арджеш 10 2 2 6 9 - 17 8
15. Динамо Бухарест 10 1 3 6 9 - 14 6
16. Астра 10 1 2 7 10 - 20 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.60 1.19 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.15 1.60 6.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.74 3.50 4.95
  3.92 1.49 8.58

Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Бухарест» – «Астра» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Бухарест» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астра» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Бухарест» – «Астра», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.55 1.27 7.70 1.06 1.60 2.25 2.48 1.51 2.02 1.79 1.75 1.42 1.39 2.85 1.32 3.20 1.10 6.10 1.05 8.50 1.01 12.50
7.50 1.05 3.20 1.32 2.47 1.53 1.82 2.07 1.41 2.86 1.27 3.54 1.09 6.00 1.07 6.65
2.98 1.42 2.39 1.62 1.85 2.04 1.59 2.43 1.41 3.03 1.44 2.90 1.71 2.21 1.56 2.51 1.33 3.48 1.59 2.45 1.39 3.13 1.30 3.73 1.10 7.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.42 2.75 1.82 1.99 1.17 4.70 1.10 6.20
2.90 1.40 1.88 1.90 1.40 2.90
1.28 3.83 1.15 5.91 1.85 2.03 1.53 2.60 1.40 3.15
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.48 1.50 1.62 2.21 1.23 3.80
2.47 1.53 1.61 2.28 1.24 3.96

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Где смотреть матч Динамо Бухарест 1:1 Астра онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный