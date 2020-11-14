Динамо Бухарест
1:1
Конец матча
Стадион: Центральный стадион Динамо
Астра
24' Желтая карточкаАнтон Паул
34' Желтая карточкаПульич Анте
0:1
47' ГолГеорге Валентин
1:1
57' ГолГуэйе Магайе
60' Желтая карточкаРэдуц Михай
32
Geani
Cretu
66
Пульич
Анте
18
Лопес
Исма
10
Валье
Борха
12
Mihai
Popa
20
Бруну
Давид
90
Рэдуц
Михай
77
Albert
Stahl
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Geani CretuЗащитник
-
66 Пульич АнтеЗащитник
- Защитник
-
18 Лопес ИсмаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Валье БорхаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Рене РоманВратарь
- Защитник
-
55 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
-
75 Гарсия АлешПолузащитник
-
17 Немец АдамНападающий
-
38 Bani Ahmed
-
-
28 Ioan Borcea
-
Главный тренер: Контра Космин
- Основной состав
-
12 Mihai PopaВратарь
-
20 Бруну ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Рэдуц МихайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Albert StahlНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Граур ДиниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шломи АзулайНападающий
- Нападающий
-
-
-
92 Robert Riza
-
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
Ход матча
24'
34'
47'
57'
1:1
60'
81'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Валье Борха
|3 (1)
|0.3
|2.
|Deian Sorescu
|2 (1)
|0.2
|3.
|Камара Хуан
|1
|0.1
|4.
|Немец Адам
|1
|0.1
|5.
|Гуэйе Магайе
|1
|0.1
|6.
|Гонсалес Александр
|1
|0.1
|7.
|Фаббрини Диего
|0
|0
|8.
|Рэуцэ Александру
|0
|0
|9.
|Catalin Magureanu
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Георге Валентин
|3
|0.3
|2.
|Будеску Константин
|2 (1)
|0.2
|3.
|Радунович Ристо
|1 (1)
|0.1
|4.
|Вютрих Себастьен
|1
|0.1
|5.
|Гэман Валерикэ
|1
|0.1
|6.
|Albert Stahl
|1
|0.1
|7.
|Алибек Денис
|1 (1)
|0.1
|8.
|Бруну Давид
|0
|0
|9.
|Constantin Dima
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рэуцэ Александру
|3
|1
|2.
|Гол Януш
|4
|0
|3.
|Валье Борха
|3
|0
|4.
|Немец Адам
|2
|0
|5.
|Пульич Анте
|2
|0
|6.
|Гонсалес Александр
|2
|0
|7.
|Антон Паул
|2
|0
|8.
|Камара Хуан
|2
|0
|9.
|Denis Dragus2
|2
|0
|10.
|Лопес Исма
|0
|1
|11.
|Раду Йонуц
|1
|0
|12.
|Deian Sorescu
|1
|0
|13.
|Marco Ehmann
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Георге Валентин
|3
|2
|2.
|Радунович Ристо
|3
|0
|3.
|Рэдуц Михай
|3
|0
|4.
|Дандя Александру
|2
|0
|5.
|Граовац Даниэль
|2
|0
|6.
|Алибек Денис
|1
|0
|7.
|Монтини Маттиа
|1
|0
|8.
|Чанадьия Дарио
|1
|0
|9.
|Црепуля Любян
|1
|0
|10.
|Лазар Давид
|1
|0
|11.
|Граур Дини
|1
|0
|12.
|Constantin Dima
|1
|0
|13.
|Raoul Baicu
|1
|0
|14.
|Albert Stahl
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Бухарест
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|Астра
|10% (1)
|0
|0
|30% (3)
|20% (2)
|40% (4)
Предыдущие игры
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +4 =4 -12Вииторул Констанца 2:1 Динамо Бухарест Сепси 2:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Университатя Крайова ФКСБ 3:2 Динамо Бухарест
Динамо Бухарест 0:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:3 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Германнштадт Динамо Бухарест 1:1 Вииторул Констанца Волунтари 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:3 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Волунтари Динамо Бухарест 0:3 ФКСБ Динамо Бухарест 1:3 Сепси Динамо Бухарест 1:0 Рапид Бухарест КСМ Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест
Астра Последние 20 матчей: +4 =6 -10Астра 0:2 Академика Клинчени Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы Арджеш 1:0 Астра Астра 2:3 Волунтари
Вииторул Констанца 4:1 Астра Астра 0:2 ЧФР Клуж Астра 2:2 Сепси Университатя Крайова 2:0 Астра Астра 0:3 ФКСБ Газ-Метан Медиаш 0:4 Астра Ботошани 0:0 Астра Астра 2:2 ЧФР Клуж Астра 3:2 ФКСБ Университатя Крайова 2:1 Астра Астра 0:0 Газ-Метан Медиаш Астра 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:1 Астра Астра 2:2 Сепси Германнштадт 2:2 Астра Астра 1:2 Киндия Тырговиште
Последние игры между собой
Динамо Бухарест: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Астра: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Астра 2:0 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 1:1 Астра Лига 1 Динамо Бухарест 1:1 Астра Лига 1 Астра 1:2 Динамо Бухарест Лига 1 Астра 2:5 Динамо Бухарест Кубок лиги Динамо Бухарест 2:2 Астра Первая лига Астра 1:4 Динамо Бухарест Первая лига Астра 4:2 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 1:4 Астра Лига 1 Астра 1:1 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 2:1 Астра Кубок Динамо Бухарест 0:1 Астра Первая лига Динамо Бухарест 0:2 Астра Первая лига Астра 6:1 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 2:0 Астра Первая лига Астра 2:1 Динамо Бухарест Первая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|10
|8
|0
|2
|28 - 10
|24
|2.
|Университатя Крайова
|10
|8
|0
|2
|14 - 5
|24
|3.
|ЧФР Клуж
|10
|6
|3
|1
|12 - 5
|21
|4.
|Академика Клинчени
|10
|4
|4
|2
|10 - 6
|16
|5.
|Сепси
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|6.
|Киндия Тырговиште
|10
|4
|2
|4
|6 - 7
|14
|7.
|УТА Арад
|10
|3
|5
|2
|11 - 11
|14
|8.
|Вииторул Констанца
|9
|3
|4
|2
|15 - 15
|13
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|10
|4
|1
|5
|15 - 14
|13
|10.
|Волунтари
|10
|4
|1
|5
|14 - 13
|13
|11.
|Ботошани
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
|12.
|Германнштадт
|10
|2
|5
|3
|11 - 15
|11
|13.
|КСМ Политехника Яссы
|9
|3
|0
|6
|12 - 26
|9
|14.
|Арджеш
|10
|2
|2
|6
|9 - 17
|8
|15.
|Динамо Бухарест
|10
|1
|3
|6
|9 - 14
|6
|16.
|Астра
|10
|1
|2
|7
|10 - 20
|5
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Бухарест» – «Астра» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Бухарест» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астра» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Бухарест» – «Астра», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|3.55
|1.27
|—
|—
|7.70
|1.06
|—
|—
|1.60
|2.25
|—
|—
|2.48
|1.51
|2.02
|1.79
|1.75
|1.42
|—
|—
|1.39
|2.85
|—
|—
|1.32
|3.20
|1.10
|6.10
|1.05
|8.50
|1.01
|12.50
|
|—
|—
|—
|—
|7.50
|1.05
|—
|—
|3.20
|1.32
|—
|—
|2.47
|1.53
|—
|—
|1.82
|2.07
|—
|—
|1.41
|2.86
|—
|—
|1.27
|3.54
|1.09
|6.00
|1.07
|6.65
|—
|—
|
|—
|—
|2.98
|1.42
|2.39
|1.62
|1.85
|2.04
|1.59
|2.43
|1.41
|3.03
|1.44
|2.90
|1.71
|2.21
|1.56
|2.51
|1.33
|3.48
|1.59
|2.45
|1.39
|3.13
|1.30
|3.73
|—
|—
|1.10
|7.87
|—
|—