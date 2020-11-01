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  3. Италия
Венеция
2:0
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Эмполи
0'
13' Желтая карточка
Вакка Антонио
1:0
21' Гол
Фьордилино Антонио
43' Желтая карточка
Манкузо Леонардо
2:0
58' Гол
Форте Франческо
86' Желтая карточка
Ла Мантия Андреа
89' Желтая карточка
Штулац Лео
90'+1246
12
Леццерини
Лука
2
Феррарини
Габриэле
13
Модоло
Марко
32
Чеккарони
Пьетро
14
Феличоли
Джанфилиппо
16
Фьордилино
Антонио
5
Вакка
Антонио
29
Мале
Юссеф
10
Араму
Маттиа
11
Форте
Франческо
17
Джонсон
Деннис
1
Бриньоли
Альберто
20
Фьямоцци
Риккардо
6
Романьоли
Симоне
43
Николау
Димитриос
3
Терзич
Алекса
32
Хаас
Николас
5
Штулац
Лео
25
Бандинелли
Филиппо
11
Байрами
Недим
7
Манкузо
Леонардо
10
Морео
Стефано
Венеция
4-3-3
Эмполи
4-3-1-2

Ход матча

13'
Вакка Антонио
 
21'
Фьордилино Антонио
(Форте Франческо)
1:0
43'
 
Манкузо Леонардо
56'
Чрнигой Домен
Вакка Антонио
 
56'
 
Ла Мантия Андреа
Байрами Недим
58'
Форте Франческо
2:0
61'
 
Риччи Самуэле
Хаас Николас
86'
 
Ла Мантия Андреа
86'
 
Оливьери Марко
Бандинелли Филиппо
89'
 
Штулац Лео
90'
 
Казале Николо
Терзич Алекса
90'
 
Матос Ридер
Фьямоцци Риккардо

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 5
  • 37 Владение мячом, % 63

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форте Франческо 3 0.6
2. Фьордилино Антонио 2 0.4
3. Араму Маттиа 2 (1) 0.4
4. Мале Юссеф 1 0.2
5. Карлссон Отар 1 0.2
6. Джонсон Деннис 0 0
Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ла Мантия Андреа 3 0.5
2. Морео Стефано 3 0.5
3. Байрами Недим 1 0.17
4. Романьоли Симоне 1 0.17
5. Манкузо Леонардо 1 0.17
6. Бандинелли Филиппо 0 0
7. Фьямоцци Риккардо 0 0
8. Штулац Лео 0 0
9. Хаас Николас 0 0
10. Терзич Алекса 0 0

Карточки

Венеция
# Игрок      
1. Вакка Антонио 3 0
2. Модоло Марко 2 0
3. Молинаро Кристиан 1 0
4. Ди Мариано Франческо 1 0
5. Капелло Алессандро 1 0
6. Форте Франческо 1 0
7. Мале Юссеф 1 0
8. Тогордо Антони 1 0
9. Джонсон Деннис 1 0
Эмполи
# Игрок      
1. Манкузо Леонардо 3 0
2. Бандинелли Филиппо 2 0
3. Ла Мантия Андреа 1 0
4. Фьямоцци Риккардо 1 0
5. Штулац Лео 1 0
6. Морео Стефано 1 0
7. Николау Димитриос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Венеция 0 0 40% (2) 20% (1) 0 40% (2)
 Эмполи 22.22% (2) 0 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Венеция Последние 20 матчей: + = -
Верона 3:3 Венеция Венеция 4:0 Пескара Кремонезе 0:0 Венеция Венеция 0:2 Фрозиноне
Венеция 2:0 Каррарезе Венеция 1:0 Виченца Виртус Венеция 2:2 Порденоне Удинезе 0:1 Венеция Венеция 3:1 Перуджа Читтаделла 1:0 Венеция Венеция 1:0 Юве Стабия Специя 0:1 Венеция Венеция 1:1 Пескара Беневенто 1:1 Венеция Венеция 0:2 Эмполи Ливорно 0:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Порденоне 0:0 Венеция Венеция 1:3 Кротоне Салернитана 2:0 Венеция
Эмполи Последние 20 матчей: + = -
Беневенто 2:4 Эмполи Эмполи 3:1 Пиза Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Пескара 1:2 Эмполи
Эмполи 0:0 Монца Эмполи 2:1 Ренате Фрозиноне 0:2 Эмполи Эмполи 2:0 Вис Пезаро Эмполи 4:0 Луккьезе Парма 0:2 Эмполи Эмполи 0:1 Понтедера Кьево 1:1 Эмполи Ливорно 0:2 Эмполи Эмполи 1:5 Козенца Салернитана 2:4 Эмполи Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Асколи 1:0 Эмполи Эмполи 2:0 Фрозиноне Венеция 0:2 Эмполи Пескара 1:1 Эмполи

Последние игры между собой

Венеция: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Эмполи: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Венеция 0:2 Эмполи Серия B Эмполи 1:1 Венеция Серия B Эмполи 3:2 Венеция Серия B Венеция 1:0 Эмполи Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево 6 4 1 1 7 - 3 13
2. Эмполи 0:2 6 4 1 1 9 - 7 13
3. Салернитана 5 3 2 0 9 - 4 11
4. Венеция 2:0 5 3 1 1 9 - 2 10
5. Читтаделла 5 3 1 1 9 - 3 10
6. Фрозиноне 5 3 1 1 5 - 2 10
7. Реджина 5 1 4 0 7 - 5 7
8. Порденоне 6 1 4 1 7 - 8 7
9. Монца 5 1 3 1 4 - 4 6
10. СПАЛ 2013 5 1 3 1 8 - 8 6
11. Лечче 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Брешия 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Козенца 6 0 5 1 3 - 5 5
14. Реджана 1915 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Виртус Энтелла 5 0 4 1 3 - 5 4
16. Асколи 6 1 1 4 3 - 7 4
17. Пиза 6 0 4 2 10 - 15 4
18. Кремонезе 4 0 3 1 3 - 5 3
19. Виченца Виртус 5 0 3 2 8 - 10 3
20. Пескара 5 0 1 4 2 - 11 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Манкузо Леонардо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Фьордилино Антонио бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Вакка Антонио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Тотал

Основное время
Букмекер 2.5 2.5 3.5 3.5
1.60 2.25 1.07 7.50

Обе забьют

Основное время
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
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