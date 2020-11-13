Взял инициативу на себя Игнатов, прошел по флангу, обыграл троих защитников, сместился в центр и пробил по воротам, но точно в руки голкиперу.

По флангу отдавал Гергени на ход Кишу, но тот выпустил мяч за пределы поля в борьбе против Ненахова.

В грубейшем подкате Бакаев сбил соперника на фланге. Судья расценил это нарушение на желтую карточку.

Со штрафного навесил Мезей на дальнюю штангу, но грамотно сыграл на выходе Максименко и забрал мяч в руки.

Дальний заброс исполнял Мезеи в штрафную на Киша, но вовремя вернулся в оборону Маслов и перехватил этот пас.

Замена в перерыве произошла с в составе сборной России. Вместо Даниила Куликова на второй тайм вышел Максим Ненахов.

Прорывался Макаров с фланга в штрафную соперника и попытался закрутить в дальний угол, но точности ему явно не хватило.

Теперь уже Сабо убежал по флангу и отдал в центр под удар Бараню, но тот отправил сферу на трибуны.

Дальний заброс исполнял Балог на ход Бараню в чужую штрафную, но вышел из ворот Максименко и отвел угрозу.

В своей штрафной Татаев рукой остановил удар Бараня. Судья тут же указал на точку. Это пенальти!

ГОЛ! 1-0! Норберт Сендреи! Пенальти пробил Сендреи низом точно в левый от себя угол. Мяч рикошетом от штанги влетел в сетку, не оставив ни единого шанса на спасение для Максименко.

Прорывался к воротам соперника Барань, но получил по ногам от Маслова. Заслуженная желтая карточка защитнику.

В моменте с назначением пенальти Татаев также получил "горчичник", так что теперь у россиян оба защитника на карточках.

Со штрафного закручивал под перекладину Мезей, но в красивом прыжке Максименко поймал мяч в руки.

Пауза в матче. Получил небольшое повреждение в столкновении с соперником Ломовицкий. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

Со штрафного навесил Макаров в центр штрафной, но здесь Татаев нарушил правила в борьбе против Бараня.

Замена произошла в составе сборной Венгрии. Вместо Мате Сабо на поле появился Бенце Киш.

В центре поля Макаров получил по ногам от Чонки. Штрафной удар будут исполнять футболисты сборной России.

Прорывался к штрафной соперника по центру Ломовицкий и отдал поперек на Игнатьева, но тот завозился с мячом и так и не смог пробить по воротам.

С углового навесил Макаров в центр штрафной, но вышел из ворот Демьен и спокойно забрал мяч в свои руки.

По флангу отдавал Ломовицкий на ход Игнатьеву, но тот проиграл силовую борьбу за мяч защитнику.

Замены произошли в составе российской команды. Вместо Макарова, Степанова и Ломовицкого играть будут Рыбчинский, Бакаев и Игнатов.

Мог убегать на ворота соперника Игнатьев после заброса от Рыбчинского, но потерял он скорость и вынужден был пробивать в борьбе, позволив Демьену отбить сферу ногой.

Прорывался по флангу свежий Игнатов и попытался прострелить вдоль ворот, но мяч застрял в ногах защитников.

По флангу забросил Тикнизян на ход Бакаеву, но тот нарушил правила в борьбе с защитником.

Двойная замена в составе хозяев произошла. Вместо Чонки и Бараня на поле вышли Киш и Хиди.

Убежал по флангу Шён и прострелил в центр штрафной, но на выходе Максименко отвел угрозу от своих ворот.

В центре поля Рыбчинский получил по голове от Киша в верховой борьбе. Штрафной удар будут исполнять россияне.

Налетел на Татаева в чужой штрафной Киш. Судья все видел и зафиксировал фол в атаке со стороны венгра.

Убегал по флангу Бакаев после паса от Ненахова, но в борьбе с Гергени выпустил он мяч за лицевую линию.

В разрез отдавал Игнатов в штрафную на Игнатьева, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

Прорывался по флангу Ненахов и отдал пас вперед на Бакаева, но мяч полетел сильно и оказался за пределами поля.

Дальний заброс исполнял Голубев в штрафную на Игнатьева, но на выходе Демьен спокойно перехватил этот пас.

Первый тайм

— Ничего не стал компенсировать судья к времени первого тайма, отправив команды на перерыв. Счет в матче пока не открыт!

45' Догнал мяч у лицевой линии Тикнизян и прострелил тут же вдоль ворот, но Балог перехватил сферу, выбив ее на угловой.

44' С углового навесил Макаров на дальнюю штангу, но здесь после серии рикошетов Надь вынес мяч в аут.

43' Прорывался по флангу Ломовицкий и попытался прострелить вдоль ворот, но мяч от ноги Балога полетел на угловой.

42' Барань получил мяч перед штрафной соперника, ушел финтом от защитника, но вот пробить не смог. Хорошо на подстраховке отыграл Татаев.

41' По флангу Сюч забросил на ход Сабо, но того опередил Степанов и в подкате вынес мяч за пределы поля.

40' С углового Сендреи навесил на дальнюю штангу, но здесь Балог нарушил правила в борьбе против Тикнизяна.

39' Со штрафного навесил на дальнюю штангу Чонка, но здесь выше всех прыгнул Голубев и вынес мяч на угловой.

38' Степанов на фланге руками уложил на газон Сабо. Штрафной удар будут исполнять хозяева поля.

37' Прорывался по флангу Тикнизян, но напоролся на Балога, который грамотно поставил корпус и без труда отобрал мяч.

36' Прорывался по флангу Макаров и сместился в центр штрафной, после чего пробил по воротам, но точно в руки Демьену.

35' В разрез отдавал Сендреи на ход Саболчу, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Маслову и не смог убежать в штрафную.

34' На фланге Саболч заехал сзади по ногам Макарову. Штрафной удар будут исполнять футболисты сборной России.

33' Пробивал Налдь со штрафного точно в дальний угол, но мяч полетел слабо и стал легкой добычей для Максименко.

32' Получил по ногам перед чужой штрафной Шён от Макарова. Опасный стандарт будет в распоряжении венгров.

31' Дальний заброс исполнял Балог в штрафную на Саболча, но того опередил Маслов и вынес мяч головой на угловой.

29' С правого фланга навесил снова в центр штрафной Сюч, но здесь пробить Шёну не позволил защитник.

28' С правого фланга навесил Сюч в центр штрафной, где пробивал в касание Саболч, но не попал он в створ ворот.

27' Дальний заброс исполнял Балог по флангу на Чонку, но того опередил Степанов и вынес мяч головой в аут.

26' Получил теперь уже Нади в центре поля от Голубева. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

25' Перехватил мяч в центре поля Саболч и выскочил на ворота соперника, но в попытке перебросить Максименко не попал он в створ ворот.

24' В верховой борьбе с соперником в центре поля получил по спине Макаров. Штрафной удар исполнять будут россияне.

23' Ничего опасного не смогли извлечь из этого стандарта гости, попросту подарив мяч сопернику после неудачного паса.

23' Прорывался Чонка с фланга в центр штрафной и отдал поперек на Саболча, но тот не смог подставить ногу на дальней штанге.

22' Получил Ломавицкий перед чужой штрафной по ногам от Балога. Опасный стандарт исполнять будут россияне.

20' В медленном темпе проходит наш поединок, команды не торопятся раскрываться, пытаясь поймать соперника на ошибке.

19' В центре поля получил по ногам Куликов подкате от соперника. Штрафной удар исполнять будут гости.

18' Дальним забросом Чонка искал в штрафной Саболча, но тот в борьбе против Маслова не смог пробить по воротам.

17' Убегал Чонка по правой бровке, но напоролся на Тикнизяна, который в чистейшем подкате вынес сферу в аут.

16' Дальний заброс исполнял Балог по флангу на Гергения, но тот не смог оторваться от опеки и вынужден был разворачиваться назад.

15' Мягко забросил в штрафную Чонка на ход Саболчу, но того опередил Татаев и оттеснил грамотно корпусом от мяча.

14' В силовой борьбе на фланге Макаров руками уложил на газон соперника. Штрафной удар исполнять будут венгры.

13' Прорывался по флангу Чонка и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги Маслова полетел за пределы поля.

12' С угла поля навесил Ломовицкий в центр штрафной, но здесь Балог головой вынес мяч на фланг.

11' Диагональ исполнял Маслов на правый фланг, куда вбегал Голубев, но того опередил защитник и вынес на очередной угловой.

10' В центре поля придержал Балог руками за футболку Голубева. Судья назначил штрафной удар в пользу гостей.

9' Убегали в контратаку венгры по центру, протащил мяч к штрафной Чонка и пробил по воротам, но угодил в Тикнизяна.

8' Пробивал Игнатьев по воротам головой после навеса с углового, но на пути мяча оказалось сразу несколько соперников.

7' Прорывался по флангу Голубев и низом прострелил в штрафную, но здесь вынес сферу на угловой защитник.

6' Пробивал Татаев головой после заброса от Глебова, но мяч полетел выше ворот, да и в офсайде был россиянин.

5' Прорывался в штрафную Ломовицкий на скорости, но в последний момент защитник вынес сферу в подкате на угловой.

4' Катают мяч в центре поля россияне, пытаются они выманить соперника, который всей командой отошел в оборону.

3' Забросил с центра поля Маслов на ход Игнатьеву, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику и не смог пробить.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.