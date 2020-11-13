Венгрия (до 21 года)
1:0
Второй тайм: 78'
Россия (до 21 года)
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Адамов ДенисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Карпов ВадимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
Ход матча
52'
1:0
Предыдущие игры
Венгрия (до 21 года) Последние 20 матчей: +4 =5 -11Венгрия (до 21 года) 3:3 Словения (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 0:1 Австрия (до 21 года) Словения (до 21 года) 1:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 1:4 Хорватия (до 21 года)
Венгрия (до 21 года) 0:3 Норвегия (до 21 года) Дания (до 21 года) 0:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 1:2 Турция (до 21 года) Мальта (до 21 года) 2:1 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 0:3 Бельгия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 1:0 Венгрия (до 21 года) Азербайджан (до 21 года) 3:3 Венгрия (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 3:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 4:0 Кипр (до 21 года) Кипр (до 21 года) 0:2 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:2 Швеция (до 21 года) Турция (до 21 года) 0:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:6 Италия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:1 Мальта (до 21 года) Германия (до 21 года) 1:2 Венгрия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 2:1 Венгрия (до 21 года)
Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: +13 =3 -4Латвия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 4:0 Эстония (до 21 года) Польша (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Болгария (до 21 года)
Сербия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:1 Египет (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года)
Последние игры между собой
Венгрия (до 21 года): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Россия (до 21 года): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Венгрия (до 21 года)» – «Россия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Венгрия (до 21 года)» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Россия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Венгрия (до 21 года)» – «Россия (до 21 года)», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Венгрия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года)
Исход игры
Венгрия (до 21 года)
6.3% (9)
Ничья
20.4% (29)
Россия (до 21 года)
73.2% (104)
Тотал 2.5
Больше
67.14% (94)
Меньше
32.86% (46)
Обе команды забьют
Да
83.57% (117)
Нет
16.43% (23)
Популярный счёт
1:2 Россия (до 21 года)
47.2% (67)
1:1 Ничья
17.6% (25)
1:3 Россия (до 21 года)
9.9% (14)
0:1 Россия (до 21 года)
9.2% (13)
2:1 Венгрия (до 21 года)
4.9% (7)
0:2 Россия (до 21 года)
3.5% (5)
0:3 Россия (до 21 года)
1.4% (2)
2:0 Венгрия (до 21 года)
1.4% (2)
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