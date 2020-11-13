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Венгрия (до 21 года)
1:0
Второй тайм: 78'
Россия (до 21 года)
0'
1:0
52' Пенальти
 78'
Венгрия (до 21 года)
Россия (до 21 года)

Ход матча

52'
1:0

Предыдущие игры

Венгрия (до 21 года) Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Венгрия (до 21 года) 3:3 Словения (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 0:1 Австрия (до 21 года) Словения (до 21 года) 1:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 1:4 Хорватия (до 21 года)
Венгрия (до 21 года) 0:3 Норвегия (до 21 года) Дания (до 21 года) 0:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 1:2 Турция (до 21 года) Мальта (до 21 года) 2:1 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 0:3 Бельгия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 1:0 Венгрия (до 21 года) Азербайджан (до 21 года) 3:3 Венгрия (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 3:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 4:0 Кипр (до 21 года) Кипр (до 21 года) 0:2 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:2 Швеция (до 21 года) Турция (до 21 года) 0:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:6 Италия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:1 Мальта (до 21 года) Германия (до 21 года) 1:2 Венгрия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 2:1 Венгрия (до 21 года)
Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Латвия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 4:0 Эстония (до 21 года) Польша (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Болгария (до 21 года)
Сербия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:1 Египет (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года)

Последние игры между собой

Венгрия (до 21 года): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Россия (до 21 года): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Венгрия (до 21 года) 1:1 Россия (до 21 года) Товарищеские матчи
  • Второй тайм
  • 81'
    Дальний заброс исполнял Мезеи в штрафную на Киша, но вовремя вернулся в оборону Маслов и перехватил этот пас.
  • 80'
    Со штрафного навесил Мезей на дальнюю штангу, но грамотно сыграл на выходе Максименко и забрал мяч в руки.
  • Желтая карточка
    79'
    В грубейшем подкате Бакаев сбил соперника на фланге. Судья расценил это нарушение на желтую карточку.
  • 78'
    По флангу отдавал Гергени на ход Кишу, но тот выпустил мяч за пределы поля в борьбе против Ненахова.
  • 76'
    Взял инициативу на себя Игнатов, прошел по флангу, обыграл троих защитников, сместился в центр и пробил по воротам, но точно в руки голкиперу.
  • 75'
    Дальний заброс исполнял Голубев в штрафную на Игнатьева, но на выходе Демьен спокойно перехватил этот пас.
  • 74'
    Прорывался по флангу Ненахов и отдал пас вперед на Бакаева, но мяч полетел сильно и оказался за пределами поля.
  • 73'
    В разрез отдавал Игнатов в штрафную на Игнатьева, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 72'
    Убегал по флангу Бакаев после паса от Ненахова, но в борьбе с Гергени выпустил он мяч за лицевую линию.
  • 71'
    Налетел на Татаева в чужой штрафной Киш. Судья все видел и зафиксировал фол в атаке со стороны венгра.
  • 70'
    В центре поля Рыбчинский получил по голове от Киша в верховой борьбе. Штрафной удар будут исполнять россияне.
  • 69'
    Убежал по флангу Шён и прострелил в центр штрафной, но на выходе Максименко отвел угрозу от своих ворот.
  • Замена
    68'
    Двойная замена в составе хозяев произошла. Вместо Чонки и Бараня на поле вышли Киш и Хиди.
  • 67'
    По флангу забросил Тикнизян на ход Бакаеву, но тот нарушил правила в борьбе с защитником.
  • 66'
    Прорывался по флангу свежий Игнатов и попытался прострелить вдоль ворот, но мяч застрял в ногах защитников.
  • Опасный момент
    64'
    Мог убегать на ворота соперника Игнатьев после заброса от Рыбчинского, но потерял он скорость и вынужден был пробивать в борьбе, позволив Демьену отбить сферу ногой.
  • Замена
    63'
    Замены произошли в составе российской команды. Вместо Макарова, Степанова и Ломовицкого играть будут Рыбчинский, Бакаев и Игнатов.
  • 62'
    По флангу отдавал Ломовицкий на ход Игнатьеву, но тот проиграл силовую борьбу за мяч защитнику.
  • 61'
    С углового навесил Макаров в центр штрафной, но вышел из ворот Демьен и спокойно забрал мяч в свои руки.
  • 60'
    Прорывался к штрафной соперника по центру Ломовицкий и отдал поперек на Игнатьева, но тот завозился с мячом и так и не смог пробить по воротам.
  • 59'
    В центре поля Макаров получил по ногам от Чонки. Штрафной удар будут исполнять футболисты сборной России.
  • Замена
    58'
    Замена произошла в составе сборной Венгрии. Вместо Мате Сабо на поле появился Бенце Киш.
  • 57'
    Со штрафного навесил Макаров в центр штрафной, но здесь Татаев нарушил правила в борьбе против Бараня.
  • 56'
    Пауза в матче. Получил небольшое повреждение в столкновении с соперником Ломовицкий. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
  • 55'
    Со штрафного закручивал под перекладину Мезей, но в красивом прыжке Максименко поймал мяч в руки.
  • 54'
    В моменте с назначением пенальти Татаев также получил "горчичник", так что теперь у россиян оба защитника на карточках.
  • Желтая карточка
    53'
    Прорывался к воротам соперника Барань, но получил по ногам от Маслова. Заслуженная желтая карточка защитнику.
  • Пенальти
    52'
    ГОЛ! 1-0! Норберт Сендреи! Пенальти пробил Сендреи низом точно в левый от себя угол. Мяч рикошетом от штанги влетел в сетку, не оставив ни единого шанса на спасение для Максименко.
  • Пенальти!
    51'
    В своей штрафной Татаев рукой остановил удар Бараня. Судья тут же указал на точку. Это пенальти!
  • 50'
    Дальний заброс исполнял Балог на ход Бараню в чужую штрафную, но вышел из ворот Максименко и отвел угрозу.
  • 49'
    Теперь уже Сабо убежал по флангу и отдал в центр под удар Бараню, но тот отправил сферу на трибуны.
  • 48'
    Прорывался Макаров с фланга в штрафную соперника и попытался закрутить в дальний угол, но точности ему явно не хватило.
  • Замена
    47'
    Замена в перерыве произошла с в составе сборной России. Вместо Даниила Куликова на второй тайм вышел Максим Ненахов.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего не стал компенсировать судья к времени первого тайма, отправив команды на перерыв. Счет в матче пока не открыт!
  • Угловой
    45'
    Догнал мяч у лицевой линии Тикнизян и прострелил тут же вдоль ворот, но Балог перехватил сферу, выбив ее на угловой.
  • 44'
    С углового навесил Макаров на дальнюю штангу, но здесь после серии рикошетов Надь вынес мяч в аут.
  • Угловой
    43'
    Прорывался по флангу Ломовицкий и попытался прострелить вдоль ворот, но мяч от ноги Балога полетел на угловой.
  • 42'
    Барань получил мяч перед штрафной соперника, ушел финтом от защитника, но вот пробить не смог. Хорошо на подстраховке отыграл Татаев.
  • 41'
    По флангу Сюч забросил на ход Сабо, но того опередил Степанов и в подкате вынес мяч за пределы поля.
  • 40'
    С углового Сендреи навесил на дальнюю штангу, но здесь Балог нарушил правила в борьбе против Тикнизяна.
  • Угловой
    39'
    Со штрафного навесил на дальнюю штангу Чонка, но здесь выше всех прыгнул Голубев и вынес мяч на угловой.
  • 38'
    Степанов на фланге руками уложил на газон Сабо. Штрафной удар будут исполнять хозяева поля.
  • 37'
    Прорывался по флангу Тикнизян, но напоролся на Балога, который грамотно поставил корпус и без труда отобрал мяч.
  • 36'
    Прорывался по флангу Макаров и сместился в центр штрафной, после чего пробил по воротам, но точно в руки Демьену.
  • 35'
    В разрез отдавал Сендреи на ход Саболчу, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Маслову и не смог убежать в штрафную.
  • 34'
    На фланге Саболч заехал сзади по ногам Макарову. Штрафной удар будут исполнять футболисты сборной России.
  • 33'
    Пробивал Налдь со штрафного точно в дальний угол, но мяч полетел слабо и стал легкой добычей для Максименко.
  • 32'
    Получил по ногам перед чужой штрафной Шён от Макарова. Опасный стандарт будет в распоряжении венгров.
  • Угловой
    31'
    Дальний заброс исполнял Балог в штрафную на Саболча, но того опередил Маслов и вынес мяч головой на угловой.
  • 29'
    С правого фланга навесил снова в центр штрафной Сюч, но здесь пробить Шёну не позволил защитник.
  • 28'
    С правого фланга навесил Сюч в центр штрафной, где пробивал в касание Саболч, но не попал он в створ ворот.
  • 27'
    Дальний заброс исполнял Балог по флангу на Чонку, но того опередил Степанов и вынес мяч головой в аут.
  • 26'
    Получил теперь уже Нади в центре поля от Голубева. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • 25'
    Перехватил мяч в центре поля Саболч и выскочил на ворота соперника, но в попытке перебросить Максименко не попал он в створ ворот.
  • 24'
    В верховой борьбе с соперником в центре поля получил по спине Макаров. Штрафной удар исполнять будут россияне.
  • 23'
    Ничего опасного не смогли извлечь из этого стандарта гости, попросту подарив мяч сопернику после неудачного паса.
  • 23'
    Прорывался Чонка с фланга в центр штрафной и отдал поперек на Саболча, но тот не смог подставить ногу на дальней штанге.
  • 22'
    Получил Ломавицкий перед чужой штрафной по ногам от Балога. Опасный стандарт исполнять будут россияне.
  • 20'
    В медленном темпе проходит наш поединок, команды не торопятся раскрываться, пытаясь поймать соперника на ошибке.
  • 19'
    В центре поля получил по ногам Куликов подкате от соперника. Штрафной удар исполнять будут гости. 
  • 18'
    Дальним забросом Чонка искал в штрафной Саболча, но тот в борьбе против Маслова не смог пробить по воротам.
  • 17'
    Убегал Чонка по правой бровке, но напоролся на Тикнизяна, который в чистейшем подкате вынес сферу в аут.
  • 16'
    Дальний заброс исполнял Балог по флангу на Гергения, но тот не смог оторваться от опеки и вынужден был разворачиваться назад.
  • 15'
    Мягко забросил в штрафную Чонка на ход Саболчу, но того опередил Татаев и оттеснил грамотно корпусом от мяча.
  • 14'
    В силовой борьбе на фланге Макаров руками уложил на газон соперника. Штрафной удар исполнять будут венгры.
  • 13'
    Прорывался по флангу Чонка и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги Маслова полетел за пределы поля.
  • 12'
    С угла поля навесил Ломовицкий в центр штрафной, но здесь Балог головой вынес мяч на фланг.
  • Угловой
    11'
    Диагональ исполнял Маслов на правый фланг, куда вбегал Голубев, но того опередил защитник и вынес на очередной угловой.
  • 10'
    В центре поля придержал Балог руками за футболку Голубева. Судья назначил штрафной удар в пользу гостей.
  • 9'
    Убегали в контратаку венгры по центру, протащил мяч к штрафной Чонка и пробил по воротам, но угодил в Тикнизяна.
  • 8'
    Пробивал Игнатьев по воротам головой после навеса с углового, но на пути мяча оказалось сразу несколько соперников.
  • Угловой
    7'
    Прорывался по флангу Голубев и низом прострелил в штрафную, но здесь вынес сферу на угловой защитник.
  • 6'
    Пробивал Татаев головой после заброса от Глебова, но мяч полетел выше ворот, да и в офсайде был россиянин.
  • Угловой
    5'
    Прорывался в штрафную Ломовицкий на скорости, но в последний момент защитник вынес сферу в подкате на угловой.
  • 4'
    Катают мяч в центре поля россияне, пытаются они выманить соперника, который всей командой отошел в оборону.
  • 3'
    Забросил с центра поля Маслов на ход Игнатьеву, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику и не смог пробить.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики! Молодежная сборная России проведет сегодня товарищеский матч, соперником станет сборная Венгрии. Россияне должны легко побеждать далеко не самую сильную сборную по меркам Европы, но в такой игре главное не результат. Нужно обкатать новых игроков и наиграть новые схемы. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 142
Венгрия (до 21 года) 6.3% (9)
X 20.4% (29)
Россия (до 21 года) 73.2% (104)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Венгрия (до 21 года)
Ничья
Россия (до 21 года)
3.84
3.85
9.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.43 3.05 9.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.35 2.65 13.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.84 3.85 1.86

Самый высокий коэффициент на матч «Венгрия (до 21 года)» – «Россия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Венгрия (до 21 года)» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Россия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Венгрия (до 21 года)» – «Россия (до 21 года)», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.75 1.25 11.50 1.02 1.72 2.05 3.65 1.25 1.10 6.25 2.08 1.69 1.84 1.90 1.07 7.50 1.27 3.50 1.10 6.25 1.08 6.90 1.07 7.90
3.74 1.22 2.30 1.53 1.84 1.88 1.57 2.44 1.27 3.48 1.19 4.05 1.06 6.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.45 2.62 2.33 1.59 1.27 3.55 1.20 4.30
3.40 1.28 2.39 1.52 1.59 2.24 1.22 3.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.23 3.45 1.28 1.68 2.11 1.45 2.60 1.25 3.75
3.48 1.27 1.93 1.80 1.44 2.62

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Где смотреть матч Венгрия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) онлайн

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Прогнозы на матч Венгрия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года)

Исход игры
Венгрия (до 21 года)
6.3% (9)
Ничья
20.4% (29)
Россия (до 21 года)
73.2% (104)
Тотал 2.5
Больше
67.14% (94)
Меньше
32.86% (46)
Обе команды забьют
Да
83.57% (117)
Нет
16.43% (23)
Популярный счёт
1:2 Россия (до 21 года)
47.2% (67)
1:1 Ничья
17.6% (25)
1:3 Россия (до 21 года)
9.9% (14)
0:1 Россия (до 21 года)
9.2% (13)
2:1 Венгрия (до 21 года)
4.9% (7)
0:2 Россия (до 21 года)
3.5% (5)
0:3 Россия (до 21 года)
1.4% (2)
2:0 Венгрия (до 21 года)
1.4% (2)
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