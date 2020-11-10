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Венгрия (до 21 года)
 
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Предыдущие игры

Венгрия (до 21 года) Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Венгрия (до 21 года) 3:3 Словения (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 0:1 Австрия (до 21 года) Словения (до 21 года) 1:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 1:4 Хорватия (до 21 года)
Венгрия (до 21 года) 0:3 Норвегия (до 21 года) Дания (до 21 года) 0:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 1:2 Турция (до 21 года) Мальта (до 21 года) 2:1 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 0:3 Бельгия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 1:0 Венгрия (до 21 года) Азербайджан (до 21 года) 3:3 Венгрия (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 3:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 4:0 Кипр (до 21 года) Кипр (до 21 года) 0:2 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:2 Швеция (до 21 года) Турция (до 21 года) 0:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:6 Италия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:1 Мальта (до 21 года) Германия (до 21 года) 1:2 Венгрия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 2:1 Венгрия (до 21 года)
Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Латвия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 4:0 Эстония (до 21 года) Польша (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Болгария (до 21 года)
Сербия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:1 Египет (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года)

Последние игры между собой

Венгрия (до 21 года): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Россия (до 21 года): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Венгрия (до 21 года) 1:1 Россия (до 21 года) Товарищеские матчи
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Венгрия (до 21 года) - Россия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 ноября 2020, осталось 2 дня 17 часов 48 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Венгрия (до 21 года) 8.3% (4)
    X 18.8% (9)
    Россия (до 21 года) 72.9% (35)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Венгрия (до 21 года) - Россия (до 21 года) онлайн

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    Прогнозы на матч Венгрия (до 21 года) - Россия (до 21 года)

    Исход игры
    Венгрия (до 21 года)
    8.3% (4)
    Ничья
    18.8% (9)
    Россия (до 21 года)
    72.9% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.96% (31)
    Меньше
    34.04% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    82.98% (39)
    Нет
    17.02% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Россия (до 21 года)
    45.8% (22)
    1:1 Ничья
    16.7% (8)
    2:1 Венгрия (до 21 года)
    8.3% (4)
    0:2 Россия (до 21 года)
    8.3% (4)
    0:1 Россия (до 21 года)
    8.3% (4)
    1:3 Россия (до 21 года)
    6.3% (3)
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