- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
Предыдущие игры
Словения (до 21 года) Последние 20 матчей: +7 =8 -5Германия (до 21 года) 1:1 Словения (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 3:3 Словения (до 21 года) Италия (до 21 года) 2:1 Словения (до 21 года) Португалия (до 21 года) 0:0 Словения (до 21 года)
Словения (до 21 года) 1:0 Венгрия (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:2 Англия (до 21 года) Словения (до 21 года) 1:1 Грузия (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 1:2 Словения (до 21 года) Грузия (до 21 года) 3:0 Словения (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:1 Словения (до 21 года) Словения (до 21 года) 1:1 Болгария (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:1 Казахстан (до 21 года) Казахстан (до 21 года) 0:0 Словения (до 21 года) Словения (до 21 года) 3:0 Израиль (до 21 года) Словения (до 21 года) 3:1 Греция (до 21 года) Болгария (до 21 года) 3:0 Словения (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:3 Украина (до 21 года) Словения (до 21 года) 1:3 Франция (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:0 Черногория (до 21 года) Черногория (до 21 года) 1:3 Словения (до 21 года)
Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: +12 =3 -5Венгрия (до 21 года) 2:0 Россия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 4:0 Эстония (до 21 года) Польша (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года)
Россия (до 21 года) 2:0 Болгария (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:1 Египет (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года)
Последние игры между собой
Словения (до 21 года): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Россия (до 21 года): победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Словения (до 21 года)» – «Россия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Словения (до 21 года)» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Россия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Словения (до 21 года)» – «Россия (до 21 года)», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|11.50
|1.02
|9.20
|1.04
|3.75
|1.25
|2.95
|1.37
|—
|—
|1.97
|1.78
|1.77
|1.99
|1.55
|2.33
|—
|—
|1.37
|2.95
|1.17
|4.70
|1.13
|5.40
|1.04
|9.50
|1.03
|10.00
|
|—
|—
|8.70
|1.03
|3.56
|1.24
|2.81
|1.39
|—
|—
|1.98
|1.85
|—
|—
|1.52
|2.39
|—
|—
|1.33
|2.96
|1.14
|4.85
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.02
|1.25
|3.07
|1.38
|2.40
|1.58
|2.04
|1.80
|1.81
|2.03
|1.58
|2.41
|1.46
|2.75
|1.38
|3.07
|—
|—
|1.13
|6.09
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года)
Исход игры
Словения (до 21 года)
19.7% (30)
Ничья
28.3% (43)
Россия (до 21 года)
52% (79)
Тотал 2.5
Больше
57.72% (86)
Меньше
42.28% (63)
Обе команды забьют
Да
82.55% (123)
Нет
17.45% (26)
Популярный счёт
1:2 Россия (до 21 года)
33.6% (51)
1:1 Ничья
24.3% (37)
2:1 Словения (до 21 года)
14.5% (22)
0:1 Россия (до 21 года)
7.9% (12)
1:0 Словения (до 21 года)
4.6% (7)
0:2 Россия (до 21 года)
3.9% (6)
1:3 Россия (до 21 года)
3.3% (5)
2:2 Ничья
3.3% (5)
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