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Словения (до 21 года)
 
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Предыдущие игры

Словения (до 21 года) Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Германия (до 21 года) 1:1 Словения (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 3:3 Словения (до 21 года) Италия (до 21 года) 2:1 Словения (до 21 года) Португалия (до 21 года) 0:0 Словения (до 21 года)
Словения (до 21 года) 1:0 Венгрия (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:2 Англия (до 21 года) Словения (до 21 года) 1:1 Грузия (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 1:2 Словения (до 21 года) Грузия (до 21 года) 3:0 Словения (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:1 Словения (до 21 года) Словения (до 21 года) 1:1 Болгария (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:1 Казахстан (до 21 года) Казахстан (до 21 года) 0:0 Словения (до 21 года) Словения (до 21 года) 3:0 Израиль (до 21 года) Словения (до 21 года) 3:1 Греция (до 21 года) Болгария (до 21 года) 3:0 Словения (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:3 Украина (до 21 года) Словения (до 21 года) 1:3 Франция (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:0 Черногория (до 21 года) Черногория (до 21 года) 1:3 Словения (до 21 года)
Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Венгрия (до 21 года) 2:0 Россия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 4:0 Эстония (до 21 года) Польша (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года)
Россия (до 21 года) 2:0 Болгария (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:1 Египет (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года)

Последние игры между собой

Словения (до 21 года): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Россия (до 21 года): победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Словения (до 21 года) 0:1 Россия (до 21 года) ЕВРО (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:1 Словения (до 21 года) ЕВРО (до 21 года) Словения (до 21 года) 0:4 Россия (до 21 года) Товарищеские матчи
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча, Словения до 21 года - Россия до 21 года. Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 ноября 2020, осталось 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 152
Словения (до 21 года) 19.7% (30)
X 28.3% (43)
Россия (до 21 года) 52% (79)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Словения (до 21 года)
Ничья
Россия (до 21 года)
3.06
3.56
2.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.05 3.50 2.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.80 3.45 2.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.89 3.42 2.25
  3.06 3.56 2.29

Самый высокий коэффициент на матч «Словения (до 21 года)» – «Россия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Словения (до 21 года)» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Россия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Словения (до 21 года)» – «Россия (до 21 года)», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.50 1.02 9.20 1.04 3.75 1.25 2.95 1.37 1.97 1.78 1.77 1.99 1.55 2.33 1.37 2.95 1.17 4.70 1.13 5.40 1.04 9.50 1.03 10.00
8.70 1.03 3.56 1.24 2.81 1.39 1.98 1.85 1.52 2.39 1.33 2.96 1.14 4.85
4.02 1.25 3.07 1.38 2.40 1.58 2.04 1.80 1.81 2.03 1.58 2.41 1.46 2.75 1.38 3.07 1.13 6.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.00 1.76 1.44 2.65 1.14 5.20
2.98 1.35 2.01 1.73 1.44 2.61
3.20 1.36 2.63 1.50 2.07 1.79 1.64 2.28 1.45 2.78
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.95 1.37 1.76 1.99 1.33 3.15
2.73 1.41 1.70 2.05 1.29 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.15
Букмекер Да Нет
4.20 1.21
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года) онлайн

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Прогнозы на матч Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года)

Исход игры
Словения (до 21 года)
19.7% (30)
Ничья
28.3% (43)
Россия (до 21 года)
52% (79)
Тотал 2.5
Больше
57.72% (86)
Меньше
42.28% (63)
Обе команды забьют
Да
82.55% (123)
Нет
17.45% (26)
Популярный счёт
1:2 Россия (до 21 года)
33.6% (51)
1:1 Ничья
24.3% (37)
2:1 Словения (до 21 года)
14.5% (22)
0:1 Россия (до 21 года)
7.9% (12)
1:0 Словения (до 21 года)
4.6% (7)
0:2 Россия (до 21 года)
3.9% (6)
1:3 Россия (до 21 года)
3.3% (5)
2:2 Ничья
3.3% (5)
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