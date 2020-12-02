Ривер Плейт
1:0
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
1' Желтая карточкаWalter Leandro Capeloza Artune I
14' Желтая карточкаКаско Милтон
31' Желтая карточкаДе ла Крус Николас
51' Желтая карточкаErick2
0:0
84' Не забитый пенальтиДе ла Крус Николас
1:0
84' ГолДе ла Крус Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Пратто ЛукасНападающий
-
-
Главный тренер: Marcelo Gallardo
- Основной состав
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
15 Lucas Halter
-
26 Erick2
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
23 Жоао ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
21 Kawan
-
40 Лейте Бруно
-
-
9 Bissoli
-
Главный тренер: Аутуори Пауло
Ход матча
14'
51'
84'
84'
86'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альварес Хулиан
|5
|0.63
|2.
|Фернандес Игнасио
|3
|0.38
|3.
|Борре Рафаэль
|3
|0.38
|4.
|Суарес Матиас
|2
|0.25
|5.
|Пратто Лукас
|2
|0.25
|6.
|Диас Пауло
|2
|0.25
|7.
|Карраскаль Хорхе
|2
|0.25
|8.
|Де ла Крус Николас
|2
|0.25
|9.
|Каско Милтон
|1
|0.13
|10.
|Рохас Роберт
|1
|0.13
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Bissoli
|2
|0.25
|2.
|Лучо Гонсалес
|2 (1)
|0.25
|3.
|Walter Leandro Capeloza Artune I
|1
|0.13
|4.
|Christian Cardoso
|1
|0.13
|5.
|Richard Almeida de Oliveira2
|1
|0.13
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|2.
|Каско Милтон
|2
|0
|3.
|Перес Энцо
|2
|0
|4.
|Монтьель Гонсало
|2
|0
|5.
|Enrique Bologna
|0
|1
|6.
|Суарес Матиас
|1
|0
|7.
|Карраскаль Хорхе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Reinaldo
|1
|1
|2.
|Лео Ситтадини
|2
|0
|3.
|Erick2
|2
|0
|4.
|Жандрей
|0
|1
|5.
|Жеуванио
|1
|0
|6.
|Веллингтон III
|1
|0
|7.
|Walter Leandro Capeloza Artune I
|1
|0
|8.
|Carlos Eduardo III
|1
|0
|9.
|Раванелли Феррейра
|1
|0
|10.
|Christian Cardoso
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ривер Плейт
|8.7% (2)
|8.7% (2)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|8.7% (2)
|43.48% (10)
|Атлетико Паранаэнсе
|0
|0
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +14 =4 -2Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Банфилд 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Ривер Плейт
Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Ривер Плейт 1:3 Банфилд Ривер Плейт 3:0 ЛДУ Кито Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу Депортиво Бинасьональ 0:6 Ривер Плейт Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 8:0 Депортиво Бинасьональ Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт ЛДУ Кито 3:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:0 Банфилд Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Индепендьенте 1:2 Ривер Плейт
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +7 =4 -9Палмейрас 3:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе
Гойяс 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио Penarol1 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Вильстерман Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 2:0 Коло-Коло Вильстерман 2:3 Атлетико Паранаэнсе
Последние игры между собой
Ривер Плейт: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Атлетико Паранаэнсе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|0:0
|6
|5
|0
|1
|14 - 8
|15
|2.
|Индепендьенте дель Валле
|6
|4
|0
|2
|14 - 8
|12
|3.
|Хуниор
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|4.
|Барселона Гуаякиль
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|6
|5
|1
|0
|17 - 2
|16
|2.
|Гуарани Асунсьон
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|3.
|Боливар
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|4.
|Тигре
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильстерман
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|2.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|3.
|Penarol1
|6
|3
|0
|3
|9 - 8
|9
|4.
|Коло-Коло
|6
|2
|0
|4
|3 - 9
|6
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|6
|4
|1
|1
|21 - 6
|13
|2.
|ЛДУ Кито
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|3.
|Сан-Паулу
|6
|2
|1
|3
|14 - 11
|7
|4.
|Депортиво Бинасьональ
|6
|1
|0
|5
|3 - 25
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гремио
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|2.
|Интернасьональ
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|3.
|Универсидад Католика Чили
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|4.
|Америка де Кали
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Насьональ Монтевидео
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|2.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|6
|5
|0
|1
|9 - 4
|15
|3.
|Эстудиантес Мерида
|6
|1
|1
|4
|8 - 12
|4
|4.
|Альянса Лима
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|6
|5
|1
|0
|10 - 5
|16
|2.
|Дельфин
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|3.
|Дефенса и Хустисия
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|4.
|Олимпия Асунсьон
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|2
|0
|10 - 1
|14
|2.
|Либертад
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|3.
|Каракас
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|4.
|Индепендьенте Медельин
|6
|2
|0
|4
|9 - 11
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте дель Валле
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|2.
|Фламенго
|0:0
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|3.
|Хуниор
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|4.
|Барселона Гуаякиль
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|3
|3
|0
|0
|13 - 1
|9
|2.
|Гуарани Асунсьон
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Боливар
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|4.
|Тигре
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Penarol1
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Атлетико Паранаэнсе
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|Вильстерман
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|4.
|Коло-Коло
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|3
|3
|0
|0
|13 - 1
|9
|2.
|ЛДУ Кито
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|3.
|Сан-Паулу
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|4.
|Депортиво Бинасьональ
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|2.
|Универсидад Католика Чили
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|Гремио
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|4.
|Америка де Кали
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Насьональ Монтевидео
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|3.
|Эстудиантес Мерида
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Альянса Лима
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Дефенса и Хустисия
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|Дельфин
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|4.
|Олимпия Асунсьон
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|2.
|Каракас
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|3.
|Либертад
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|4.
|Индепендьенте Медельин
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|0:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 7
|6
|2.
|Барселона Гуаякиль
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|3.
|Индепендьенте дель Валле
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|4.
|Хуниор
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Гуарани Асунсьон
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|3.
|Боливар
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|4.
|Тигре
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильстерман
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|2.
|Атлетико Паранаэнсе
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|3.
|Penarol1
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|4.
|Коло-Коло
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|8 - 5
|4
|2.
|ЛДУ Кито
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|3.
|Сан-Паулу
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|4.
|Депортиво Бинасьональ
|3
|0
|0
|3
|1 - 17
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гремио
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|2.
|Америка де Кали
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|3.
|Интернасьональ
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|4.
|Универсидад Католика Чили
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Насьональ Монтевидео
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Эстудиантес Мерида
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|4.
|Альянса Лима
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|3
|3
|0
|0
|7 - 4
|9
|2.
|Дельфин
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|3.
|Олимпия Асунсьон
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|4.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Индепендьенте Медельин
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|3.
|Либертад
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Каракас
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
Победитель
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