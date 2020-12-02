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Ривер Плейт
1:0
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
1' Желтая карточка
Walter Leandro Capeloza Artune I
14' Желтая карточка
Каско Милтон
31' Желтая карточка
Де ла Крус Николас
51' Желтая карточка
Erick2
0:0
84' Не забитый пенальти
Де ла Крус Николас
1:0
84' Гол
Де ла Крус Николас
90'+5
Ривер Плейт
Атлетико Паранаэнсе

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альварес Хулиан 5 0.63
2. Фернандес Игнасио 3 0.38
3. Борре Рафаэль 3 0.38
4. Суарес Матиас 2 0.25
5. Пратто Лукас 2 0.25
6. Диас Пауло 2 0.25
7. Карраскаль Хорхе 2 0.25
8. Де ла Крус Николас 2 0.25
9. Каско Милтон 1 0.13
10. Рохас Роберт 1 0.13
Атлетико Паранаэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Bissoli 2 0.25
2. Лучо Гонсалес 2 (1) 0.25
3. Walter Leandro Capeloza Artune I 1 0.13
4. Christian Cardoso 1 0.13
5. Richard Almeida de Oliveira2 1 0.13

Карточки

Ривер Плейт
# Игрок      
1. Де ла Крус Николас 3 0
2. Каско Милтон 2 0
3. Перес Энцо 2 0
4. Монтьель Гонсало 2 0
5. Enrique Bologna 0 1
6. Суарес Матиас 1 0
7. Карраскаль Хорхе 1 0
Атлетико Паранаэнсе
# Игрок      
1. Reinaldo 1 1
2. Лео Ситтадини 2 0
3. Erick2 2 0
4. Жандрей 0 1
5. Жеуванио 1 0
6. Веллингтон III 1 0
7. Walter Leandro Capeloza Artune I 1 0
8. Carlos Eduardo III 1 0
9. Раванелли Феррейра 1 0
10. Christian Cardoso 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ривер Плейт 8.7% (2) 8.7% (2) 13.04% (3) 17.39% (4) 8.7% (2) 43.48% (10)
 Атлетико Паранаэнсе 0 0 42.86% (3) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Ривер Плейт Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Банфилд 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Ривер Плейт
Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Ривер Плейт 1:3 Банфилд Ривер Плейт 3:0 ЛДУ Кито Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу Депортиво Бинасьональ 0:6 Ривер Плейт Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 8:0 Депортиво Бинасьональ Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт ЛДУ Кито 3:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:0 Банфилд Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Индепендьенте 1:2 Ривер Плейт
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Палмейрас 3:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе
Гойяс 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио Penarol1 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Вильстерман Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 2:0 Коло-Коло Вильстерман 2:3 Атлетико Паранаэнсе

Последние игры между собой

Ривер Плейт: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Атлетико Паранаэнсе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Кубок Либертадорес Ривер Плейт 3:0 Атлетико Паранаэнсе Рекопа Судамерикана Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ривер Плейт Рекопа Судамерикана

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 0:0 6 5 0 1 14 - 8 15
2. Индепендьенте дель Валле 6 4 0 2 14 - 8 12
3. Хуниор 6 2 0 4 8 - 12 6
4. Барселона Гуаякиль 6 1 0 5 4 - 12 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас 6 5 1 0 17 - 2 16
2. Гуарани Асунсьон 6 4 1 1 13 - 7 13
3. Боливар 6 1 1 4 6 - 13 4
4. Тигре 6 0 1 5 3 - 17 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильстерман 6 3 1 2 8 - 5 10
2. Атлетико Паранаэнсе 6 3 1 2 8 - 6 10
3. Penarol1 6 3 0 3 9 - 8 9
4. Коло-Коло 6 2 0 4 3 - 9 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 6 4 1 1 21 - 6 13
2. ЛДУ Кито 6 4 0 2 12 - 8 12
3. Сан-Паулу 6 2 1 3 14 - 11 7
4. Депортиво Бинасьональ 6 1 0 5 3 - 25 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гремио 6 3 2 1 6 - 3 11
2. Интернасьональ 6 2 2 2 8 - 6 8
3. Универсидад Католика Чили 6 2 1 3 6 - 9 7
4. Америка де Кали 6 1 3 2 7 - 9 6

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Насьональ Монтевидео 6 5 0 1 9 - 3 15
2. Расинг Авельянеда 0:0 6 5 0 1 9 - 4 15
3. Эстудиантес Мерида 6 1 1 4 8 - 12 4
4. Альянса Лима 6 0 1 5 4 - 11 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сантос 6 5 1 0 10 - 5 16
2. Дельфин 6 2 1 3 6 - 7 7
3. Дефенса и Хустисия 6 2 0 4 8 - 10 6
4. Олимпия Асунсьон 6 1 2 3 6 - 8 5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 6 4 2 0 10 - 1 14
2. Либертад 6 2 1 3 8 - 11 7
3. Каракас 6 2 1 3 8 - 12 7
4. Индепендьенте Медельин 6 2 0 4 9 - 11 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте дель Валле 3 3 0 0 10 - 0 9
2. Фламенго 0:0 3 3 0 0 10 - 1 9
3. Хуниор 3 1 0 2 5 - 5 3
4. Барселона Гуаякиль 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас 3 3 0 0 13 - 1 9
2. Гуарани Асунсьон 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Боливар 3 1 0 2 5 - 5 3
4. Тигре 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Penarol1 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Атлетико Паранаэнсе 3 2 1 0 3 - 0 7
3. Вильстерман 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Коло-Коло 3 2 0 1 3 - 2 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 3 3 0 0 13 - 1 9
2. ЛДУ Кито 3 3 0 0 11 - 2 9
3. Сан-Паулу 3 2 1 0 10 - 3 7
4. Депортиво Бинасьональ 3 1 0 2 2 - 8 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 3 2 0 1 7 - 4 6
2. Универсидад Католика Чили 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Гремио 3 1 2 0 3 - 1 5
4. Америка де Кали 3 0 2 1 1 - 3 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Насьональ Монтевидео 3 2 0 1 4 - 2 6
2. Расинг Авельянеда 0:0 3 2 0 1 3 - 2 6
3. Эстудиантес Мерида 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Альянса Лима 3 0 1 2 2 - 5 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сантос 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Дефенса и Хустисия 3 2 0 1 6 - 3 6
3. Дельфин 3 1 1 1 5 - 3 4
4. Олимпия Асунсьон 3 1 0 2 4 - 5 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 3 2 1 0 6 - 0 7
2. Каракас 3 1 1 1 3 - 4 4
3. Либертад 3 1 0 2 5 - 8 3
4. Индепендьенте Медельин 3 0 0 3 3 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 0:0 3 2 0 1 4 - 7 6
2. Барселона Гуаякиль 3 1 0 2 2 - 5 3
3. Индепендьенте дель Валле 3 1 0 2 4 - 8 3
4. Хуниор 3 1 0 2 3 - 7 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Гуарани Асунсьон 3 2 0 1 7 - 6 6
3. Боливар 3 0 1 2 1 - 8 1
4. Тигре 3 0 0 3 1 - 11 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильстерман 3 1 1 1 1 - 1 4
2. Атлетико Паранаэнсе 3 1 0 2 5 - 6 3
3. Penarol1 3 0 0 3 2 - 6 0
4. Коло-Коло 3 0 0 3 0 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 3 1 1 1 8 - 5 4
2. ЛДУ Кито 3 1 0 2 1 - 6 3
3. Сан-Паулу 3 0 0 3 4 - 8 0
4. Депортиво Бинасьональ 3 0 0 3 1 - 17 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гремио 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Америка де Кали 3 1 1 1 6 - 6 4
3. Интернасьональ 3 0 2 1 1 - 2 2
4. Универсидад Католика Чили 3 0 1 2 1 - 6 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Насьональ Монтевидео 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Расинг Авельянеда 0:0 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Эстудиантес Мерида 3 0 1 2 3 - 5 1
4. Альянса Лима 3 0 0 3 2 - 6 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сантос 3 3 0 0 7 - 4 9
2. Дельфин 3 1 0 2 1 - 4 3
3. Олимпия Асунсьон 3 0 2 1 2 - 3 2
4. Дефенса и Хустисия 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Индепендьенте Медельин 3 2 0 1 6 - 5 6
3. Либертад 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Каракас 3 1 0 2 5 - 8 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Де ла Крус Николас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Каско Милтон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    1'
    Валтер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.20 1.97 11.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.72 2.65 9.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.26 7.00 15.25
  1.76 2.56 10.54

Самый высокий коэффициент на матч «Ривер Плейт» – «Атлетико Паранаэнсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ривер Плейт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико Паранаэнсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ривер Плейт» – «Атлетико Паранаэнсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
3.25 1.33 2.22 1.65 1.53 2.50 1.18 4.75 2.17 1.69 1.13 5.80 1.99 1.82 1.02 13.00 1.07 8.40 1.23 3.90 1.19 4.50 1.06 7.80 1.05 8.40 0.00 14.50 0.00 18.50
13.00 1.00 11.75 1.01 4.40 1.20 3.52 1.30 2.34 1.74 1.74 2.09 1.46 2.64 1.19 3.90 1.15 4.80 1.04 8.40
3.08 1.38 2.52 1.53 1.96 1.88 1.57 2.43 1.24 4.01 1.12 6.29 1.40 2.99 2.04 1.80 1.25 3.97 1.59 2.39 1.59 2.39 1.46 2.74 1.26 3.82 1.18 5.02
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.20 4.44 1.48 2.63 1.24 4.00 1.17 4.60
3.60 1.29 2.36 1.59 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.70
1.99 1.85 1.63 2.30 1.28 3.67 1.59 2.39 1.41 2.91 1.34 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.31 2.04 1.77 1.50 2.55 1.31 3.35
4.60 1.20 3.12 1.36 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Где смотреть матч Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе онлайн

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