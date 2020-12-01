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Сантос
0:0
Первый тайм: 45+'
ЛДУ Кито
0'
45' Желтая карточка
Алисон II
45'+1
Сантос
ЛДУ Кито

Ход матча

45'
Алисон II
 

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marinho II 3 (1) 0.38
2. Kaio Jorge 2 0.25
3. Jean Mota 1 0.13
4. Сотельдо Йеферсон 1 0.13
5. Jobson III 1 0.13
6. Perez Martinez Lucas VI 1 0.13
7. Lucas Braga 1 0.13
8. Marcos Leonardo 1 0.13
9. Карлос Санчес II 1 (1) 0.13
ЛДУ Кито
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хулио Джоян 3 0.38
2. Cristian Martinez Borja 2 0.25
3. Муньос Адольфо 2 0.25
4. Mathias Zunino 1 0.13
5. Герра Франклин 1 0.13
6. Billy Arce 1 0.13
7. Сорноса Хуниор 1 (1) 0.13

Карточки

Сантос
# Игрок      
1. Marinho II 2 0
2. Jobson III 2 0
3. Wagner Leonardo 2 0
4. Сотельдо Йеферсон 1 0
5. Para I 1 0
6. Raniel 1 0
7. Diego Pituca 1 0
8. Перес Луан 1 0
9. Perez Martinez Lucas VI 1 0
10. Luiz Felipe III 1 0
11. Lucas Braga 1 0
12. Felipe Jonatan 1 0
13. Alex Nascimento 1 0
ЛДУ Кито
# Игрок      
1. Mathias Zunino 2 0
2. Агирре Родриго 2 0
3. Lucas Villarruel 2 0
4. Сорноса Хуниор 0 1
5. Adrian Jose Gabbarini 1 0
6. Edison Fernando Vega Obando 1 0
7. Christian Cruz 1 0
8. Ордоньес Андерсон 1 0
9. Муньос Адольфо 1 0
10. Герра Франклин 1 0
11. Lucas Piovi 1 0
12. Алсивар Хорди 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сантос 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 33.33% (4)
 ЛДУ Кито 9.09% (1) 18.18% (2) 36.36% (4) 9.09% (1) 0 27.27% (3)

Предыдущие игры

Сантос Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Сантос 4:2 Спорт Ресифи Сантос 1:2 Жувентуде-МА ЛДУ Кито 1:2 Сантос Альтос 2:0 Сантос
Сантос 0:3 Пачука Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Сантос 0:1 Sao Raimundo RR1 Сантос 3:0 Синоп Сантос 2:0 Интернасьональ Сантос 4:0 Мазатлан Брагантино 1:1 Сантос Сеара 1:0 Сантос Леон 2:1 Сантос Сантос 3:1 Байя Баре 0:0 Сантос Сантос 0:0 Сеара Сантос 2:1 Атлетико де Сан-Луис Сантос 0:3 Ривер Флуминенсе 3:1 Сантос Мото Клуб 2:0 Сантос
ЛДУ Кито Последние 20 матчей: +12 =4 -4
ЛДУ Кито 3:0 Ольмедо ЛДУ Кито 1:2 Сантос Гуаякиль Сити 1:1 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 1:2 Эмелек
ЛДУ Кито 4:1 Аукас Мушук Руна 1:2 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 4:0 Оренсе Барселона Гуаякиль 2:2 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 1:0 Эль Насьональ Ривер Плейт 3:0 ЛДУ Кито Индепендьенте дель Валле 3:2 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 5:0 Депортиво Куэнка ЛДУ Кито 2:0 Мушук Руна ЛДУ Кито 4:0 Депортиво Бинасьональ Текнико Университарио 0:5 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 4:2 Сан-Паулу Эмелек 1:1 ЛДУ Кито Депортиво Бинасьональ 0:1 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 2:0 Гуаякиль Сити ЛДУ Портовьехо 1:1 ЛДУ Кито

Последние игры между собой

Сантос: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
ЛДУ Кито: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
ЛДУ Кито 1:2 Сантос Кубок Либертадорес Сантос 3:0 Сантос Кубок Сантос 1:1 Сантос Кубок

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 6 5 0 1 14 - 8 15
2. Индепендьенте дель Валле 6 4 0 2 14 - 8 12
3. Хуниор 6 2 0 4 8 - 12 6
4. Барселона Гуаякиль 6 1 0 5 4 - 12 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас 6 5 1 0 17 - 2 16
2. Гуарани Асунсьон 6 4 1 1 13 - 7 13
3. Боливар 6 1 1 4 6 - 13 4
4. Тигре 6 0 1 5 3 - 17 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильстерман 6 3 1 2 8 - 5 10
2. Атлетико Паранаэнсе 0:0 6 3 1 2 8 - 6 10
3. Penarol1 6 3 0 3 9 - 8 9
4. Коло-Коло 6 2 0 4 3 - 9 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 0:0 6 4 1 1 21 - 6 13
2. ЛДУ Кито 0:0 6 4 0 2 12 - 8 12
3. Сан-Паулу 6 2 1 3 14 - 11 7
4. Депортиво Бинасьональ 6 1 0 5 3 - 25 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гремио 6 3 2 1 6 - 3 11
2. Интернасьональ 6 2 2 2 8 - 6 8
3. Универсидад Католика Чили 6 2 1 3 6 - 9 7
4. Америка де Кали 6 1 3 2 7 - 9 6

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Насьональ Монтевидео 6 5 0 1 9 - 3 15
2. Расинг Авельянеда 6 5 0 1 9 - 4 15
3. Эстудиантес Мерида 6 1 1 4 8 - 12 4
4. Альянса Лима 6 0 1 5 4 - 11 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сантос 0:0 6 5 1 0 10 - 5 16
2. Дельфин 6 2 1 3 6 - 7 7
3. Дефенса и Хустисия 6 2 0 4 8 - 10 6
4. Олимпия Асунсьон 6 1 2 3 6 - 8 5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 6 4 2 0 10 - 1 14
2. Либертад 6 2 1 3 8 - 11 7
3. Каракас 6 2 1 3 8 - 12 7
4. Индепендьенте Медельин 6 2 0 4 9 - 11 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте дель Валле 3 3 0 0 10 - 0 9
2. Фламенго 3 3 0 0 10 - 1 9
3. Хуниор 3 1 0 2 5 - 5 3
4. Барселона Гуаякиль 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас 3 3 0 0 13 - 1 9
2. Гуарани Асунсьон 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Боливар 3 1 0 2 5 - 5 3
4. Тигре 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Penarol1 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Атлетико Паранаэнсе 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
3. Вильстерман 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Коло-Коло 3 2 0 1 3 - 2 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 0:0 3 3 0 0 13 - 1 9
2. ЛДУ Кито 0:0 3 3 0 0 11 - 2 9
3. Сан-Паулу 3 2 1 0 10 - 3 7
4. Депортиво Бинасьональ 3 1 0 2 2 - 8 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 3 2 0 1 7 - 4 6
2. Универсидад Католика Чили 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Гремио 3 1 2 0 3 - 1 5
4. Америка де Кали 3 0 2 1 1 - 3 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Насьональ Монтевидео 3 2 0 1 4 - 2 6
2. Расинг Авельянеда 3 2 0 1 3 - 2 6
3. Эстудиантес Мерида 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Альянса Лима 3 0 1 2 2 - 5 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сантос 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Дефенса и Хустисия 3 2 0 1 6 - 3 6
3. Дельфин 3 1 1 1 5 - 3 4
4. Олимпия Асунсьон 3 1 0 2 4 - 5 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 3 2 1 0 6 - 0 7
2. Каракас 3 1 1 1 3 - 4 4
3. Либертад 3 1 0 2 5 - 8 3
4. Индепендьенте Медельин 3 0 0 3 3 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 3 2 0 1 4 - 7 6
2. Барселона Гуаякиль 3 1 0 2 2 - 5 3
3. Индепендьенте дель Валле 3 1 0 2 4 - 8 3
4. Хуниор 3 1 0 2 3 - 7 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Гуарани Асунсьон 3 2 0 1 7 - 6 6
3. Боливар 3 0 1 2 1 - 8 1
4. Тигре 3 0 0 3 1 - 11 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильстерман 3 1 1 1 1 - 1 4
2. Атлетико Паранаэнсе 0:0 3 1 0 2 5 - 6 3
3. Penarol1 3 0 0 3 2 - 6 0
4. Коло-Коло 3 0 0 3 0 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 0:0 3 1 1 1 8 - 5 4
2. ЛДУ Кито 0:0 3 1 0 2 1 - 6 3
3. Сан-Паулу 3 0 0 3 4 - 8 0
4. Депортиво Бинасьональ 3 0 0 3 1 - 17 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гремио 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Америка де Кали 3 1 1 1 6 - 6 4
3. Интернасьональ 3 0 2 1 1 - 2 2
4. Универсидад Католика Чили 3 0 1 2 1 - 6 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Насьональ Монтевидео 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Расинг Авельянеда 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Эстудиантес Мерида 3 0 1 2 3 - 5 1
4. Альянса Лима 3 0 0 3 2 - 6 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сантос 0:0 3 3 0 0 7 - 4 9
2. Дельфин 3 1 0 2 1 - 4 3
3. Олимпия Асунсьон 3 0 2 1 2 - 3 2
4. Дефенса и Хустисия 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Индепендьенте Медельин 3 2 0 1 6 - 5 6
3. Либертад 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Каракас 3 1 0 2 5 - 8 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Алисон II получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сантос
Ничья
ЛДУ Кито
2.20
3.84
4.45
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.83 3.55 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.20 2.95 3.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.75 3.84 4.45

Самый высокий коэффициент на матч «Сантос» – «ЛДУ Кито» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сантос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЛДУ Кито» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сантос» – «ЛДУ Кито», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.10 1.16 3.90 1.25 2.04 1.77 1.52 2.52 2.14 1.71 1.31 3.35 1.70 2.15 1.11 6.50 1.09 7.20 1.14 5.55 1.12 6.10 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 18.50
11.25 1.04 9.60 1.06 3.60 1.30 2.82 1.44 1.96 1.93 1.52 2.57 1.35 3.26 1.16 5.50 1.12 6.35 1.04 12.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.22 4.20 1.40 2.90 1.20 4.44 1.12 5.60
3.04 1.38 2.00 1.81 1.45 2.75 1.14 5.60 1.10 6.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.22 2.90 1.40 1.77 2.04 1.29 3.40
3.95 1.25 2.72 1.46 1.71 2.14 1.29 3.60 1.19 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.70 1.45
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
Где смотреть матч Сантос 0:0 ЛДУ Кито онлайн

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