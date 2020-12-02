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  3. Украина: Кубок: 1/8 финала
Агробизнес
1:0
Второй тайм: 60'
Ворскла
0'
19' Желтая карточка
1:0
25' Гол
Черненко Руслан
35' Желтая карточка
Черненко Руслан
43' Желтая карточка
Mykola Kogut
43' Желтая карточка
 60'
Агробизнес
Ворскла

Ход матча

19'
 
25'
Черненко Руслан
1:0
35'
Черненко Руслан
 
39'
Arsen Slotyuk
Ivan Kogut
 
43'
Mykola Kogut
 
43'
 

Предыдущие игры

Агробизнес Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Полесье 1:3 Агробизнес Николаев 0:2 Агробизнес Агробизнес 4:0 Нива Тернополь ВПК-Агро 2:3 Агробизнес
Агробизнес 5:1 Кремень Черноморец Од 0:1 Агробизнес Агробизнес 3:0 Прикарпатье Верес 2:0 Агробизнес Оболонь-Бровар 1:0 Агробизнес Горняк-Спорт 0:0 Агробизнес Агробизнес 1:0 Авангард Краматорск Волынь 2:1 Агробизнес Агробизнес 2:1 Альянс Металлист-1925 1:0 Агробизнес Агробизнес 4:2 Кристалл Херсон Агробизнес 2:0 Оболонь-Бровар Черноморец Од 0:1 Агробизнес Агробизнес 2:2 Николаев Прикарпатье 0:1 Агробизнес Агробизнес 3:0 Волынь
Ворскла Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Динамо Киев 2:0 Ворскла Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка Заря 0:0 Ворскла Львов 1:0 Ворскла
Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Днепр-1 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Мариуполь Александрия 0:2 Ворскла Ворскла 2:0 Ингулец Ворскла 2:4 Минай Ворскла 5:2 Рух Львов Днепр-1 3:0 Ворскла Ворскла 1:2 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Ворскла Львов 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 2:0 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Mykola Kogut получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Ivan Kogut уходит с поля. Arsen Slotyuk выходит вместо него
  • Желтая карточка
    35'
    Черненко Руслан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Черненко Руслан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Агробизнес
Ничья
Ворскла
5.20
3.84
6.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.66 3.10 6.80
Бонус: 5 000 ₽ 5.20 3.84 1.66
  5.02 3.69 1.69

Самый высокий коэффициент на матч «Агробизнес» – «Ворскла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Агробизнес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ворскла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Агробизнес» – «Ворскла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.25 1.10 7.20 1.08 4.50 1.18 2.37 1.55 1.95 1.80 1.31 3.25 1.72 2.04 1.37 2.95 1.05 8.50 1.10 6.30 1.05 8.50 1.01 13.00 1.01 12.50 0.00 20.00
9.80 1.01 8.40 1.04 3.12 1.33 2.40 1.56 1.79 2.11 1.37 3.04 1.25 3.70 1.08 6.55 1.05 7.20 1.01 10.50
2.89 1.38 2.46 1.53 2.00 1.84 1.71 2.10 1.53 2.40 1.43 2.69
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.97 1.77 1.76 1.99 1.18 4.50 1.09 6.40
3.04 1.37 1.91 1.87 1.39 2.95
2.67 1.42 2.28 1.60 1.79 2.03 1.44 2.62 1.27 3.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.25 1.31 2.46 1.51 1.52 2.42 1.23 3.90
3.54 1.29 2.35 1.58 1.57 2.38 1.22 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.90
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
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