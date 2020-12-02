Агробизнес
1:0
Конец матча
Ворскла
1:0
25' ГолЧерненко Руслан
35' Желтая карточкаЧерненко Руслан
43' Желтая карточкаMykola Kogut
75' Желтая карточкаBogdan Semenets
80' Желтая карточкаСтепанюк Руслан
- Основной состав
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
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- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
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Главный тренер: Чижевский Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
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Главный тренер: Максимов Юрий
Ход матча
19'
25'
1:0
35'
43'
43'
75'
80'
90'
Предыдущие игры
Агробизнес Последние 20 матчей: +14 =2 -4Полесье 1:3 Агробизнес Николаев 0:2 Агробизнес Агробизнес 4:0 Нива Тернополь ВПК-Агро 2:3 Агробизнес
Агробизнес 5:1 Кремень Черноморец Од 0:1 Агробизнес Агробизнес 3:0 Прикарпатье Верес 2:0 Агробизнес Оболонь-Бровар 1:0 Агробизнес Горняк-Спорт 0:0 Агробизнес Агробизнес 1:0 Авангард Краматорск Волынь 2:1 Агробизнес Агробизнес 2:1 Альянс Металлист-1925 1:0 Агробизнес Агробизнес 4:2 Кристалл Херсон Агробизнес 2:0 Оболонь-Бровар Черноморец Од 0:1 Агробизнес Агробизнес 2:2 Николаев Прикарпатье 0:1 Агробизнес Агробизнес 3:0 Волынь
Ворскла Последние 20 матчей: +7 =7 -6Динамо Киев 2:0 Ворскла Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка Заря 0:0 Ворскла Львов 1:0 Ворскла
Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Днепр-1 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Мариуполь Александрия 0:2 Ворскла Ворскла 2:0 Ингулец Ворскла 2:4 Минай Ворскла 5:2 Рух Львов Днепр-1 3:0 Ворскла Ворскла 1:2 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Ворскла Львов 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 2:0 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла
Победитель
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