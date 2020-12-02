Нива
0:1
Перерыв
Колос Ковалёвка
22' Желтая карточкаMaksym Pidoprygora
29' Желтая карточкаЧерноморец Александр
0:1
40' ГолОреховский Павел
- Основной состав
- Защитник
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99 Ivan Karabin
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- Полузащитник
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- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
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69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Данфа МамадуПолузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
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Главный тренер: Костышин Руслан
Ход матча
40'
0:1
Предыдущие игры
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +9 =4 -7Колос Ковалёвка 1:1 Десна Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк
Колос Ковалёвка 2:2 Минай Заря 1:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Риека 2:0 Колос Ковалёвка Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Заря Десна 5:1 Колос Ковалёвка