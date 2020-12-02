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  3. Украина: Кубок: 1/8 финала
Нива
0:4
Конец матча
Колос Ковалёвка
0'
22' Желтая карточка
Maksym Pidoprygora
29' Желтая карточка
Черноморец Александр
0:1
40' Гол
Ореховский Павел
0:2
68' Гол
Ореховский Павел
0:3
83' Пенальти
Костишин Денис
0:4
90' Гол
Stanislav Koval
90'
Нива
Колос Ковалёвка
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Ореховский Павел бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Черноморец Александр получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Maksym Pidoprygora получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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