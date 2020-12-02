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  3. Украина: Кубок: 1/8 финала
Александрия
2:0
Второй тайм: 74'
Минай
0'
1:0
6' Гол
Вантух Роман
29' Желтая карточка
Лопырёнок Максим
33' Желтая карточка
Шастал Дмитрий
48' Желтая карточка
Голодюк Олег
59' Желтая карточка
2:0
62' Пенальти
Бондаренко Валерий
74'
Александрия
Минай

Предыдущие игры

Александрия Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Александрия 0:0 Рух Львов Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Александрия 1:0 Львов Александрия 2:2 Десна
Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 4:3 Ингулец Олимпик Донецк 3:2 Александрия Александрия 4:1 Днепр-1 Александрия 0:2 Ворскла Минай 1:0 Александрия Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна
Минай Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Минай 0:3 Заря Минай 3:2 Днепр-1 Десна 1:0 Минай Минай 0:0 Рух Львов
Колос Ковалёвка 2:2 Минай Минай 0:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Минай Минай 0:4 Динамо Киев Олимпик Донецк 3:0 Минай Минай 1:0 Александрия Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай Минай 1:0 Горняк-Спорт Черкащина-Академия 2:6 Минай Минай 2:1 Металлург Зп Агробизнес 0:2 Минай Минай 1:0 Металлист-1925 Балканы 1:2 Минай

Последние игры между собой

Александрия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Минай: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Минай 1:0 Александрия Премьер-лига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Шастал Дмитрий получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Лопырёнок Максим получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Вантух Роман бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Александрия
Ничья
Минай
1.73
5.30
5.85
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.27 5.10 12.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.23 5.30 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.73 3.82 4.55
  1.67 3.60 5.85

Самый высокий коэффициент на матч «Александрия» – «Минай» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Александрия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Минай» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Александрия» – «Минай», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.04 7.70 1.06 3.30 1.30 2.50 1.49 2.04 1.73 1.85 1.90 1.42 2.75 1.13 5.40 1.12 5.80 1.10 6.25 1.02 11.50 1.01 12.00 0.00 20.00
7.80 1.05 3.14 1.33 2.50 1.52 1.83 2.05 1.41 2.86 1.26 3.62 1.09 6.20 1.07 6.60
2.88 1.38 2.64 1.46 2.12 1.72 1.85 1.99 1.64 2.26 1.43 2.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.44 1.82 1.93 1.66 2.13 1.11 6.10 1.08 7.00
2.90 1.40 1.88 1.90 1.39 2.95
2.88 1.40 2.39 1.57 1.88 1.96 1.53 2.50 1.37 3.01
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.30 1.30 2.60 1.47 1.55 2.35 1.23 3.65
2.47 1.53 1.60 2.31 1.22 4.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
5.10 1.14
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
Где смотреть матч Александрия 2:0 Минай онлайн

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