Александрия
3:0
Конец матча
Минай
1:0
6' ГолВантух Роман
29' Желтая карточкаЛопырёнок Максим
33' Желтая карточкаШастал Дмитрий
50' Желтая карточкаГолодюк Олег
2:0
62' ПенальтиБондаренко Валерий
3:0
90' ГолДовгий Алексей
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
-
90 Дубра КаспарЗащитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ситало АртёмНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
-
20 Пашаев ПавелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шаран Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Голодюк ОлегПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Шиндер АнтонНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Mislav Matic
-
81 Illia Taran
-
-
-
Главный тренер: Кобин Василий
Ход матча
6'
1:0
29'
33'
50'
62'
90'
3:0
Предыдущие игры
Александрия Последние 20 матчей: +5 =6 -9Александрия 0:0 Рух Львов Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Александрия 1:0 Львов Александрия 2:2 Десна
Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 4:3 Ингулец Олимпик Донецк 3:2 Александрия Александрия 4:1 Днепр-1 Александрия 0:2 Ворскла Минай 1:0 Александрия Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна
Минай Последние 20 матчей: +11 =3 -6Минай 0:3 Заря Минай 3:2 Днепр-1 Десна 1:0 Минай Минай 0:0 Рух Львов
Колос Ковалёвка 2:2 Минай Минай 0:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Минай Минай 0:4 Динамо Киев Олимпик Донецк 3:0 Минай Минай 1:0 Александрия Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай Минай 1:0 Горняк-Спорт Черкащина-Академия 2:6 Минай Минай 2:1 Металлург Зп Агробизнес 0:2 Минай Минай 1:0 Металлист-1925 Балканы 1:2 Минай
Последние игры между собой
Александрия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Минай: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Победитель
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