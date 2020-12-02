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  3. Украина: Кубок: 1/8 финала
Верес
0:0
Второй тайм: 48'
Мариуполь
0' 48'
Верес
Мариуполь

Предыдущие игры

Верес Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Верес 1:0 Оболонь-Бровар Верес 3:0 Горняк-Спорт Авангард Краматорск 1:2 Верес Верес 2:0 Волынь
Альянс 2:1 Верес Верес 0:0 Металлист-1925 Кристалл Херсон 2:3 Верес Верес 2:0 Агробизнес Николаев 0:0 Верес Верес 3:1 Нива Тернополь Верес 2:1 Кремень Черноморец Од 1:0 Верес Верес 3:0 Прикарпатье Полесье 0:0 Верес Волынь 0:0 Верес Динамо Киев 3:0 Верес Шахтёр Донецк 2:0 Верес Верес 1:1 Минай Верес 1:4 Динамо Киев Мариуполь 2:0 Верес
Мариуполь Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Львов 1:3 Мариуполь Рух Львов 0:0 Мариуполь Олимпик Донецк 3:3 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь
Ингулец 1:1 Мариуполь Минай 0:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Ворскла 0:0 Мариуполь Днепр-1 1:2 Мариуполь Заря 0:1 Мариуполь Александрия 4:1 Мариуполь Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов

Последние игры между собой

Верес: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Мариуполь: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Мариуполь 2:0 Верес Премьер-лига Верес 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 0:0 Верес Премьер-лига Мариуполь 1:1 Верес Первый дивизион
Верес 3:1 Мариуполь Первый дивизион
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Верес
Ничья
Мариуполь
3.24
3.35
3.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 2.60 3.30
Бонус: 5 000 ₽ 3.24 3.35 2.20

Самый высокий коэффициент на матч «Верес» – «Мариуполь» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Верес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мариуполь» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Верес» – «Мариуполь», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.90 1.23 6.40 1.10 1.70 2.08 2.17 1.65 1.82 1.92 1.20 4.20 1.31 3.30 1.03 10.00 1.07 7.20 1.06 7.90 1.01 14.00 0.00 14.50 0.00 22.00
6.80 1.07 2.90 1.38 2.21 1.65 1.70 2.25 1.32 3.32 1.22 4.00 1.06 7.20 1.04 7.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.44 2.65 1.64 2.17 1.17 4.70 1.07 7.30
2.73 1.44 1.76 2.04 1.35 3.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.90 1.23 2.28 1.58 1.67 2.12 1.20 4.30
3.32 1.32 2.25 1.63 1.53 2.46 1.23 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
5.30 1.14
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Где смотреть матч Верес 0:0 Мариуполь онлайн

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