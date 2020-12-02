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  3. Украина: Кубок: 1/8 финала
Верес
1:0
Конец матча
Мариуполь
0'
7' Желтая карточка
Горбунов Сергей Олегович
12' Желтая карточка
Бондаренко Артём
15' Желтая карточка
Петерман Никита
21' Желтая карточка
Петько Сергей
26' Желтая карточка
Пасич Геннадий
51' Желтая карточка
Муравский Назарий
54' Желтая карточка
Мирошник Роман
1:0
68' Гол
Гегедош Роберт
72' Красная карточка
Мирошник Роман
90'+6
Верес
Мариуполь

Предыдущие игры

Верес Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Верес 1:0 Оболонь-Бровар Верес 3:0 Горняк-Спорт Авангард Краматорск 1:2 Верес Верес 2:0 Волынь
Альянс 2:1 Верес Верес 0:0 Металлист-1925 Кристалл Херсон 2:3 Верес Верес 2:0 Агробизнес Николаев 0:0 Верес Верес 3:1 Нива Тернополь Верес 2:1 Кремень Черноморец Од 1:0 Верес Верес 3:0 Прикарпатье Полесье 0:0 Верес Волынь 0:0 Верес Динамо Киев 3:0 Верес Шахтёр Донецк 2:0 Верес Верес 1:1 Минай Верес 1:4 Динамо Киев Мариуполь 2:0 Верес
Мариуполь Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Львов 1:3 Мариуполь Рух Львов 0:0 Мариуполь Олимпик Донецк 3:3 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь
Ингулец 1:1 Мариуполь Минай 0:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Ворскла 0:0 Мариуполь Днепр-1 1:2 Мариуполь Заря 0:1 Мариуполь Александрия 4:1 Мариуполь Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов

Последние игры между собой

Верес: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Мариуполь: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Мариуполь 2:0 Верес Премьер-лига Верес 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 0:0 Верес Премьер-лига Мариуполь 1:1 Верес Первый дивизион
Верес 3:1 Мариуполь Первый дивизион
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Пасич Геннадий получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Петько Сергей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Петерман Никита получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Артем Бондаренко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Горбунов Сергей Олегович получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.30 4.20 16.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.24 3.35 2.20

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
2.90 1.38 6.40 1.10 1.62 2.20 2.17 1.65 1.82 1.92 1.07 7.50 1.31 3.30 1.03 10.00 1.07 7.20 1.06 7.90 1.01 14.00 0.00 14.50 0.00 22.00
6.80 1.07 2.90 1.38 2.21 1.65 1.70 2.25 1.32 3.32 1.22 4.00 1.06 7.20 1.04 7.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.44 2.65 1.64 2.17 1.17 4.70 1.07 7.30
2.73 1.44 1.76 2.04 1.35 3.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.90 1.23 2.28 1.58 1.67 2.12 1.20 4.30
3.32 1.32 2.25 1.63 1.53 2.46 1.23 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
5.30 1.14
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Где смотреть матч Верес 1:0 Мариуполь онлайн

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