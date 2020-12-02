7' Желтая карточкаГорбунов Сергей Олегович
12' Желтая карточкаБондаренко Артём
15' Желтая карточкаПетерман Никита
21' Желтая карточкаПетько Сергей
26' Желтая карточкаПасич Геннадий
51' Желтая карточкаМуравский Назарий
54' Желтая карточкаМирошник Роман
1:0
68' ГолГегедош Роберт
72' Красная карточкаМирошник Роман
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
69 Соломка ЮрийНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Andrey Demchenko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Сикан ДаниилНападающий
-
- Запасные игроки
-
31 Кудрик ОлегВратарь
- Полузащитник
-
14 Байдал АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ostap Markevych
Ход матча
12'
15'
21'
26'
54'
68'
1:0
72'
Предыдущие игры
Верес Последние 20 матчей: +9 =4 -7Верес 1:0 Оболонь-Бровар Верес 3:0 Горняк-Спорт Авангард Краматорск 1:2 Верес Верес 2:0 Волынь
Альянс 2:1 Верес Верес 0:0 Металлист-1925 Кристалл Херсон 2:3 Верес Верес 2:0 Агробизнес Николаев 0:0 Верес Верес 3:1 Нива Тернополь Верес 2:1 Кремень Черноморец Од 1:0 Верес Верес 3:0 Прикарпатье Полесье 0:0 Верес Волынь 0:0 Верес Динамо Киев 3:0 Верес Шахтёр Донецк 2:0 Верес Верес 1:1 Минай Верес 1:4 Динамо Киев Мариуполь 2:0 Верес
Мариуполь Последние 20 матчей: +9 =4 -7Львов 1:3 Мариуполь Рух Львов 0:0 Мариуполь Олимпик Донецк 3:3 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь
Ингулец 1:1 Мариуполь Минай 0:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Ворскла 0:0 Мариуполь Днепр-1 1:2 Мариуполь Заря 0:1 Мариуполь Александрия 4:1 Мариуполь Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов
Последние игры между собой
Верес: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Мариуполь: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Победитель
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