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Палмейрас
1:0
Первый тайм: 41'
Дельфин
0'
1:0
29' Гол
Patrick Carreiro
37' Желтая карточка
Patrick Carreiro
41'
Палмейрас
Дельфин

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Адриано Луис 4 0.5
2. Менино Габриэль 3 0.38
3. Виллиан Сикейра 3 (1) 0.38
4. Roni III 3 (1) 0.38
5. Ze Rafael 2 0.25
6. Гомес Густаво 1 0.13
7. Уэсли Лопес 1 0.13
8. Raphael Veiga 1 0.13
9. Винья Матиас 1 0.13
10. Gabriel Veron 1 0.13
Дельфин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Martin Alaniz 1 0.13
2. Гарсес Карлос 1 0.13
3. Agustin Ale 1 0.13
4. Валенсия Хосе 1 0.13
5. Juan Rojas II 1 0.13
6. Janner Corozo 1 0.13

Карточки

Палмейрас
# Игрок      
1. Ze Rafael 2 0
2. Гомес Густаво 1 0
3. Данило 1 0
4. Энрике Бруно 1 0
5. Уэсли Лопес 1 0
6. do Nascimento Ramires Santos II 1 0
7. Винья Матиас 1 0
8. Менино Габриэль 1 0
9. Patrick Carreiro 1 0
Дельфин
# Игрок      
1. Carlos Rodriguez III 1 1
2. Giovanni Nazareno 2 0
3. Luis Canga 2 0
4. Гарсес Карлос 2 0
5. Harold Gonzalez 2 0
6. Бенитес Оскар 1 0
7. Бангера Максимо 1 0
8. Agustin Ale 1 0
9. Валенсия Хосе 1 0
10. Julio Ortiz 1 0
11. Jonathan Gonzalez1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Палмейрас 5% (1) 10% (2) 15% (3) 30% (6) 30% (6) 10% (2)
 Дельфин 16.67% (1) 0 0 0 66.67% (4) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Палмейрас Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Палмейрас 3:0 Атлетико Паранаэнсе Дельфин 1:3 Палмейрас Гойяс 1:0 Палмейрас Сеара 2:2 Палмейрас
Палмейрас 2:0 Флуминенсе Палмейрас 3:0 Сеара Васко да Гама 0:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Брагантино Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро Брагантино 1:3 Палмейрас Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Палмейрас 5:0 Тигре Форталеза 2:0 Палмейрас Палмейрас 1:3 Куритиба Палмейрас 0:2 Сан-Паулу Ботафого Рибейрао 2:1 Палмейрас Палмейрас 2:1 Сеара Палмейрас 5:0 Боливар Палмейрас 1:1 Фламенго Гуарани Асунсьон 0:0 Палмейрас
Дельфин Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Дельфин 1:0 Индепендьенте дель Валле Дельфин 1:3 Палмейрас Эмелек 3:2 Дельфин Дельфин 1:1 Гуаякиль Сити
Депортиво Куэнка 2:1 Дельфин Дельфин 1:2 Макара Эль Насьональ 1:3 Дельфин Дельфин 4:2 ЛДУ Портовьехо Текнико Университарио 1:1 Дельфин Олимпия Асунсьон 0:1 Дельфин Барселона Гуаякиль 1:0 Дельфин Дельфин 2:2 Аукас Макара 5:1 Дельфин Дельфин 3:0 Дефенса и Хустисия Дельфин 0:0 Universidad Catolica2 Дельфин 1:2 Сантос Дельфин 4:1 Мушук Руна Дефенса и Хустисия 3:0 Дельфин Индепендьенте дель Валле 4:2 Дельфин Дельфин 2:1 Депортиво Куэнка

Последние игры между собой

Палмейрас: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Дельфин: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Дельфин 1:3 Палмейрас Кубок Либертадорес

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 6 5 0 1 14 - 8 15
2. Индепендьенте дель Валле 0:0 6 4 0 2 14 - 8 12
3. Хуниор 6 2 0 4 8 - 12 6
4. Барселона Гуаякиль 6 1 0 5 4 - 12 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас 1:0 6 5 1 0 17 - 2 16
2. Гуарани Асунсьон 6 4 1 1 13 - 7 13
3. Боливар 6 1 1 4 6 - 13 4
4. Тигре 6 0 1 5 3 - 17 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильстерман 6 3 1 2 8 - 5 10
2. Атлетико Паранаэнсе 6 3 1 2 8 - 6 10
3. Penarol1 6 3 0 3 9 - 8 9
4. Коло-Коло 6 2 0 4 3 - 9 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 6 4 1 1 21 - 6 13
2. ЛДУ Кито 6 4 0 2 12 - 8 12
3. Сан-Паулу 6 2 1 3 14 - 11 7
4. Депортиво Бинасьональ 6 1 0 5 3 - 25 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гремио 6 3 2 1 6 - 3 11
2. Интернасьональ 6 2 2 2 8 - 6 8
3. Универсидад Католика Чили 6 2 1 3 6 - 9 7
4. Америка де Кали 6 1 3 2 7 - 9 6

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Насьональ Монтевидео 0:0 6 5 0 1 9 - 3 15
2. Расинг Авельянеда 6 5 0 1 9 - 4 15
3. Эстудиантес Мерида 6 1 1 4 8 - 12 4
4. Альянса Лима 6 0 1 5 4 - 11 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сантос 6 5 1 0 10 - 5 16
2. Дельфин 0:1 6 2 1 3 6 - 7 7
3. Дефенса и Хустисия 6 2 0 4 8 - 10 6
4. Олимпия Асунсьон 6 1 2 3 6 - 8 5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 6 4 2 0 10 - 1 14
2. Либертад 6 2 1 3 8 - 11 7
3. Каракас 6 2 1 3 8 - 12 7
4. Индепендьенте Медельин 6 2 0 4 9 - 11 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте дель Валле 0:0 3 3 0 0 10 - 0 9
2. Фламенго 3 3 0 0 10 - 1 9
3. Хуниор 3 1 0 2 5 - 5 3
4. Барселона Гуаякиль 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас 1:0 3 3 0 0 13 - 1 9
2. Гуарани Асунсьон 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Боливар 3 1 0 2 5 - 5 3
4. Тигре 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Penarol1 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Атлетико Паранаэнсе 3 2 1 0 3 - 0 7
3. Вильстерман 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Коло-Коло 3 2 0 1 3 - 2 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 3 3 0 0 13 - 1 9
2. ЛДУ Кито 3 3 0 0 11 - 2 9
3. Сан-Паулу 3 2 1 0 10 - 3 7
4. Депортиво Бинасьональ 3 1 0 2 2 - 8 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 3 2 0 1 7 - 4 6
2. Универсидад Католика Чили 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Гремио 3 1 2 0 3 - 1 5
4. Америка де Кали 3 0 2 1 1 - 3 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Насьональ Монтевидео 0:0 3 2 0 1 4 - 2 6
2. Расинг Авельянеда 3 2 0 1 3 - 2 6
3. Эстудиантес Мерида 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Альянса Лима 3 0 1 2 2 - 5 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сантос 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Дефенса и Хустисия 3 2 0 1 6 - 3 6
3. Дельфин 0:1 3 1 1 1 5 - 3 4
4. Олимпия Асунсьон 3 1 0 2 4 - 5 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 3 2 1 0 6 - 0 7
2. Каракас 3 1 1 1 3 - 4 4
3. Либертад 3 1 0 2 5 - 8 3
4. Индепендьенте Медельин 3 0 0 3 3 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 3 2 0 1 4 - 7 6
2. Барселона Гуаякиль 3 1 0 2 2 - 5 3
3. Индепендьенте дель Валле 0:0 3 1 0 2 4 - 8 3
4. Хуниор 3 1 0 2 3 - 7 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас 1:0 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Гуарани Асунсьон 3 2 0 1 7 - 6 6
3. Боливар 3 0 1 2 1 - 8 1
4. Тигре 3 0 0 3 1 - 11 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильстерман 3 1 1 1 1 - 1 4
2. Атлетико Паранаэнсе 3 1 0 2 5 - 6 3
3. Penarol1 3 0 0 3 2 - 6 0
4. Коло-Коло 3 0 0 3 0 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 3 1 1 1 8 - 5 4
2. ЛДУ Кито 3 1 0 2 1 - 6 3
3. Сан-Паулу 3 0 0 3 4 - 8 0
4. Депортиво Бинасьональ 3 0 0 3 1 - 17 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гремио 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Америка де Кали 3 1 1 1 6 - 6 4
3. Интернасьональ 3 0 2 1 1 - 2 2
4. Универсидад Католика Чили 3 0 1 2 1 - 6 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Насьональ Монтевидео 0:0 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Расинг Авельянеда 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Эстудиантес Мерида 3 0 1 2 3 - 5 1
4. Альянса Лима 3 0 0 3 2 - 6 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сантос 3 3 0 0 7 - 4 9
2. Дельфин 0:1 3 1 0 2 1 - 4 3
3. Олимпия Асунсьон 3 0 2 1 2 - 3 2
4. Дефенса и Хустисия 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Индепендьенте Медельин 3 2 0 1 6 - 5 6
3. Либертад 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Каракас 3 1 0 2 5 - 8 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    37'
    Patrick Carreiro получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Gustavo Scarpa уходит с поля. Эмпереур Алан выходит вместо него
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Patrick Carreiro бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Палмейрас
Ничья
Дельфин
1.44
5.60
7.77
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.13 8.20 23.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.29 5.60 10.75

Самый высокий коэффициент на матч «Палмейрас» – «Дельфин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Палмейрас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дельфин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Палмейрас» – «Дельфин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
16.50 1.01 7.20 1.09 5.30 1.15 4.00 1.24 2.05 1.75 1.98 1.80 1.55 2.45 1.33 3.25 1.12 6.10 1.09 7.20 1.08 7.70 1.07 8.40 1.01 14.50 0.00 14.50
13.50 1.03 12.00 1.03 4.30 1.20 3.36 1.33 2.19 1.75 1.76 2.09 1.46 2.76 1.22 4.40 1.19 5.15 1.07 8.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.70 1.40 2.90 1.19 4.60 1.21 4.20
3.38 1.32 2.32 1.61 1.53 2.50 1.19 4.75 1.14 5.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.38 1.77 2.04 1.38 3.00 1.24 4.00
4.45 1.19 3.30 1.33 1.84 1.96 1.38 3.04 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.45 1.52
Букмекер Да Нет
13.00 1.02
Букмекер Да Нет
3.60 1.24
Где смотреть матч Палмейрас 1:0 Дельфин онлайн

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