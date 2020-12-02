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Насьональ Монтевидео
0:0
Первый тайм: 39'
Индепендьенте дель Валле
0' 39'
Насьональ Монтевидео
Индепендьенте дель Валле

Бомбардиры внутри турнира

Насьональ Монтевидео
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергессио Гонсало 2 (1) 0.25
2. Thiago Vecino 2 (1) 0.25
3. Родригес Сантьяго 1 0.13
4. Felipe Carballo 1 0.13
5. Alfonso Trezza 1 0.13
6. Renzo Orihuela 1 0.13
Индепендьенте дель Валле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торрес Габриэль 4 0.5
2. Cristian Jonatan Ortiz 2 0.25
3. Кайседо Мойсес 2 0.25
4. Lorenzo Faravelli 1 0.13
5. Кайседо Бедер 1 0.13
6. Пресиадо Анхело 1 0.13
7. Jhon Sanchez 1 0.13
8. Fernando Guerrero1 1 0.13
9. Кристиан Пеллерано 1 (1) 0.13

Карточки

Насьональ Монтевидео
# Игрок      
1. Якоб Клаудио 2 0
2. Felipe Carballo 2 0
3. Бергессио Гонсало 1 0
4. Мартинес Эмилиано 1 0
5. Рочет Серхио 1 0
6. Rodrigo Amaral 1 0
7. Sebastian III 1 0
8. Ayrton Cougo 1 0
9. Brian Ocampo 1 0
10. Mathias Laborda 1 0
11. Alfonso Trezza 1 0
12. Renzo Orihuela 1 0
Индепендьенте дель Валле
# Игрок      
1. Мурильо Якоб 3 0
2. Пресиадо Анхело 1 1
3. Luis Geovanny Segovia 2 0
4. Кайседо Бедер 2 0
5. Fernando Guerrero1 2 0
6. Торрес Габриэль 1 0
7. Альварадо Пабло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Насьональ Монтевидео 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 0
 Индепендьенте дель Валле 0 14.29% (2) 7.14% (1) 35.71% (5) 0 42.86% (6)

Предыдущие игры

Насьональ Монтевидео Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Бостон Ривер 0:1 Насьональ Монтевидео Индепендьенте дель Валле 0:0 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 0:2 Данубио River Plate1 0:2 Насьональ Монтевидео
Насьональ Монтевидео 3:0 Дефенсор Спортинг Депортиво Мальдонадо 1:2 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 2:0 Альянса Лима Насьональ Монтевидео 1:0 Феникс Насьональ Монтевидео 0:1 Рентистас Насьональ Монтевидео 1:1 Депортиво Мальдонадо Бостон Ривер 1:1 Насьональ Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 1:3 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 1:2 Расинг Авельянеда Эстудиантес Мерида 1:3 Насьональ Монтевидео Расинг Авельянеда 0:1 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 2:0 Данубио Дефенсор Спортинг 1:1 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 5:1 Серро Феникс 1:2 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 2:1 Атлетико Прогресо
Индепендьенте дель Валле Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Дельфин 1:0 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 0:0 Насьональ Монтевидео Индепендьенте дель Валле 1:0 Текнико Университарио Аукас 3:3 Индепендьенте дель Валле
Индепендьенте дель Валле 2:3 ЛДУ Портовьехо Барселона Гуаякиль 2:0 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 2:1 Депортиво Куэнка Universidad Catolica2 3:1 Индепендьенте дель Валле Ольмедо 2:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 2:0 Барселона Гуаякиль Индепендьенте дель Валле 3:2 ЛДУ Кито Мушук Руна 3:2 Индепендьенте дель Валле Оренсе 1:3 Индепендьенте дель Валле Фламенго 4:0 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 1:1 Барселона Гуаякиль Хуниор 4:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 5:0 Фламенго Индепендьенте дель Валле 4:2 Дельфин Депортиво Куэнка 1:3 Индепендьенте дель Валле Эмелек 2:2 Индепендьенте дель Валле

Последние игры между собой

Насьональ Монтевидео: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Индепендьенте дель Валле: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Индепендьенте дель Валле 0:0 Насьональ Монтевидео Кубок Либертадорес

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 6 5 0 1 14 - 8 15
2. Индепендьенте дель Валле 0:0 6 4 0 2 14 - 8 12
3. Хуниор 6 2 0 4 8 - 12 6
4. Барселона Гуаякиль 6 1 0 5 4 - 12 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас 1:0 6 5 1 0 17 - 2 16
2. Гуарани Асунсьон 6 4 1 1 13 - 7 13
3. Боливар 6 1 1 4 6 - 13 4
4. Тигре 6 0 1 5 3 - 17 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильстерман 6 3 1 2 8 - 5 10
2. Атлетико Паранаэнсе 6 3 1 2 8 - 6 10
3. Penarol1 6 3 0 3 9 - 8 9
4. Коло-Коло 6 2 0 4 3 - 9 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 6 4 1 1 21 - 6 13
2. ЛДУ Кито 6 4 0 2 12 - 8 12
3. Сан-Паулу 6 2 1 3 14 - 11 7
4. Депортиво Бинасьональ 6 1 0 5 3 - 25 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гремио 6 3 2 1 6 - 3 11
2. Интернасьональ 6 2 2 2 8 - 6 8
3. Универсидад Католика Чили 6 2 1 3 6 - 9 7
4. Америка де Кали 6 1 3 2 7 - 9 6

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Насьональ Монтевидео 0:0 6 5 0 1 9 - 3 15
2. Расинг Авельянеда 6 5 0 1 9 - 4 15
3. Эстудиантес Мерида 6 1 1 4 8 - 12 4
4. Альянса Лима 6 0 1 5 4 - 11 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сантос 6 5 1 0 10 - 5 16
2. Дельфин 0:1 6 2 1 3 6 - 7 7
3. Дефенса и Хустисия 6 2 0 4 8 - 10 6
4. Олимпия Асунсьон 6 1 2 3 6 - 8 5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 6 4 2 0 10 - 1 14
2. Либертад 6 2 1 3 8 - 11 7
3. Каракас 6 2 1 3 8 - 12 7
4. Индепендьенте Медельин 6 2 0 4 9 - 11 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте дель Валле 0:0 3 3 0 0 10 - 0 9
2. Фламенго 3 3 0 0 10 - 1 9
3. Хуниор 3 1 0 2 5 - 5 3
4. Барселона Гуаякиль 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас 1:0 3 3 0 0 13 - 1 9
2. Гуарани Асунсьон 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Боливар 3 1 0 2 5 - 5 3
4. Тигре 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Penarol1 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Атлетико Паранаэнсе 3 2 1 0 3 - 0 7
3. Вильстерман 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Коло-Коло 3 2 0 1 3 - 2 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 3 3 0 0 13 - 1 9
2. ЛДУ Кито 3 3 0 0 11 - 2 9
3. Сан-Паулу 3 2 1 0 10 - 3 7
4. Депортиво Бинасьональ 3 1 0 2 2 - 8 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 3 2 0 1 7 - 4 6
2. Универсидад Католика Чили 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Гремио 3 1 2 0 3 - 1 5
4. Америка де Кали 3 0 2 1 1 - 3 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Насьональ Монтевидео 0:0 3 2 0 1 4 - 2 6
2. Расинг Авельянеда 3 2 0 1 3 - 2 6
3. Эстудиантес Мерида 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Альянса Лима 3 0 1 2 2 - 5 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сантос 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Дефенса и Хустисия 3 2 0 1 6 - 3 6
3. Дельфин 0:1 3 1 1 1 5 - 3 4
4. Олимпия Асунсьон 3 1 0 2 4 - 5 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 3 2 1 0 6 - 0 7
2. Каракас 3 1 1 1 3 - 4 4
3. Либертад 3 1 0 2 5 - 8 3
4. Индепендьенте Медельин 3 0 0 3 3 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 3 2 0 1 4 - 7 6
2. Барселона Гуаякиль 3 1 0 2 2 - 5 3
3. Индепендьенте дель Валле 0:0 3 1 0 2 4 - 8 3
4. Хуниор 3 1 0 2 3 - 7 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас 1:0 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Гуарани Асунсьон 3 2 0 1 7 - 6 6
3. Боливар 3 0 1 2 1 - 8 1
4. Тигре 3 0 0 3 1 - 11 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильстерман 3 1 1 1 1 - 1 4
2. Атлетико Паранаэнсе 3 1 0 2 5 - 6 3
3. Penarol1 3 0 0 3 2 - 6 0
4. Коло-Коло 3 0 0 3 0 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 3 1 1 1 8 - 5 4
2. ЛДУ Кито 3 1 0 2 1 - 6 3
3. Сан-Паулу 3 0 0 3 4 - 8 0
4. Депортиво Бинасьональ 3 0 0 3 1 - 17 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гремио 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Америка де Кали 3 1 1 1 6 - 6 4
3. Интернасьональ 3 0 2 1 1 - 2 2
4. Универсидад Католика Чили 3 0 1 2 1 - 6 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Насьональ Монтевидео 0:0 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Расинг Авельянеда 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Эстудиантес Мерида 3 0 1 2 3 - 5 1
4. Альянса Лима 3 0 0 3 2 - 6 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сантос 3 3 0 0 7 - 4 9
2. Дельфин 0:1 3 1 0 2 1 - 4 3
3. Олимпия Асунсьон 3 0 2 1 2 - 3 2
4. Дефенса и Хустисия 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Индепендьенте Медельин 3 2 0 1 6 - 5 6
3. Либертад 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Каракас 3 1 0 2 5 - 8 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Насьональ Монтевидео
Ничья
Индепендьенте дель Валле
2.50
4.10
3.24
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.50 4.10 2.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.14 3.55 3.24

Самый высокий коэффициент на матч «Насьональ Монтевидео» – «Индепендьенте дель Валле» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Насьональ Монтевидео» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Индепендьенте дель Валле» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Насьональ Монтевидео» – «Индепендьенте дель Валле», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.77 1.08 6.10 1.12 2.70 1.45 2.05 1.75 1.58 2.35 1.72 2.12 1.27 3.70 1.20 4.44 1.14 4.70 1.11 5.90 1.05 9.50 1.04 9.50 0.00 16.00
11.50 1.04 11.25 1.06 3.72 1.28 2.83 1.44 1.97 1.92 1.54 2.51 1.36 3.18 1.16 5.35 1.13 6.15 1.04 12.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.08 1.72 1.37 3.05 1.19 4.60 1.15 5.70
3.04 1.38 2.03 1.79 1.46 2.72 1.15 5.50 1.10 6.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.25 2.70 1.45 1.68 2.18 1.29 3.40
3.95 1.25 2.77 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.75
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.25 1.37
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