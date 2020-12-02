Насьональ Монтевидео
0:0
Первый тайм: 39'
Индепендьенте дель Валле
- Основной состав
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
15 Ayrton Cougo
-
-
-
- Запасные игроки
-
12 Мехия ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чори КастроНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jorge Giordano
- Основной состав
-
30 Пинос ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Гарсия Бриан
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
10 Efren MeraПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Мурильо ЯкобПолузащитник
- Нападающий
-
11 Jhon Sanchez
-
32 Jose Hurtado
-
-
-
-
Главный тренер: Рамирес Мигель Анхель
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергессио Гонсало
|2 (1)
|0.25
|2.
|Thiago Vecino
|2 (1)
|0.25
|3.
|Родригес Сантьяго
|1
|0.13
|4.
|Felipe Carballo
|1
|0.13
|5.
|Alfonso Trezza
|1
|0.13
|6.
|Renzo Orihuela
|1
|0.13
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торрес Габриэль
|4
|0.5
|2.
|Cristian Jonatan Ortiz
|2
|0.25
|3.
|Кайседо Мойсес
|2
|0.25
|4.
|Lorenzo Faravelli
|1
|0.13
|5.
|Кайседо Бедер
|1
|0.13
|6.
|Пресиадо Анхело
|1
|0.13
|7.
|Jhon Sanchez
|1
|0.13
|8.
|Fernando Guerrero1
|1
|0.13
|9.
|Кристиан Пеллерано
|1 (1)
|0.13
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Якоб Клаудио
|2
|0
|2.
|Felipe Carballo
|2
|0
|3.
|Бергессио Гонсало
|1
|0
|4.
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|5.
|Рочет Серхио
|1
|0
|6.
|Rodrigo Amaral
|1
|0
|7.
|Sebastian III
|1
|0
|8.
|Ayrton Cougo
|1
|0
|9.
|Brian Ocampo
|1
|0
|10.
|Mathias Laborda
|1
|0
|11.
|Alfonso Trezza
|1
|0
|12.
|Renzo Orihuela
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Якоб
|3
|0
|2.
|Пресиадо Анхело
|1
|1
|3.
|Luis Geovanny Segovia
|2
|0
|4.
|Кайседо Бедер
|2
|0
|5.
|Fernando Guerrero1
|2
|0
|6.
|Торрес Габриэль
|1
|0
|7.
|Альварадо Пабло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Насьональ Монтевидео
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|Индепендьенте дель Валле
|0
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|35.71% (5)
|0
|42.86% (6)
Предыдущие игры
Насьональ Монтевидео Последние 20 матчей: +13 =4 -3Бостон Ривер 0:1 Насьональ Монтевидео Индепендьенте дель Валле 0:0 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 0:2 Данубио River Plate1 0:2 Насьональ Монтевидео
Насьональ Монтевидео 3:0 Дефенсор Спортинг Депортиво Мальдонадо 1:2 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 2:0 Альянса Лима Насьональ Монтевидео 1:0 Феникс Насьональ Монтевидео 0:1 Рентистас Насьональ Монтевидео 1:1 Депортиво Мальдонадо Бостон Ривер 1:1 Насьональ Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 1:3 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 1:2 Расинг Авельянеда Эстудиантес Мерида 1:3 Насьональ Монтевидео Расинг Авельянеда 0:1 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 2:0 Данубио Дефенсор Спортинг 1:1 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 5:1 Серро Феникс 1:2 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 2:1 Атлетико Прогресо
Индепендьенте дель Валле Последние 20 матчей: +8 =4 -8Дельфин 1:0 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 0:0 Насьональ Монтевидео Индепендьенте дель Валле 1:0 Текнико Университарио Аукас 3:3 Индепендьенте дель Валле
Индепендьенте дель Валле 2:3 ЛДУ Портовьехо Барселона Гуаякиль 2:0 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 2:1 Депортиво Куэнка Universidad Catolica2 3:1 Индепендьенте дель Валле Ольмедо 2:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 2:0 Барселона Гуаякиль Индепендьенте дель Валле 3:2 ЛДУ Кито Мушук Руна 3:2 Индепендьенте дель Валле Оренсе 1:3 Индепендьенте дель Валле Фламенго 4:0 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 1:1 Барселона Гуаякиль Хуниор 4:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 5:0 Фламенго Индепендьенте дель Валле 4:2 Дельфин Депортиво Куэнка 1:3 Индепендьенте дель Валле Эмелек 2:2 Индепендьенте дель Валле
Последние игры между собой
Насьональ Монтевидео: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Индепендьенте дель Валле: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|6
|5
|0
|1
|14 - 8
|15
|2.
|Индепендьенте дель Валле
|0:0
|6
|4
|0
|2
|14 - 8
|12
|3.
|Хуниор
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|4.
|Барселона Гуаякиль
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|1:0
|6
|5
|1
|0
|17 - 2
|16
|2.
|Гуарани Асунсьон
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|3.
|Боливар
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|4.
|Тигре
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильстерман
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|2.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|3.
|Penarol1
|6
|3
|0
|3
|9 - 8
|9
|4.
|Коло-Коло
|6
|2
|0
|4
|3 - 9
|6
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|6
|4
|1
|1
|21 - 6
|13
|2.
|ЛДУ Кито
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|3.
|Сан-Паулу
|6
|2
|1
|3
|14 - 11
|7
|4.
|Депортиво Бинасьональ
|6
|1
|0
|5
|3 - 25
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гремио
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|2.
|Интернасьональ
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|3.
|Универсидад Католика Чили
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|4.
|Америка де Кали
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Насьональ Монтевидео
|0:0
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|2.
|Расинг Авельянеда
|6
|5
|0
|1
|9 - 4
|15
|3.
|Эстудиантес Мерида
|6
|1
|1
|4
|8 - 12
|4
|4.
|Альянса Лима
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|6
|5
|1
|0
|10 - 5
|16
|2.
|Дельфин
|0:1
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|3.
|Дефенса и Хустисия
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|4.
|Олимпия Асунсьон
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|2
|0
|10 - 1
|14
|2.
|Либертад
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|3.
|Каракас
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|4.
|Индепендьенте Медельин
|6
|2
|0
|4
|9 - 11
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте дель Валле
|0:0
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|2.
|Фламенго
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|3.
|Хуниор
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|4.
|Барселона Гуаякиль
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|1:0
|3
|3
|0
|0
|13 - 1
|9
|2.
|Гуарани Асунсьон
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Боливар
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|4.
|Тигре
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Penarol1
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Атлетико Паранаэнсе
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|Вильстерман
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|4.
|Коло-Коло
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|3
|3
|0
|0
|13 - 1
|9
|2.
|ЛДУ Кито
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|3.
|Сан-Паулу
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|4.
|Депортиво Бинасьональ
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|2.
|Универсидад Католика Чили
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|Гремио
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|4.
|Америка де Кали
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Насьональ Монтевидео
|0:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|3.
|Эстудиантес Мерида
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Альянса Лима
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Дефенса и Хустисия
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|Дельфин
|0:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|4.
|Олимпия Асунсьон
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|2.
|Каракас
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|3.
|Либертад
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|4.
|Индепендьенте Медельин
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|3
|2
|0
|1
|4 - 7
|6
|2.
|Барселона Гуаякиль
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|3.
|Индепендьенте дель Валле
|0:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|4.
|Хуниор
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Гуарани Асунсьон
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|3.
|Боливар
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|4.
|Тигре
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильстерман
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|2.
|Атлетико Паранаэнсе
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|3.
|Penarol1
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|4.
|Коло-Коло
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|8 - 5
|4
|2.
|ЛДУ Кито
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|3.
|Сан-Паулу
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|4.
|Депортиво Бинасьональ
|3
|0
|0
|3
|1 - 17
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гремио
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|2.
|Америка де Кали
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|3.
|Интернасьональ
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|4.
|Универсидад Католика Чили
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Насьональ Монтевидео
|0:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Расинг Авельянеда
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Эстудиантес Мерида
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|4.
|Альянса Лима
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|3
|3
|0
|0
|7 - 4
|9
|2.
|Дельфин
|0:1
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|3.
|Олимпия Асунсьон
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|4.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Индепендьенте Медельин
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|3.
|Либертад
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Каракас
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Насьональ Монтевидео» – «Индепендьенте дель Валле» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Насьональ Монтевидео» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Индепендьенте дель Валле» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Насьональ Монтевидео» – «Индепендьенте дель Валле», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров