Ривер Плейт
1:2
Второй тайм: 60'
Банфилд
1:0
6' ГолБорре Рафаэль
1:1
18' ГолAgustin Fontana
1:2
37' ГолGiuliano Galoppo
40' Желтая карточкаПерес Энцо
43' Желтая карточкаЛолло Лусиано
45' Желтая карточкаAlexis Maldonado
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Пратто ЛукасНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Gallardo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Alexis SosaЗащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
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-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
Ход матча
6'
18'
37'
40'
43'
45'
Предыдущие игры
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +13 =3 -4Ривер Плейт 3:0 ЛДУ Кито Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу Депортиво Бинасьональ 0:6 Ривер Плейт Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт
Ривер Плейт 8:0 Депортиво Бинасьональ Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт ЛДУ Кито 3:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:0 Банфилд Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Индепендьенте 1:2 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 4:4 Ривер Плейт Сентраль Кордоба 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:1 Сан-Лоренсо Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ривер Плейт Фламенго 2:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Эстудиантес Ла-Плата
Банфилд Последние 20 матчей: +5 =8 -7Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Банфилд 0:3 Уракан Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Альдосиви
Ривер Плейт 1:0 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Колон 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Патронато де Парана Индепендьенте 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Ланус 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Сан-Лоренсо Годой Крус 0:2 Банфилд Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба
Последние игры между собой
Ривер Плейт: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 3
Банфилд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 8
Ривер Плейт 1:1 Банфилд Примера Ривер Плейт 4:1 Банфилд Примера Ривер Плейт 3:2 Банфилд Примера Ривер Плейт 1:0 Банфилд Примера А Банфилд 2:2 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 0:1 Банфилд Примера А Банфилд 2:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 2:0 Банфилд Примера А Банфилд 2:3 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 0:2 Банфилд Примера А
Победитель
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