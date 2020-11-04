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  3. Аргентина: Copa Liga Profesional Zona 3
Ривер Плейт
1:3
Конец матча
Банфилд
0'
1:0
6' Гол
Борре Рафаэль
1:1
18' Гол
Agustin Fontana
1:2
37' Гол
Giuliano Galoppo
40' Желтая карточка
Перес Энцо
43' Желтая карточка
Лолло Лусиано
45' Желтая карточка
Alexis Maldonado
60' Желтая карточка
Agustin Fontana
1:3
62' Гол в свои ворота
Пинола Хавьер II
64' Желтая карточка
Giuliano Galoppo
73' Желтая карточка
Диас Пауло
90'+6
1
Армани
Франко
29
Монтьель
Гонсало
17
Диас
Пауло
22
Пинола
Хавьер
II
20
Каско
Милтон
10
Фернандес
Игнасио
24
Перес
Энцо
11
Де
ла
Крус
Николас
9
Альварес
Хулиан
19
Борре
Рафаэль
7
Суарес
Матиас
1
Ivan
Arboleda
32
Emanuel
Coronel
2
Alexis
Maldonado
6
Лолло
Лусиано
3
Claudio
Bravo
III
30
Jorge
Rodriguez
I
18
Giuliano
Galoppo
17
Куэро
Маурисио
21
Martin
Payero
7
Бордагарай
Фабиан
9
Agustin
Fontana
Ривер Плейт
4-3-3
Банфилд
4-2-3-1

Предыдущие игры

Ривер Плейт Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Ривер Плейт 3:0 ЛДУ Кито Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу Депортиво Бинасьональ 0:6 Ривер Плейт Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт
Ривер Плейт 8:0 Депортиво Бинасьональ Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт ЛДУ Кито 3:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:0 Банфилд Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Индепендьенте 1:2 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 4:4 Ривер Плейт Сентраль Кордоба 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:1 Сан-Лоренсо Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ривер Плейт Фламенго 2:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Эстудиантес Ла-Плата
Банфилд Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Банфилд 0:3 Уракан Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Альдосиви
Ривер Плейт 1:0 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Колон 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Патронато де Парана Индепендьенте 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Ланус 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Сан-Лоренсо Годой Крус 0:2 Банфилд Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба

Последние игры между собой

Ривер Плейт: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 3
Банфилд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 8
Ривер Плейт 1:0 Банфилд Суперлига Банфилд 1:1 Ривер Плейт Суперлига Ривер Плейт 3:1 Банфилд Суперлига Ривер Плейт 4:1 Банфилд Примера
Ривер Плейт 1:1 Банфилд Примера Ривер Плейт 4:1 Банфилд Примера Ривер Плейт 3:2 Банфилд Примера Ривер Плейт 1:0 Банфилд Примера А Банфилд 2:2 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 0:1 Банфилд Примера А Банфилд 2:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 2:0 Банфилд Примера А Банфилд 2:3 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 0:2 Банфилд Примера А
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Alexis Maldonado получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Лолло Лусиано получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Перес Энцо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Giuliano Galoppo бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Agustin Fontana бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Борре Рафаэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.38 4.95 9.30

Самый высокий коэффициент на матч «Ривер Плейт» – «Банфилд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ривер Плейт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Банфилд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ривер Плейт» – «Банфилд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
11.75 1.04 10.00 1.05 3.75 1.28 2.91 1.42 2.02 1.88 1.56 2.46 1.38 3.10 1.17 5.25 1.13 6.05 1.04 11.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.12 1.36 2.06 1.76 1.47 2.68 1.15 5.40 1.11 6.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.83 1.43 1.73 2.09 1.31 3.45 1.21 4.40
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