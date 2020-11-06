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  3. Китай: Суперлига: Утешительный раунд: Матч за 9-е место
Хэнань Цзянье
0:0
Конец матча

Стадион:
Тянцзинь Тэда
0'
38' Желтая карточка
Лима Сандро
45' Желтая карточка
Дурадо Энрике
48' Желтая карточка
Шангуань Ван
52' Желтая карточка
Xin Luo
63' Желтая карточка
Соарес Франсиско
90'+4
17
Yan
Wu
34
Xin
Luo
6
Шангуань
Ван
23
Шунич
Тони
27
Ziyi
Niu
13
Abduwal
Ablet
30
Jinbao
Zhong
20
Boxuan
Feng
8
Чоу
Тим
7
Каранга
Фернандо
9
Дурадо
Энрике
27
Shangkun
Teng
24
Taoyu
Piao
60
Shenglong
Jiang
30
Yang
Liu
II
5
Tianyi
Qiu
32
Yuanjie
Su
16
Ruofan
Liu
22
Hao
Guo
9
Лима
Сандро
7
Ачеампонг
Франк
18
Соарес
Франсиско
Хэнань Цзянье
5-4-1
Тянцзинь Тэда
5-3-2

Ход матча

22'
Ма Ксянгью
Каранга Фернандо
 
38'
 
Лима Сандро
45'
Дурадо Энрике
 
48'
Шангуань Ван
 
52'
Xin Luo
 
63'
 
Соарес Франсиско
74'
 
Shiwei Che
Hao Guo
74'
 
Yingjie Zhao
Ruofan Liu
75'
Hao Chen III
Abduwal Ablet
 
75'
Ivo I
Ма Ксянгью
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Предыдущие игры

Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Хэнань Цзянье 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Ухань Цзалл 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Ухань Цзалл
Шанхай Шэньхуа 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Фули 3:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:4 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 5:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шэньхуа Шаньдун Лунэн 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:4 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули
Тянцзинь Тэда Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Тянцзинь Тэда 1:2 Далянь Ифан Далянь Ифан 0:2 Тянцзинь Тэда Шеньчжень 1:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:0 Шеньчжень
Тянцзинь Тэда 0:0 Ухань Цзалл Циндао Хайню 3:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 0:1 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 2:0 Шицзячжуан Тянцзинь Тэда 1:1 Шицзячжуан Бэйцзин Гоань 2:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 1:2 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 4:1 Тянцзинь Тэда Ухань Цзалл 2:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 0:2 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:0 Тянцзинь Тэда Шицзячжуан 3:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 1:3 Бэйцзин Гоань Чуньцинь Лифан 2:2 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 1:3 Шанхай СИПГ Бэйцзин Гоань 5:0 Тянцзинь Тэда

Последние игры между собой

Хэнань Цзянье: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Тянцзинь Тэда: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Тянцзинь Тэда 2:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:3 Тянцзинь Тэда Суперлига Тянцзинь Тэда 2:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Тянцзинь Тэда Суперлига
Тянцзинь Тэда 1:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 0:0 Тянцзинь Тэда Суперлига Тянцзинь Тэда 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 0:0 Тянцзинь Тэда Суперлига Тянцзинь Тэда 2:3 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 3:1 Тянцзинь Тэда Суперлига Тянцзинь Тэда 1:1 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 0:1 Тянцзинь Тэда Суперлига Тянцзинь Тэда 1:1 Хэнань Цзянье Суперлига Тянцзинь Тэда 2:0 Хэнань Цзянье Суперлига Тянцзинь Тэда 3:1 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 0:0 Тянцзинь Тэда Суперлига Хэнань Цзянье 0:1 Тянцзинь Тэда Суперлига Тянцзинь Тэда 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:1 Тянцзинь Тэда Суперлига Тянцзинь Тэда 0:0 Хэнань Цзянье Суперлига
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinzhou Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.80 1.32 7.30
Бонус: 5 000 ₽ 10.50 1.11 12.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.04 3.54 3.48
  4.90 1.52 5.31

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.11 5.80 9.90 1.03 1.14 5.20 3.15 1.33 1.11 5.80 1.89 1.91 1.66 2.23 1.02 11.00 1.20 4.30 1.11 5.80 1.05 8.60 1.04 10.00
9.30 1.02 3.82 1.22 3.10 1.34 2.10 1.77 1.61 2.23 1.39 2.76 1.17 4.30
1.64 2.32 1.39 3.08 1.14 5.82 1.53 2.57 1.38 3.11 1.63 2.33 1.39 3.07 2.15 1.74 1.11 6.99 1.67 2.26 1.47 2.75 1.53 2.60 1.32 3.45 1.15 5.64
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.65 2.15 2.12 1.72 1.07 7.50 1.16 4.80 1.08 7.00
3.12 1.33 2.11 1.68 1.48 2.54
1.40 3.03 1.22 4.41 1.73 2.16 1.46 2.78 1.33 3.38
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.10 1.33 1.83 1.92 1.37 2.95
2.99 1.36 1.78 1.97 1.34 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Где смотреть матч Хэнань Цзянье 0:0 Тянцзинь Тэда онлайн

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