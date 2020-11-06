Хэнань Цзянье
0:0
Конец матча
Стадион: Джинжоу
Тянцзинь Тэда
38' Желтая карточкаЛима Сандро
45' Желтая карточкаДурадо Энрике
48' Желтая карточкаШангуань Ван
52' Желтая карточкаXin Luo
63' Желтая карточкаСоарес Франсиско
17
Yan
Wu
34
Xin
Luo
23
Шунич
Тони
27
Ziyi
Niu
30
Jinbao
Zhong
20
Boxuan
Feng
8
Чоу
Тим
24
Taoyu
Piao
30
Yang
Liu
II
32
Yuanjie
Su
16
Ruofan
Liu
22
Hao
Guo
- Основной состав
-
17 Yan WuВратарь
-
34 Xin LuoЗащитник
- Защитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
-
27 Ziyi NiuЗащитник
- Защитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
-
20 Boxuan FengПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Guoming WangВратарь
-
5 Цао ГуЗащитник
-
25 Hao Chen IIIЗащитник
- Защитник
-
16 Kuo YangЗащитник
-
12 Changjie DuНападающий
-
28 Ма Ксянгью
-
29 Ivo I
-
-
31 Chuang Huang
-
21 Keqiang Chen
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Taoyu PiaoЗащитник
- Защитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
- Защитник
-
32 Yuanjie SuЗащитник
-
16 Ruofan LiuПолузащитник
-
22 Hao GuoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 Jia DuВратарь
-
19 Yuefeng BaiЗащитник
-
28 Wangsong TanЗащитник
- Полузащитник
-
17 Jiakang HuiПолузащитник
-
21 Yingjie ZhaoПолузащитник
-
8 Чжи СяоНападающий
-
26 Shiwei Che
-
11 Weijun Xie
-
-
20 Haoyu Mao
-
23 Yumiao Qian
-
Главный тренер: Baoshan Wang
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
38'
45'
48'
52'
63'
74'
75'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Предыдущие игры
Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: +5 =4 -11Хэнань Цзянье 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Ухань Цзалл 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Ухань Цзалл
Шанхай Шэньхуа 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Фули 3:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:4 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 5:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шэньхуа Шаньдун Лунэн 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:4 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули
Тянцзинь Тэда Последние 20 матчей: +3 =4 -13Тянцзинь Тэда 1:2 Далянь Ифан Далянь Ифан 0:2 Тянцзинь Тэда Шеньчжень 1:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:0 Шеньчжень
Тянцзинь Тэда 0:0 Ухань Цзалл Циндао Хайню 3:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 0:1 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 2:0 Шицзячжуан Тянцзинь Тэда 1:1 Шицзячжуан Бэйцзин Гоань 2:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 1:2 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 4:1 Тянцзинь Тэда Ухань Цзалл 2:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 0:2 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:0 Тянцзинь Тэда Шицзячжуан 3:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 1:3 Бэйцзин Гоань Чуньцинь Лифан 2:2 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 1:3 Шанхай СИПГ Бэйцзин Гоань 5:0 Тянцзинь Тэда
Последние игры между собой
Хэнань Цзянье: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Тянцзинь Тэда: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Тянцзинь Тэда 1:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 0:0 Тянцзинь Тэда Суперлига Тянцзинь Тэда 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 0:0 Тянцзинь Тэда Суперлига Тянцзинь Тэда 2:3 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 3:1 Тянцзинь Тэда Суперлига Тянцзинь Тэда 1:1 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 0:1 Тянцзинь Тэда Суперлига Тянцзинь Тэда 1:1 Хэнань Цзянье Суперлига Тянцзинь Тэда 2:0 Хэнань Цзянье Суперлига Тянцзинь Тэда 3:1 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 0:0 Тянцзинь Тэда Суперлига Хэнань Цзянье 0:1 Тянцзинь Тэда Суперлига Тянцзинь Тэда 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:1 Тянцзинь Тэда Суперлига Тянцзинь Тэда 0:0 Хэнань Цзянье Суперлига
Победитель
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|1.11
|5.80
|—
|—
|9.90
|1.03
|—
|—
|1.14
|5.20
|—
|—
|3.15
|1.33
|—
|—
|1.11
|5.80
|1.89
|1.91
|1.66
|2.23
|—
|—
|1.02
|11.00
|1.20
|4.30
|1.11
|5.80
|1.05
|8.60
|1.04
|10.00
|
|—
|—
|—
|—
|9.30
|1.02
|—
|—
|3.82
|1.22
|—
|—
|3.10
|1.34
|—
|—
|2.10
|1.77
|—
|—
|1.61
|2.23
|—
|—
|1.39
|2.76
|1.17
|4.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|1.64
|2.32
|1.39
|3.08
|1.14
|5.82
|1.53
|2.57
|1.38
|3.11
|1.63
|2.33
|1.39
|3.07
|2.15
|1.74
|1.11
|6.99
|1.67
|2.26
|1.47
|2.75
|1.53
|2.60
|1.32
|3.45
|—
|—
|1.15
|5.64
|—
|—
|—
|—