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  3. Китай: Суперлига: Утешительный раунд: Матч за 11-е место
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Далянь Ифан
0:1
Второй тайм: 53'

Стадион:
Гуанчжоу Фули
0'
0:1
10' Гол в свои ворота
Shuai Li
30' Желтая карточка
Межеевски Адриан
53'
32
Jiamin
Xu
11
Guowen
Sun
22
Yanfeng
Dong
13
Yaopeng
Wang
3
Pengfei
Shan
4
Shuai
Li
20
Jinxian
Wang
12
Жаилсон
Маркес
5
Wei
Wu
III
29
Bo
Sun
21
Боатенг
Эммануль
II
22
Jiaqi
Han
20
Miao
Tang
II
18
Йи
Тенг
3
Тошич
Душко
25
Zhechao
Chen
36
Zhengyu
Huang
15
Tixiang
Li
11
Renato
III
6
Межеевски
Адриан
13
Chugui
Ye
9
Живкович
Рицхайро
Далянь Ифан
5-4-1
Гуанчжоу Фули
4-2-3-1

Ход матча

10'
0:1
Shuai Li
30'
 
Межеевски Адриан

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Предыдущие игры

Далянь Ифан Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Гуанчжоу Фули 0:3 Далянь Ифан Тянцзинь Тэда 1:2 Далянь Ифан Далянь Ифан 0:2 Тянцзинь Тэда Шицзячжуан 0:2 Далянь Ифан
Далянь Ифан 1:2 Шицзячжуан Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Далянь Ифан Далянь Ифан 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Фули 1:0 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 4:0 Далянь Ифан Далянь Ифан 1:1 Шанхай Шэньхуа Далянь Ифан 1:1 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 0:4 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 0:1 Далянь Ифан Далянь Ифан 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 3:2 Далянь Ифан Далянь Ифан 0:1 Гуанчжоу Фули Шанхай Шэньхуа 2:2 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 2:1 Далянь Ифан Далянь Ифан 1:1 Хэнань Цзянье Далянь Ифан 2:3 Шаньдун Лунэн
Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Гуанчжоу Фули 0:3 Далянь Ифан Хэнань Цзянье 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 2:1 Циндао Хайню
Циндао Хайню 0:0 Гуанчжоу Фули Eastern AA 2:0 Гуанчжоу Фули Шаньдун Лунэн 0:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:2 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 1:0 Далянь Ифан Шанхай Шэньхуа 1:1 Гуанчжоу Фули Цзянсу Сунин 3:3 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Гуанчжоу Фули 1:5 Шаньдун Лунэн Шанхай Шэньхуа 2:3 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 0:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:2 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд

Последние игры между собой

Далянь Ифан: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Гуанчжоу Фули: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Гуанчжоу Фули 0:3 Далянь Ифан Суперлига Гуанчжоу Фули 1:0 Далянь Ифан Суперлига Далянь Ифан 0:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Далянь Ифан 3:2 Гуанчжоу Фули Суперлига
Гуанчжоу Фули 3:3 Далянь Ифан Суперлига Далянь Ифан 3:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:0 Далянь Ифан Суперлига Далянь Ифан 0:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 3:0 Далянь Ифан Суперлига Далянь Ифан 2:2 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 3:2 Далянь Ифан Суперлига Гуанчжоу Фули 1:2 Далянь Ифан Суперлига Гуанчжоу Фули 1:2 Далянь Ифан Суперлига
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Football Youth Training Base Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Далянь Ифан
Ничья
Гуанчжоу Фули
9.50
5.40
1.85
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.50 5.40 1.28
Бонус: 5 000 ₽ 3.68 3.98 1.85
  9.34 4.80 1.36

Самый высокий коэффициент на матч «Далянь Ифан» – «Гуанчжоу Фули» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Далянь Ифан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гуанчжоу Фули» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Далянь Ифан» – «Гуанчжоу Фули», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
13.75 1.01 5.05 1.15 4.10 1.22 2.52 1.55 1.93 1.83 1.59 2.30 1.32 3.26
4.64 1.20 3.32 1.34 2.34 1.63 1.94 1.92 1.67 2.25 1.41 2.99 1.66 2.28 1.25 4.04 1.17 5.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
3.42 1.28 2.51 1.49 1.63 2.19 1.24 3.80
2.95 1.41 2.43 1.58 1.90 1.96 1.55 2.51 1.58 2.43 1.34 3.32 1.11 7.07
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.62 1.26 1.98 1.77 1.49 2.51
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