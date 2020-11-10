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  3. Китай: Суперлига: Утешительный раунд: Матч за 11-е место
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Далянь Ифан
0:4
Итог доп. времени

Стадион:
Гуанчжоу Фули
0'
0:1
10' Гол в свои ворота
Shuai Li
30' Желтая карточка
Межеевски Адриан
71' Желтая карточка
Yanfeng Dong
0:2
73' Гол
Тошич Душко
82' Желтая карточка
Боатенг Эммануль II
0:3
85' Гол
Zhizhao Chen
0:4
94' Гол
Zhizhao Chen
99' Желтая карточка
Shuai Li
110' Желтая карточка
Jiaqi Han
120'
32
Jiamin
Xu
11
Guowen
Sun
22
Yanfeng
Dong
13
Yaopeng
Wang
3
Pengfei
Shan
4
Shuai
Li
20
Jinxian
Wang
12
Жаилсон
Маркес
5
Wei
Wu
III
29
Bo
Sun
21
Боатенг
Эммануль
II
22
Jiaqi
Han
20
Miao
Tang
II
18
Йи
Тенг
3
Тошич
Душко
25
Zhechao
Chen
36
Zhengyu
Huang
15
Tixiang
Li
11
Renato
III
6
Межеевски
Адриан
13
Chugui
Ye
9
Живкович
Рицхайро
Далянь Ифан
5-4-1
Гуанчжоу Фули
4-2-3-1

Ход матча

10'
0:1
Shuai Li
30'
 
Межеевски Адриан
62'
 
Zhizhao Chen
Renato III
62'
 
Дембеле Мусса
Tixiang Li
65'
Линь Лянмин
Jinxian Wang
 
65'
Lei Tong
Bo Sun
 
71'
Yanfeng Dong
 
73'
0:2
Тошич Душко
(Межеевски Адриан)
77'
Ming'an Cui
Wei Wu III
 
82'
Боатенг Эммануль II
 
85'
0:3
Zhizhao Chen
(Межеевски Адриан)
91'
Jiahui Huang
Yanfeng Dong
 
94'
0:4
Zhizhao Chen
99'
Shuai Li
 
103'
Yupeng He
Shuai Li
 
106'
 
Jihong Jiang
Йи Тенг
110'
 
Jiaqi Han
111'
 
Huapeng Wang
Zhengyu Huang
112'
 
Jinliang Zhang
Zhechao Chen
115'
 
Lin Lu
Chugui Ye

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 11 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 6
  • 10 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 6
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Предыдущие игры

Далянь Ифан Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Гуанчжоу Фули 0:3 Далянь Ифан Тянцзинь Тэда 1:2 Далянь Ифан Далянь Ифан 0:2 Тянцзинь Тэда Шицзячжуан 0:2 Далянь Ифан
Далянь Ифан 1:2 Шицзячжуан Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Далянь Ифан Далянь Ифан 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Фули 1:0 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 4:0 Далянь Ифан Далянь Ифан 1:1 Шанхай Шэньхуа Далянь Ифан 1:1 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 0:4 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 0:1 Далянь Ифан Далянь Ифан 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 3:2 Далянь Ифан Далянь Ифан 0:1 Гуанчжоу Фули Шанхай Шэньхуа 2:2 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 2:1 Далянь Ифан Далянь Ифан 1:1 Хэнань Цзянье Далянь Ифан 2:3 Шаньдун Лунэн
Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Гуанчжоу Фули 0:3 Далянь Ифан Хэнань Цзянье 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 2:1 Циндао Хайню
Циндао Хайню 0:0 Гуанчжоу Фули Eastern AA 2:0 Гуанчжоу Фули Шаньдун Лунэн 0:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:2 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 1:0 Далянь Ифан Шанхай Шэньхуа 1:1 Гуанчжоу Фули Цзянсу Сунин 3:3 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Гуанчжоу Фули 1:5 Шаньдун Лунэн Шанхай Шэньхуа 2:3 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 0:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:2 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд

Последние игры между собой

Далянь Ифан: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Гуанчжоу Фули: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Гуанчжоу Фули 0:3 Далянь Ифан Суперлига Гуанчжоу Фули 1:0 Далянь Ифан Суперлига Далянь Ифан 0:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Далянь Ифан 3:2 Гуанчжоу Фули Суперлига
Гуанчжоу Фули 3:3 Далянь Ифан Суперлига Далянь Ифан 3:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:0 Далянь Ифан Суперлига Далянь Ифан 0:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 3:0 Далянь Ифан Суперлига Далянь Ифан 2:2 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 3:2 Далянь Ифан Суперлига Гуанчжоу Фули 1:2 Далянь Ифан Суперлига Гуанчжоу Фули 1:2 Далянь Ифан Суперлига
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Football Youth Training Base Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.68 3.98 1.85
  9.59 4.66 1.37

Самый высокий коэффициент на матч «Далянь Ифан» – «Гуанчжоу Фули» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Далянь Ифан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гуанчжоу Фули» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Далянь Ифан» – «Гуанчжоу Фули», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
13.75 1.01 5.05 1.15 4.10 1.22 2.52 1.55 1.93 1.83 1.59 2.30 1.32 3.26
4.04 1.25 3.44 1.32 2.82 1.45 2.09 1.78 1.95 1.91 1.63 2.33 1.31 3.49 1.66 2.28 1.18 5.05 1.17 5.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
3.42 1.28 2.51 1.49 1.63 2.19 1.24 3.80
2.95 1.41 2.43 1.58 1.90 1.96 1.55 2.51 1.58 2.43 1.34 3.32 1.11 7.07
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.62 1.26 1.98 1.77 1.49 2.51
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