Далянь Ифан
0:4
Итог доп. времени
Гуанчжоу Фули
0:1
10' Гол в свои воротаShuai Li
30' Желтая карточкаМежеевски Адриан
71' Желтая карточкаYanfeng Dong
0:2
73' ГолТошич Душко
82' Желтая карточкаБоатенг Эммануль II
0:3
85' ГолZhizhao Chen
0:4
94' ГолZhizhao Chen
99' Желтая карточкаShuai Li
110' Желтая карточкаJiaqi Han
32
Jiamin
Xu
11
Guowen
Sun
22
Yanfeng
Dong
13
Yaopeng
Wang
4
Shuai
Li
20
Jinxian
Wang
29
Bo
Sun
22
Jiaqi
Han
20
Miao
Tang
II
18
Йи
Тенг
25
Zhechao
Chen
15
Tixiang
Li
11
Renato
III
13
Chugui
Ye
- Основной состав
-
32 Jiamin XuВратарь
-
11 Guowen SunЗащитник
-
22 Yanfeng DongЗащитник
-
13 Yaopeng WangЗащитник
- Защитник
-
4 Shuai LiЗащитник
-
20 Jinxian WangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Bo SunПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Jianbin LiЗащитник
-
16 Lei TongЗащитник
-
31 Лун ЧжэнПолузащитник
-
28 Линь ЛянминПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Xianjun Wang
-
40 Jiaxuan Zhu
-
23 Xuebo Li
-
14 Jiahui Huang
-
18 Yupeng He
-
26 Ming'an Cui
-
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
-
20 Miao Tang IIЗащитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
- Защитник
-
25 Zhechao ChenЗащитник
- Полузащитник
-
15 Tixiang LiПолузащитник
-
11 Renato IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Chugui YeПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
23 Lin LuПолузащитник
-
30 Peng WangПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Zhizhao ChenНападающий
-
-
42 Huapeng Wang
-
28 Chengru Wu
-
17 Yuncheng Fu
-
-
Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
10'
0:1
30'
71'
73'
0:2
85'
0:3
94'
0:4
99'
106'
110'
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
11 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 6
-
10 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 6
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Предыдущие игры
Далянь Ифан Последние 20 матчей: +5 =5 -10Гуанчжоу Фули 0:3 Далянь Ифан Тянцзинь Тэда 1:2 Далянь Ифан Далянь Ифан 0:2 Тянцзинь Тэда Шицзячжуан 0:2 Далянь Ифан
Далянь Ифан 1:2 Шицзячжуан Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Далянь Ифан Далянь Ифан 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Фули 1:0 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 4:0 Далянь Ифан Далянь Ифан 1:1 Шанхай Шэньхуа Далянь Ифан 1:1 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 0:4 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 0:1 Далянь Ифан Далянь Ифан 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 3:2 Далянь Ифан Далянь Ифан 0:1 Гуанчжоу Фули Шанхай Шэньхуа 2:2 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 2:1 Далянь Ифан Далянь Ифан 1:1 Хэнань Цзянье Далянь Ифан 2:3 Шаньдун Лунэн
Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: +6 =4 -10Гуанчжоу Фули 0:3 Далянь Ифан Хэнань Цзянье 3:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 2:1 Циндао Хайню
Циндао Хайню 0:0 Гуанчжоу Фули Eastern AA 2:0 Гуанчжоу Фули Шаньдун Лунэн 0:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:2 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 1:0 Далянь Ифан Шанхай Шэньхуа 1:1 Гуанчжоу Фули Цзянсу Сунин 3:3 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Гуанчжоу Фули 1:5 Шаньдун Лунэн Шанхай Шэньхуа 2:3 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 0:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:2 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд
Последние игры между собой
Далянь Ифан: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Гуанчжоу Фули: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Гуанчжоу Фули 3:3 Далянь Ифан Суперлига Далянь Ифан 3:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:0 Далянь Ифан Суперлига Далянь Ифан 0:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 3:0 Далянь Ифан Суперлига Далянь Ифан 2:2 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 3:2 Далянь Ифан Суперлига Гуанчжоу Фули 1:2 Далянь Ифан Суперлига Гуанчжоу Фули 1:2 Далянь Ифан Суперлига
Победитель
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