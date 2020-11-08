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Ракув
0:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Висла Краков
0'
17' Желтая карточка
Фрыдрых Михал
47'
29
Шумски
Якуб
4
Пёнтковски
Камиль
6
Невулис
Анджей
3
Вилюш
Мацей
7
Тудор
Фран
10
Сапала
Игор
20
Полетанович
Марко
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
21
Гутковский
Владислав
43
Тиянич
Давид
1
Лис
Матеуш
19
Нипзуй
Давид
25
Фрыдрых
Михал
4
Садлок
Мацей
33
David
Abramowicz
43
Шот
Давид
21
Кувельич
Никола
18
Чука
Виктор
16
Блащиковский
Якуб
15
Салес
Жеан
Карлос
77
Савич
Стефан
V
Ракув
3-4-3
Висла Краков
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тиянич Давид 4 0.44
2. Иви Лопес 4 0.44
3. Гутковский Владислав 4 (1) 0.44
4. Цебуля Марчин 3 0.33
5. Шварц Петр 2 (2) 0.22
6. Петрашек Томаш 2 0.22
7. Кун Патрик 1 0.11
8. Тудор Фран 0 0
9. Бартл Даниэл 0 0
10. Вилюш Мацей 0 0
11. Полетанович Марко 0 0
Висла Краков
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чука Виктор 3 0.33
2. Салес Жеан Карлос 3 (1) 0.33
3. Йебоа Яв 2 0.22
4. Блащиковский Якуб 2 0.22
5. Плевка Патрик 1 0.11
6. Фрыдрых Михал 1 0.11
7. Форбс Браун 1 0.11
8. Савич Стефан V 0 0
9. Садлок Мацей 0 0
10. David Abramowicz 0 0

Карточки

Ракув
# Игрок      
1. Вилюш Мацей 2 1
2. Петрашек Томаш 3 0
3. Кун Патрик 2 0
4. Гутковский Владислав 2 0
5. Сапала Игор 2 0
6. Цебуля Марчин 1 0
7. Тудор Фран 1 0
Висла Краков
# Игрок      
1. Садлок Мацей 3 0
2. Фрыдрых Михал 3 0
3. Шот Давид 3 0
4. Баша Вуллнет 2 0
5. Бурлига Лукаш 2 0
6. Мехремич Ади 2 0
7. Салес Жеан Карлос 1 0
8. Форбс Браун 1 0
9. Жуков Георгий 1 0
10. Чука Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ракув 20% (4) 15% (3) 20% (4) 30% (6) 10% (2) 5% (1)
 Висла Краков 15.38% (2) 15.38% (2) 23.08% (3) 30.77% (4) 7.69% (1) 7.69% (1)

Предыдущие игры

Ракув Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Брук-Бет Термалица Нецеча 0:2 Ракув Ракув 2:1 Сталь Мелец Гурник Забже 1:3 Ракув Ракув 3:0 Висла Плоцк
Краковия 2:2 Ракув Подбескидзе 1:4 Ракув Ракув 2:1 Заглембе Любин Ракув 2:2 Видзев Лодзь Лехия Гданьск 1:3 Ракув Сандецья 0:3 Ракув Ракув 1:2 Легия Ракув 1:1 Скра Ракув 4:1 Сувалки Ракув 5:0 Корона Кельце Ракув 2:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 3:2 Ракув Гурник Забже 4:1 Ракув Ракув 1:2 Заглембе Любин Ракув 3:2 Арка Гдыня Корона Кельце 0:1 Ракув
Висла Краков Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Висла Краков 3:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Гурник Забже 0:0 Висла Краков
Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Висла Краков 1:3 Шлёнск Ягеллония 1:1 Висла Краков Островец-Свентокшиски 2:1 Висла Краков Подбескидзе 0:1 Висла Краков Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Висла Краков 0:1 Арка Гдыня Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Висла Краков 1:1 Корона Кельце ЛКС Лодзь 1:2 Висла Краков Гурник Забже 0:1 Висла Краков Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Ракув 3:1 Висла Краков Арка Гдыня 0:0 Висла Краков

Последние игры между собой

Ракув: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Висла Краков: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Ракув 3:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:2 Ракув Экстракласса Ракув 1:0 Висла Краков Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 0:0 9 6 2 1 20 - 9 20
2. Легия 9 6 1 2 14 - 9 19
3. Гурник Забже 9 5 2 2 14 - 8 17
4. Погонь Щецин 7 4 2 1 9 - 4 14
5. Заглембе Любин 8 4 2 2 10 - 7 14
6. Шлёнск 9 4 2 3 13 - 9 14
7. Краковия 9 3 5 1 14 - 12 14
8. Лехия Гданьск 8 4 1 3 14 - 11 13
9. Ягеллония 9 3 2 4 9 - 13 11
10. Варта Познань 9 3 1 5 6 - 9 10
11. Висла Краков 0:0 9 2 4 3 14 - 12 10
12. Лех 8 2 3 3 14 - 13 9
13. Висла Плоцк 8 2 3 3 10 - 12 9
14. Подбескидзе 8 1 2 5 9 - 21 5
15. Сталь Мелец 9 1 2 6 8 - 20 5
16. Пяст 8 0 2 6 5 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    17'
    Фрыдрых Михал получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion GKS. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Висла Краков
2.03
4.30
5.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.53 4.20 5.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.03 2.55 5.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.60 4.30 5.40

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.90 1.23 11.00 1.02 1.77 1.97 3.60 1.27 1.22 4.00 2.06 1.76 1.81 2.00 1.73 2.11 1.05 8.50 1.28 3.70 1.07 7.50 1.08 7.30 1.04 9.00 1.01 12.00
10.75 1.00 4.40 1.16 3.62 1.25 2.22 1.63 1.78 2.04 1.55 2.61 1.25 3.95 1.19 4.45 1.06 7.50 1.04 8.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.82 1.92 2.35 1.55 1.12 5.55 1.21 4.30 1.11 5.80
3.45 1.31 2.34 1.57 1.57 2.40 1.22 4.30
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.29 1.92 1.82 1.44 2.60 1.29 3.40
3.32 1.33 1.92 1.88 1.42 2.88

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
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