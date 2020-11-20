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Лехия Гданьск
1:1
Второй тайм: 57'

Стадион:
Шлёнск
0'
19' Желтая карточка
Копац Бартош
0:1
20' Гол
Пих Роберт
37' Желтая карточка
Сайеф Кеннет
57'
1
Аломерович
Златан
19
Фила
Карол
5
Копац
Бартош
25
Налепа
Михал
2
Петшак
Рафаль
6
Кубицки
Ярослав
20
Конрадо
55
Калузиньски
Якуб
15
Сайеф
Кеннет
11
Мигалик
Ярослав
28
Пайшау
Флавиу
1
Путноцки
Матуш
3
Целебан
Пётр
5
Пуэрто
Исраэль
15
Тамаш
Марк
4
Штиглец
Дино
29
Мончиньски
Кжиштоф
28
Собота
Вальдемар
25
Цилла
Марсель
8
Прашелик
Матеуш
7
Пих
Роберт
11
Fabian
Piasecki
Лехия Гданьск
4-1-4-1
Шлёнск
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пайшау Флавиу 6 (3) 0.67
2. Налепа Михал 2 0.22
3. Зволински Лукаш 2 0.22
4. Хайдари Омран 1 0.11
5. Конрадо 1 0.11
6. Петшак Рафаль 0 0
7. Гаёс Мацей 0 0
8. Кубицки Ярослав 0 0
Шлёнск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пих Роберт 4 (2) 0.4
2. Целебан Пётр 2 0.2
3. Fabian Piasecki 2 0.2
4. Экспозито Эрик 2 0.2
5. Прашелик Матеуш 1 0.1
6. Собота Вальдемар 1 (1) 0.1
7. Голла Войцех 1 0.1
8. Mathieu Scalet 1 0.1
9. Штиглец Дино 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Налепа Михал 3 1
2. Кубицки Ярослав 3 0
3. Маковский Томаш 3 0
4. Куцяк Душан 2 0
5. Копац Бартош 2 0
6. Сайеф Кеннет 2 0
7. Сопочко Матеуш 2 0
8. Конрадо 1 0
9. Фила Карол 1 0
10. Калузиньски Якуб 1 0
Шлёнск
# Игрок      
1. Штиглец Дино 3 1
2. Пуэрто Исраэль 2 0
3. Тамаш Марк 2 0
4. Fabian Piasecki 2 0
5. Целебан Пётр 1 0
6. Путноцки Матуш 1 0
7. Собота Вальдемар 1 0
8. Мончиньски Кжиштоф 1 0
9. Палашевски Мацей 1 0
10. Szymon Lewkot 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лехия Гданьск 8.33% (1) 8.33% (1) 33.33% (4) 0 33.33% (4) 16.67% (2)
 Шлёнск 23.08% (3) 23.08% (3) 0 23.08% (3) 15.38% (2) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Олимпия Грудзёнз 0:1 Лехия Гданьск Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин
Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Ракув Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Сталь Сталёва-Воля 0:4 Лехия Гданьск Краковия 3:2 Лехия Гданьск Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Легия Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Краковия Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск
Шлёнск Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Шлёнск 0:0 Гурник Забже Шлёнск 1:0 Ягеллония Легия 2:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:0 Шлёнск
Шлёнск 3:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:3 Лех Висла Краков 1:3 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пяст Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Шлёнск Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Пяст 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лех Шлёнск 3:2 Краковия Легия 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Арка Гдыня 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ракув

Последние игры между собой

Лехия Гданьск: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Шлёнск: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса
Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Шлёнск 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:4 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:3 Шлёнск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 9 6 2 1 20 - 9 20
2. Легия 9 6 1 2 14 - 9 19
3. Гурник Забже 9 5 2 2 14 - 8 17
4. Погонь Щецин 8 4 3 1 10 - 5 15
5. Шлёнск 1:1 10 4 3 3 14 - 10 15
6. Заглембе Любин 8 4 2 2 10 - 7 14
7. Лехия Гданьск 1:1 9 4 2 3 15 - 12 14
8. Краковия 9 3 5 1 14 - 12 14
9. Ягеллония 9 3 2 4 9 - 13 11
10. Варта Познань 9 3 1 5 6 - 9 10
11. Висла Краков 9 2 4 3 14 - 12 10
12. Лех 8 2 3 3 14 - 13 9
13. Висла Плоцк 8 2 3 3 10 - 12 9
14. Подбескидзе 9 1 3 5 10 - 22 6
15. Сталь Мелец 9 1 2 6 8 - 20 5
16. Пяст 8 0 2 6 5 - 14 2
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Сайеф Кеннет получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Пих Роберт бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Копац Бартош получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лехия Гданьск
Ничья
Шлёнск
7.06
3.79
3.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.20 3.50 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 6.50 3.70 1.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.40 3.62 2.84
  7.06 3.79 1.57

Самый высокий коэффициент на матч «Лехия Гданьск» – «Шлёнск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лехия Гданьск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шлёнск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лехия Гданьск» – «Шлёнск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 9.20 1.04 4.30 1.18 2.80 1.37 1.80 1.95 1.80 2.08 1.53 2.37 1.22 4.00 1.17 5.00 1.05 8.50 1.04 9.40 1.02 11.00
10.25 1.01 9.50 1.03 3.78 1.25 2.95 1.40 2.04 1.86 1.58 2.38 1.37 2.99 1.16 4.65 1.11 5.25 1.02 9.40
4.60 1.21 3.15 1.38 2.19 1.72 1.82 2.06 1.59 2.45 1.36 3.28 1.49 2.71 1.23 4.32 1.14 6.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.07 1.78 1.44 2.62 1.14 5.20 1.04 9.00
3.15 1.36 2.08 1.75 1.48 2.65
3.25 1.38 2.67 1.51 2.09 1.81 1.66 2.32 1.47 2.83
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.70 1.42 1.70 2.08 1.29 3.40
2.88 1.42 1.76 2.06 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.30
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
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