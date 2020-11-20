Лехия Гданьск
3:2
Конец матча
Стадион: PGE Арена
Шлёнск
19' Желтая карточкаКопац Бартош
0:1
20' ГолПих Роберт
37' Желтая карточкаСайеф Кеннет
1:1
56' ГолКонрадо
63' Желтая карточкаЦелебан Пётр
2:1
66' ГолПайшау Флавиу
78' Желтая карточкаНалепа Михал
2:2
79' ГолПавловски Бартоломей
3:2
82' ГолЗволински Лукаш
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
20
Конрадо
15
Сайеф
Кеннет
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Сайеф КеннетПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Маулана ЭгиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Тамаш МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
Ход матча
19'
20'
0:1
37'
56'
1:1
63'
66'
2:1
78'
79'
82'
3:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пайшау Флавиу
|7 (3)
|0.78
|2.
|Зволински Лукаш
|3
|0.33
|3.
|Конрадо
|2
|0.22
|4.
|Налепа Михал
|2
|0.22
|5.
|Хайдари Омран
|1
|0.11
|6.
|Петшак Рафаль
|0
|0
|7.
|Гаёс Мацей
|0
|0
|8.
|Кубицки Ярослав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пих Роберт
|4 (2)
|0.4
|2.
|Целебан Пётр
|2
|0.2
|3.
|Fabian Piasecki
|2
|0.2
|4.
|Экспозито Эрик
|2
|0.2
|5.
|Прашелик Матеуш
|1
|0.1
|6.
|Собота Вальдемар
|1 (1)
|0.1
|7.
|Голла Войцех
|1
|0.1
|8.
|Павловски Бартоломей
|1
|0.1
|9.
|Mathieu Scalet
|1
|0.1
|10.
|Штиглец Дино
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Налепа Михал
|4
|1
|2.
|Кубицки Ярослав
|3
|0
|3.
|Маковский Томаш
|3
|0
|4.
|Куцяк Душан
|2
|0
|5.
|Копац Бартош
|2
|0
|6.
|Сайеф Кеннет
|2
|0
|7.
|Сопочко Матеуш
|2
|0
|8.
|Конрадо
|1
|0
|9.
|Фила Карол
|1
|0
|10.
|Калузиньски Якуб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Штиглец Дино
|3
|1
|2.
|Целебан Пётр
|2
|0
|3.
|Пуэрто Исраэль
|2
|0
|4.
|Тамаш Марк
|2
|0
|5.
|Fabian Piasecki
|2
|0
|6.
|Путноцки Матуш
|1
|0
|7.
|Собота Вальдемар
|1
|0
|8.
|Мончиньски Кжиштоф
|1
|0
|9.
|Палашевски Мацей
|1
|0
|10.
|Szymon Lewkot
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лехия Гданьск
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|33.33% (5)
|20% (3)
|Шлёнск
|20% (3)
|26.67% (4)
|0
|20% (3)
|13.33% (2)
|20% (3)
Предыдущие игры
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +11 =3 -6Олимпия Грудзёнз 0:1 Лехия Гданьск Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин
Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Ракув Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Сталь Сталёва-Воля 0:4 Лехия Гданьск Краковия 3:2 Лехия Гданьск Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Легия Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Краковия Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск
Шлёнск Последние 20 матчей: +7 =5 -8Шлёнск 0:0 Гурник Забже Шлёнск 1:0 Ягеллония Легия 2:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:0 Шлёнск
Шлёнск 3:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:3 Лех Висла Краков 1:3 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пяст Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Шлёнск Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Пяст 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лех Шлёнск 3:2 Краковия Легия 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Арка Гдыня 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ракув
Последние игры между собой
Лехия Гданьск: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Шлёнск: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Шлёнск 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:4 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:3 Шлёнск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|9
|6
|2
|1
|20 - 9
|20
|2.
|Легия
|9
|6
|1
|2
|14 - 9
|19
|3.
|Гурник Забже
|0:1
|10
|5
|2
|3
|14 - 9
|17
|4.
|Лехия Гданьск
|9
|5
|1
|3
|17 - 13
|16
|5.
|Погонь Щецин
|8
|4
|3
|1
|10 - 5
|15
|6.
|Заглембе Любин
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|7.
|Краковия
|9
|3
|5
|1
|14 - 12
|14
|8.
|Шлёнск
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|9.
|Ягеллония
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|10.
|Варта Познань
|9
|3
|1
|5
|6 - 9
|10
|11.
|Висла Краков
|9
|2
|4
|3
|14 - 12
|10
|12.
|Лех
|8
|2
|3
|3
|14 - 13
|9
|13.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|14.
|Подбескидзе
|9
|1
|3
|5
|10 - 22
|6
|15.
|Пяст
|1:0
|9
|1
|2
|6
|6 - 14
|5
|16.
|Сталь Мелец
|9
|1
|2
|6
|8 - 20
|5
Победитель
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