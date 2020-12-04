Спарта Роттердам
1:0
Перерыв
Стадион: Спарта
Эммен
6' Желтая карточкаПенья Серхио
6' Желтая карточкаЯнсен Анко
1:0
22' ГолДуарте Дерой
10
Сметс
Бриан
11
Дуарте
Дерой
23
Бейл
Гленн
22
Кавлан
Канер
10
Пенья
Серхио
20
Чакон
Майкл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сметс БрианПолузащитник
-
11 Дуарте ДеройПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Фабри МайклВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Дуарте ЛаросПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Хархаух РедаНападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кавлан КанерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пенья СерхиоПолузащитник
-
20 Чакон МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Афдияй ДонисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
6'
6'
22'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тай Леннарт
|6 (3)
|0.55
|2.
|Харрауи Абдау
|4
|0.36
|3.
|Мейнанс Свен
|2
|0.18
|4.
|Энгельс Марио
|2
|0.18
|5.
|Дуарте Дерой
|1
|0.09
|6.
|Абелс Дирк
|1
|0.09
|7.
|Мейерс Арон
|0
|0
|8.
|Сметс Бриан
|0
|0
|9.
|Пинту Мика
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Леув Михаэль
|5
|0.45
|2.
|Лаурсен Николай
|2
|0.18
|3.
|Колар Марко
|1
|0.09
|4.
|Де Вос Робберт
|1
|0.09
|5.
|Янсен Анко
|1 (1)
|0.09
|6.
|Кавлан Канер
|0
|0
|7.
|Бейл Гленн
|0
|0
|8.
|Luciano Carty
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пинту Мика
|3
|1
|2.
|Оассар Адиль
|2
|1
|3.
|Хейлен Майкл
|2
|1
|4.
|Дуарте Дерой
|2
|0
|5.
|Мейнанс Свен
|2
|0
|6.
|Мейерс Арон
|1
|0
|7.
|Фортеш Джеффри
|1
|0
|8.
|Сметс Бриан
|1
|0
|9.
|Энгельс Марио
|1
|0
|10.
|Дуарте Ларос
|1
|0
|11.
|Харрауи Абдау
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тибблинг Симон
|3
|1
|2.
|Янсен Анко
|2
|1
|3.
|Бейл Гленн
|1
|1
|4.
|Лаурсен Николай
|1
|1
|5.
|Де Леув Михаэль
|2
|0
|6.
|Пенья Серхио
|2
|0
|7.
|Кавлан Канер
|2
|0
|8.
|Баккер Ник
|2
|0
|9.
|Чакон Майкл
|2
|0
|10.
|Бернаду Лукас
|0
|1
|11.
|Ван Рейн Рикардо
|1
|0
|12.
|Видвальд Феликс
|1
|0
|13.
|Колар Марко
|1
|0
|14.
|Веендорп Кезиа
|1
|0
|15.
|Араухо Мигель
|1
|0
|16.
|Luciano Carty
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спарта Роттердам
|0
|0
|6.67% (1)
|46.67% (7)
|6.67% (1)
|40% (6)
|Эммен
|30% (3)
|0
|10% (1)
|40% (4)
|10% (1)
|10% (1)
Предыдущие игры
Спарта Роттердам Последние 20 матчей: +3 =8 -9ПСВ 1:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 6:0 АДО Ден Хааг Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:4 Херенвен
АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Харденберг 3:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 4:4 АЗ Алкмаар Спарта Роттердам 2:2 Гелдерс Венендалсе ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:1 Квик Бойс Витесс 2:0 Спарта Роттердам Спакенбург 0:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:1 Аякс Спарта Роттердам 1:1 Схевенинген Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:1 АДО Ден Хааг Козаккен Бойз 1:3 Спарта Роттердам Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам
Эммен Последние 20 матчей: +3 =4 -13Эммен 0:5 Аякс АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Витесс 3:1 Эммен Эммен 2:3 Фейеноорд
Эммен 2:0 Эйндховен Херенвен 4:0 Эммен Эммен 2:2 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Эммен 1:1 Виллем II ПСВ 2:1 Эммен Эммен 3:5 ВВВ-Венло Твенте 1:1 Эммен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен Эммен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:2 Хераклес Эммен 1:0 Телстар Эммен 1:4 Гронинген Эммен 2:5 Камбюр Эммен 3:0 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 5:1 Эммен
Последние игры между собой
Спарта Роттердам: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Эммен: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Спарта Роттердам 3:2 Эммен Первый дивизион Эммен 1:3 Спарта Роттердам Первый дивизион Эммен 2:1 Спарта Роттердам Первый дивизион Спарта Роттердам 3:0 Эммен Первый дивизион Спарта Роттердам 1:2 Эммен Первый дивизион Эммен 0:1 Спарта Роттердам Первый дивизион Спарта Роттердам 0:1 Эммен Первый дивизион Эммен 0:0 Спарта Роттердам Первый дивизион Эммен 1:1 Спарта Роттердам Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|42 - 5
|27
|2.
|Витесс
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|20 - 6
|25
|3.
|ПСВ
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|23 - 11
|22
|5.
|Твенте
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 11
|18
|6.
|Херенвен
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|21 - 13
|17
|8.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|11 - 11
|17
|9.
|Спарта Роттердам
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|10.
|Утрехт
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 13
|11
|11.
|Ваалвейк
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 16
|9
|12.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|16 - 30
|9
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|12 - 17
|9
|14.
|Виллем II
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|15.
|Хераклес
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 21
|8
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 27
|5
|17.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|12 - 27
|3
|18.
|Эммен
|0:1 Заявка
|11
|0
|3
|8
|11 - 28
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 4
|15
|2.
|ПСВ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 1
|15
|3.
|Витесс
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|4.
|Твенте
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|5.
|Гронинген
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|6.
|Херенвен
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|8.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|9.
|Спарта Роттердам
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|13 - 10
|8
|10.
|Утрехт
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|11.
|Хераклес
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|12.
|Виллем II
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 20
|5
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|17.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 14
|2
|18.
|Эммен
|0:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|2.
|Аякс
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|3.
|Витесс
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|14 - 10
|9
|5.
|Херенвен
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|6.
|ПСВ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|7.
|Твенте
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|8.
|Гронинген
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Ваалвейк
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|10.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 10
|4
|11.
|Спарта Роттердам
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|12.
|Утрехт
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|7 - 11
|4
|14.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 17
|3
|15.
|Виллем II
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
|16.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|17.
|Хераклес
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 16
|1
|18.
|Эммен
|0:1 Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
Победитель
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