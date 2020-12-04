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  3. Голландия
Спарта Роттердам
1:0
Перерыв

Стадион:
Эммен
0'
6' Желтая карточка
Пенья Серхио
6' Желтая карточка
Янсен Анко
1:0
22' Гол
Дуарте Дерой
1
Окойе
Мадука
2
Абелс
Дирк
3
Вриндс
Барт
4
Хейлен
Майкл
5
Пинту
Мика
8
Харрауи
Абдау
6
Оассар
Адиль
7
Мейнанс
Свен
10
Сметс
Бриан
11
Дуарте
Дерой
9
Тай
Леннарт
1
Видвальд
Феликс
23
Бейл
Гленн
5
Араухо
Мигель
34
Ван
Рейн
Рикардо
22
Кавлан
Канер
21
Бен
Мусса
Хилал
11
Лаурсен
Николай
10
Пенья
Серхио
20
Чакон
Майкл
6
Янсен
Анко
8
Де
Леув
Михаэль
Спарта Роттердам
4-2-3-1
Эммен
4-1-4-1

Ход матча

6'
 
Пенья Серхио
6'
 
Янсен Анко
22'
Дуарте Дерой
(Тай Леннарт)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тай Леннарт 6 (3) 0.55
2. Харрауи Абдау 4 0.36
3. Мейнанс Свен 2 0.18
4. Энгельс Марио 2 0.18
5. Дуарте Дерой 1 0.09
6. Абелс Дирк 1 0.09
7. Мейерс Арон 0 0
8. Сметс Бриан 0 0
9. Пинту Мика 0 0
Эммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Леув Михаэль 5 0.45
2. Лаурсен Николай 2 0.18
3. Колар Марко 1 0.09
4. Де Вос Робберт 1 0.09
5. Янсен Анко 1 (1) 0.09
6. Кавлан Канер 0 0
7. Бейл Гленн 0 0
8. Luciano Carty 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
# Игрок      
1. Пинту Мика 3 1
2. Оассар Адиль 2 1
3. Хейлен Майкл 2 1
4. Дуарте Дерой 2 0
5. Мейнанс Свен 2 0
6. Мейерс Арон 1 0
7. Фортеш Джеффри 1 0
8. Сметс Бриан 1 0
9. Энгельс Марио 1 0
10. Дуарте Ларос 1 0
11. Харрауи Абдау 1 0
Эммен
# Игрок      
1. Тибблинг Симон 3 1
2. Янсен Анко 2 1
3. Бейл Гленн 1 1
4. Лаурсен Николай 1 1
5. Де Леув Михаэль 2 0
6. Пенья Серхио 2 0
7. Кавлан Канер 2 0
8. Баккер Ник 2 0
9. Чакон Майкл 2 0
10. Бернаду Лукас 0 1
11. Ван Рейн Рикардо 1 0
12. Видвальд Феликс 1 0
13. Колар Марко 1 0
14. Веендорп Кезиа 1 0
15. Араухо Мигель 1 0
16. Luciano Carty 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Спарта Роттердам 0 0 6.67% (1) 46.67% (7) 6.67% (1) 40% (6)
 Эммен 30% (3) 0 10% (1) 40% (4) 10% (1) 10% (1)

Предыдущие игры

Спарта Роттердам Последние 20 матчей: +3 =8 -9
ПСВ 1:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 6:0 АДО Ден Хааг Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:4 Херенвен
АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Харденберг 3:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 4:4 АЗ Алкмаар Спарта Роттердам 2:2 Гелдерс Венендалсе ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:1 Квик Бойс Витесс 2:0 Спарта Роттердам Спакенбург 0:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:1 Аякс Спарта Роттердам 1:1 Схевенинген Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:1 АДО Ден Хааг Козаккен Бойз 1:3 Спарта Роттердам Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам
Эммен Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Эммен 0:5 Аякс АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Витесс 3:1 Эммен Эммен 2:3 Фейеноорд
Эммен 2:0 Эйндховен Херенвен 4:0 Эммен Эммен 2:2 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Эммен 1:1 Виллем II ПСВ 2:1 Эммен Эммен 3:5 ВВВ-Венло Твенте 1:1 Эммен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен Эммен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:2 Хераклес Эммен 1:0 Телстар Эммен 1:4 Гронинген Эммен 2:5 Камбюр Эммен 3:0 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 5:1 Эммен

Последние игры между собой

Спарта Роттердам: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Эммен: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Спарта Роттердам 5:1 Эммен Эредивизие Эммен 2:0 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 1:3 Эммен Первый дивизион Эммен 0:0 Спарта Роттердам Первый дивизион
Спарта Роттердам 3:2 Эммен Первый дивизион Эммен 1:3 Спарта Роттердам Первый дивизион Эммен 2:1 Спарта Роттердам Первый дивизион Спарта Роттердам 3:0 Эммен Первый дивизион Спарта Роттердам 1:2 Эммен Первый дивизион Эммен 0:1 Спарта Роттердам Первый дивизион Спарта Роттердам 0:1 Эммен Первый дивизион Эммен 0:0 Спарта Роттердам Первый дивизион Эммен 1:1 Спарта Роттердам Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 10 9 0 1 42 - 5 27
2. Витесс Заявка 10 8 1 1 20 - 6 25
3. ПСВ Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
4. Фейеноорд Заявка 10 6 4 0 23 - 11 22
5. Твенте Заявка 10 5 3 2 21 - 11 18
6. Херенвен Заявка 10 5 3 2 18 - 13 18
7. АЗ Алкмаар Заявка 9 4 5 0 21 - 13 17
8. Гронинген Заявка 10 5 2 3 11 - 11 17
9. Спарта Роттердам 1:0 Заявка 11 3 3 5 16 - 18 12
10. Утрехт Заявка 9 2 5 2 10 - 13 11
11. Ваалвейк Заявка 10 2 3 5 8 - 16 9
12. ВВВ-Венло Заявка 10 2 3 5 16 - 30 9
13. ПЕК Зволле Заявка 10 1 6 3 12 - 17 9
14. Виллем II Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
15. Хераклес Заявка 10 2 2 6 11 - 21 8
16. АДО Ден Хааг Заявка 10 1 2 7 9 - 27 5
17. Фортуна Ситтард Заявка 10 0 3 7 12 - 27 3
18. Эммен 0:1 Заявка 11 0 3 8 11 - 28 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
2. ПСВ Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
3. Витесс Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
4. Твенте Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
5. Гронинген Заявка 6 3 2 1 6 - 5 11
6. Херенвен Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
7. Фейеноорд Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
8. АЗ Алкмаар Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
9. Спарта Роттердам 1:0 Заявка 6 2 2 2 13 - 10 8
10. Утрехт Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
11. Хераклес Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
12. Виллем II Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
13. ПЕК Зволле Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
14. ВВВ-Венло Заявка 5 1 2 2 7 - 20 5
15. Ваалвейк Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
16. АДО Ден Хааг Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
17. Фортуна Ситтард Заявка 5 0 2 3 8 - 14 2
18. Эммен 0:1 Заявка 5 0 2 3 8 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
2. Аякс Заявка 5 4 0 1 22 - 1 12
3. Витесс Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
4. АЗ Алкмаар Заявка 5 2 3 0 14 - 10 9
5. Херенвен Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
6. ПСВ Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
7. Твенте Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
8. Гронинген Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9. Ваалвейк Заявка 5 2 0 3 4 - 9 6
10. ВВВ-Венло Заявка 5 1 1 3 9 - 10 4
11. Спарта Роттердам 1:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
12. Утрехт Заявка 5 0 4 1 4 - 7 4
13. ПЕК Зволле Заявка 5 0 4 1 7 - 11 4
14. АДО Ден Хааг Заявка 5 1 0 4 4 - 17 3
15. Виллем II Заявка 5 0 2 3 1 - 7 2
16. Фортуна Ситтард Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
17. Хераклес Заявка 5 0 1 4 3 - 16 1
18. Эммен 0:1 Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Спарта Роттердам
Ничья
Эммен
1.67
5.80
4.85
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.25 5.80 13.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.27 4.70 13.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.67 3.94 4.85
  1.30 4.96 13.80

Самый высокий коэффициент на матч «Спарта Роттердам» – «Эммен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Спарта Роттердам» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эммен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Спарта Роттердам» – «Эммен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.03 11.00 1.01 7.00 1.15 3.60 1.27 1.92 1.82 2.06 1.76 1.81 2.00 1.70 2.15 1.28 3.45 1.25 3.70 1.07 7.50 1.07 7.30 1.04 9.00 1.01 14.00
13.50 1.00 11.75 1.01 4.65 1.18 3.64 1.28 2.33 1.67 1.86 1.94 1.49 2.54 1.27 3.48 1.17 4.40 1.05 6.95 1.05 7.50
5.03 1.19 3.50 1.32 2.36 1.63 1.93 1.95 1.67 2.28 1.42 2.98 1.65 2.34 1.26 4.00 1.19 5.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.48 1.50 2.31 1.61 1.52 2.42 1.19 4.40 1.05 8.50
3.64 1.28 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.25 1.15 5.55
3.12 1.40 2.47 1.59 1.87 2.02 1.61 2.43 1.41 3.06
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.90 1.81 1.44 2.70 1.29 3.40
4.75 1.18 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.92
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
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