Шлёнск
0:0
Перерыв
Стадион: Городской стадион Вроцлава
Гурник Забже
15
Тамаш
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Тамаш МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Alex SobczykНападающий
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Marcin Brosz
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пих Роберт
|3 (2)
|0.33
|2.
|Целебан Пётр
|2
|0.22
|3.
|Fabian Piasecki
|2
|0.22
|4.
|Экспозито Эрик
|2
|0.22
|5.
|Прашелик Матеуш
|1
|0.11
|6.
|Собота Вальдемар
|1 (1)
|0.11
|7.
|Голла Войцех
|1
|0.11
|8.
|Mathieu Scalet
|1
|0.11
|9.
|Штиглец Дино
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Хесус
|6 (3)
|0.67
|2.
|Bartosz Nowak
|3
|0.33
|3.
|Alex Sobczyk
|1
|0.11
|4.
|Бохневич Павел
|1
|0.11
|5.
|Манне Аласана
|1
|0.11
|6.
|Сцисляк Даниэль
|1
|0.11
|7.
|Кравчик Пётр
|1
|0.11
|8.
|Прохазка Роман
|0
|0
|9.
|Янжа Эрик
|0
|0
|10.
|Павловски Дариуш
|0
|0
|11.
|Висневски Пшемыслав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Штиглец Дино
|3
|1
|2.
|Тамаш Марк
|2
|0
|3.
|Целебан Пётр
|1
|0
|4.
|Путноцки Матуш
|1
|0
|5.
|Собота Вальдемар
|1
|0
|6.
|Пуэрто Исраэль
|1
|0
|7.
|Fabian Piasecki
|1
|0
|8.
|Палашевски Мацей
|1
|0
|9.
|Szymon Lewkot
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Манне Аласана
|3
|0
|2.
|Янжа Эрик
|2
|0
|3.
|Масурас Яннис
|2
|0
|4.
|Висневски Пшемыслав
|2
|0
|5.
|Прохазка Роман
|1
|0
|6.
|Кой Михал
|1
|0
|7.
|Alex Sobczyk
|1
|0
|8.
|Wojciech Hajda
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шлёнск
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|0
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|Гурник Забже
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|0
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Шлёнск Последние 20 матчей: +7 =4 -9Шлёнск 1:0 Ягеллония Легия 2:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:1 Краковия
Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:3 Лех Висла Краков 1:3 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пяст Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Шлёнск Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Пяст 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лех Шлёнск 3:2 Краковия Легия 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Арка Гдыня 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ракув Ягеллония 1:0 Шлёнск
Гурник Забже Последние 20 матчей: +12 =2 -6Островец-Свентокшиски 2:3 Гурник Забже Варта Познань 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:3 Ракув Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже
Гурник Забже 0:0 Висла Краков Легия 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Фрайбург 4:1 Гурник Забже Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Гурник Забже 3:3 Радомьяк Радом Гурник Забже 3:1 Ягеллония Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:1 Ракув Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Корона Кельце Гурник Забже 2:0 Легия
Последние игры между собой
Шлёнск: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Гурник Забже: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Гурник Забже 2:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:2 Шлёнск Экстракласса Гурник Забже 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:3 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:0 Гурник Забже Экстракласса Шлёнск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 4:1 Шлёнск Экстракласса Гурник Забже 0:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:1 Шлёнск Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|6
|1
|1
|20 - 9
|19
|2.
|Гурник Забже
|0:0
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|3.
|Легия
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Погонь Щецин
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|5.
|Заглембе Любин
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|6.
|Шлёнск
|0:0
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|7.
|Краковия
|9
|3
|5
|1
|14 - 12
|14
|8.
|Лехия Гданьск
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|9.
|Ягеллония
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|10.
|Варта Познань
|9
|3
|1
|5
|6 - 9
|10
|11.
|Лех
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|12.
|Висла Краков
|8
|2
|3
|3
|14 - 12
|9
|13.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|14.
|Подбескидзе
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|15.
|Сталь Мелец
|9
|1
|2
|6
|8 - 20
|5
|16.
|Пяст
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шлёнск» – «Гурник Забже» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шлёнск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гурник Забже» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шлёнск» – «Гурник Забже», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|5.55
|1.12
|9.70
|1.03
|—
|—
|2.15
|1.65
|—
|—
|3.25
|1.33
|—
|—
|1.37
|2.95
|1.86
|1.94
|1.64
|2.26
|—
|—
|1.11
|5.80
|1.21
|4.40
|1.02
|11.00
|1.05
|8.80
|1.05
|9.00
|
|10.50
|1.01
|10.00
|1.02
|—
|—
|3.98
|1.22
|—
|—
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.13
|1.79
|—
|—
|1.64
|2.26
|—
|—
|1.41
|2.82
|1.18
|4.40
|1.13
|5.00
|1.03
|8.70
|—
|—
|
|5.70
|1.16
|—
|—
|2.74
|1.49
|2.19
|1.72
|1.91
|1.98
|1.60
|2.42
|1.45
|2.86
|1.36
|3.29
|1.44
|2.90
|1.65
|2.32
|1.51
|2.64
|1.20
|4.88
|—
|—
|1.14
|6.19
|—
|—
|—
|—