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Шлёнск
0:0
Конец матча

Стадион:
Гурник Забже
0'
65' Желтая карточка
Манне Аласана
77' Желтая карточка
Norbert Wojtuszek
78' Желтая карточка
Fabian Piasecki
80' Желтая карточка
Пуэрто Исраэль
90' Желтая карточка
Мончиньски Кжиштоф
90'+4
1
Путноцки
Матуш
3
Целебан
Пётр
5
Пуэрто
Исраэль
15
Тамаш
Марк
17
Павелец
Мариуш
29
Мончиньски
Кжиштоф
28
Собота
Вальдемар
18
Мусонда
Лубамба
8
Прашелик
Матеуш
7
Пих
Роберт
9
Экспозито
Эрик
84
Чуды
Мартин
2
Висневски
Пшемыслав
4
Палюшек
Александр
5
Эвангелу
Стефанос
23
Масурас
Яннис
6
Прохазка
Роман
8
Манне
Аласана
17
Bartosz
Nowak
7
Ростковски
Михал
24
Alex
Sobczyk
21
Кравчик
Пётр
Шлёнск
4-2-3-1
Гурник Забже
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пих Роберт 3 (2) 0.33
2. Целебан Пётр 2 0.22
3. Fabian Piasecki 2 0.22
4. Экспозито Эрик 2 0.22
5. Прашелик Матеуш 1 0.11
6. Собота Вальдемар 1 (1) 0.11
7. Голла Войцех 1 0.11
8. Mathieu Scalet 1 0.11
9. Штиглец Дино 0 0
Гурник Забже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Хесус 6 (3) 0.67
2. Bartosz Nowak 3 0.33
3. Alex Sobczyk 1 0.11
4. Бохневич Павел 1 0.11
5. Манне Аласана 1 0.11
6. Сцисляк Даниэль 1 0.11
7. Кравчик Пётр 1 0.11
8. Прохазка Роман 0 0
9. Янжа Эрик 0 0
10. Павловски Дариуш 0 0
11. Висневски Пшемыслав 0 0

Карточки

Шлёнск
# Игрок      
1. Штиглец Дино 3 1
2. Пуэрто Исраэль 2 0
3. Тамаш Марк 2 0
4. Fabian Piasecki 2 0
5. Целебан Пётр 1 0
6. Путноцки Матуш 1 0
7. Собота Вальдемар 1 0
8. Мончиньски Кжиштоф 1 0
9. Палашевски Мацей 1 0
10. Szymon Lewkot 1 0
Гурник Забже
# Игрок      
1. Манне Аласана 4 0
2. Янжа Эрик 2 0
3. Масурас Яннис 2 0
4. Висневски Пшемыслав 2 0
5. Прохазка Роман 1 0
6. Кой Михал 1 0
7. Alex Sobczyk 1 0
8. Wojciech Hajda 1 0
9. Norbert Wojtuszek 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шлёнск 23.08% (3) 23.08% (3) 0 23.08% (3) 15.38% (2) 15.38% (2)
 Гурник Забже 21.43% (3) 14.29% (2) 21.43% (3) 28.57% (4) 0 14.29% (2)

Предыдущие игры

Шлёнск Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Шлёнск 1:0 Ягеллония Легия 2:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:1 Краковия
Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:3 Лех Висла Краков 1:3 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пяст Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Шлёнск Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Пяст 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лех Шлёнск 3:2 Краковия Легия 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Арка Гдыня 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ракув Ягеллония 1:0 Шлёнск
Гурник Забже Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Островец-Свентокшиски 2:3 Гурник Забже Варта Познань 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:3 Ракув Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже
Гурник Забже 0:0 Висла Краков Легия 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Фрайбург 4:1 Гурник Забже Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Гурник Забже 3:3 Радомьяк Радом Гурник Забже 3:1 Ягеллония Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:1 Ракув Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Корона Кельце Гурник Забже 2:0 Легия

Последние игры между собой

Шлёнск: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Гурник Забже: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Шлёнск 2:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:2 Гурник Забже Экстракласса Шлёнск 0:1 Гурник Забже Экстракласса
Гурник Забже 2:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:2 Шлёнск Экстракласса Гурник Забже 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:3 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:0 Гурник Забже Экстракласса Шлёнск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 4:1 Шлёнск Экстракласса Гурник Забже 0:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:1 Шлёнск Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 6 1 1 20 - 9 19
2. Гурник Забже 9 5 2 2 14 - 8 17
3. Легия 8 5 1 2 12 - 8 16
4. Погонь Щецин 7 4 2 1 9 - 4 14
5. Заглембе Любин 8 4 2 2 10 - 7 14
6. Шлёнск 9 4 2 3 13 - 9 14
7. Краковия 9 3 5 1 14 - 12 14
8. Лехия Гданьск 8 4 1 3 14 - 11 13
9. Ягеллония 9 3 2 4 9 - 13 11
10. Варта Познань 9 3 1 5 6 - 9 10
11. Лех 7 2 3 2 13 - 11 9
12. Висла Краков 8 2 3 3 14 - 12 9
13. Висла Плоцк 8 2 3 3 10 - 12 9
14. Подбескидзе 8 1 2 5 9 - 21 5
15. Сталь Мелец 9 1 2 6 8 - 20 5
16. Пяст 8 0 2 6 5 - 14 2
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.45 1.75 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 4.10 1.53 5.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.36 3.64 2.86
  5.95 1.37 6.50

Самый высокий коэффициент на матч «Шлёнск» – «Гурник Забже» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шлёнск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гурник Забже» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шлёнск» – «Гурник Забже», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.62 2.20 9.70 1.03 1.08 7.00 3.25 1.33 1.08 7.00 1.86 1.94 1.64 2.26 1.05 8.50 1.21 4.40 1.02 11.00 1.05 8.80 1.05 9.00
10.50 1.01 10.00 1.02 3.98 1.22 3.15 1.36 2.13 1.79 1.64 2.26 1.41 2.82 1.18 4.40 1.13 5.00 1.03 8.70
1.43 2.93 1.25 4.17 1.74 2.17 1.49 2.73 1.36 3.28 1.63 2.36 1.38 3.15 1.45 2.86 1.24 4.20 1.44 2.90 1.65 2.32 1.51 2.64 1.20 4.88 1.14 6.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.42 2.75 2.17 1.70 1.02 11.00 1.16 4.70 1.02 11.00
3.26 1.34 2.17 1.69 1.51 2.56
1.25 4.19 1.13 6.58 1.26 4.06 1.68 2.25 1.48 2.73 1.31 3.52
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.15 1.33 1.84 1.91 1.38 2.90
2.95 1.40 1.80 2.01 1.34 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
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