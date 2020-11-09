Погонь Щецин
0:1
Первый тайм: 38'
Стадион: Stadion Florian Krygier
Подбескидзе
0:1
29' ГолБилиньски Камил
22
Штек
Давид
23
Цех
Бенедикт
10
Захович
Лука
22
Kacper
Gach
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Штек ДавидЗащитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Мата ЛуишНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Kacper GachЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Krzysztof Brede
Ход матча
29'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Горгон Александр
|3
|0.38
|2.
|Фронччак Адам
|1
|0.13
|3.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.13
|4.
|Кухарчик Михал
|1 (1)
|0.13
|5.
|Ковальчик Себастьян
|1 (1)
|0.13
|6.
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|7.
|Дрыгас Камил
|0
|0
|8.
|Захович Лука
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Билиньски Камил
|5
|0.56
|2.
|Новак Томаш
|1
|0.11
|3.
|Michal Rzuchowski
|1
|0.11
|4.
|Karol Danielak
|1
|0.11
|5.
|Aleksander Komor
|1
|0.11
|6.
|Maksymilian Sitek
|1
|0.11
|7.
|Lukasz Sierpina
|0
|0
|8.
|Bartosz Jaroch
|0
|0
|9.
|Уббинк Корнелис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дабровски Дамьян
|3
|0
|2.
|Матыня Хуберт
|3
|0
|3.
|Горгон Александр
|2
|0
|4.
|Штек Давид
|2
|0
|5.
|Смолиньски Кацпер
|2
|0
|6.
|Фронччак Адам
|1
|0
|7.
|Мата Луиш
|1
|0
|8.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Билиньски Камил
|3
|0
|2.
|Aleksander Komor
|0
|1
|3.
|Модельски Филип
|1
|0
|4.
|Michal Rzuchowski
|1
|0
|5.
|Рундич Милан
|1
|0
|6.
|Rafal Figiel
|1
|0
|7.
|Кочиш Гергё
|1
|0
|8.
|Bartosz Jaroch
|1
|0
|9.
|Башлай Дмитрий
|1
|0
|10.
|Уббинк Корнелис
|1
|0
|11.
|Maksymilian Sitek
|1
|0
|12.
|Marko Roginic
|1
|0
|13.
|Martín Iván1
|1
|0
|14.
|Kacper Gach
|1
|0
|15.
|Filip Laskowski
|1
|0
|16.
|Szymon Mroczko
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Погонь Щецин
|0
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|Подбескидзе
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|0
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +9 =6 -5Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Шлёнск
Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин Пяст 0:1 Погонь Щецин Краковия 2:1 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Краковия 2:1 Погонь Щецин Лех 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лех 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Краковия
Подбескидзе Последние 20 матчей: +7 =5 -8Висла Краков 3:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:2 Варта Познань Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе
Подбескидзе 1:4 Ракув Ягеллония 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Краковия Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Сталь Жешув 0:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:1 Висла Краков Подбескидзе 2:0 Хутник Краков Подбескидзе 0:1 Хробры Сандецья 1:0 Подбескидзе Подбескидзе 4:3 Одра Ополе ГКС Ястшембе 0:3 Подбескидзе Подбескидзе 4:2 Радомьяк Радом Бельхатув 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:0 Стомиль Ольштын Тыхы 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Пуща Неполомице
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Подбескидзе: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Подбескидзе 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:0 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 2:1 Погонь Щецин First League Погонь Щецин 1:3 Подбескидзе First League Подбескидзе 0:0 Погонь Щецин First League Погонь Щецин 2:2 Подбескидзе First League
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|9
|6
|2
|1
|20 - 9
|20
|2.
|Легия
|9
|6
|1
|2
|14 - 9
|19
|3.
|Гурник Забже
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|4.
|Погонь Щецин
|0:1
|8
|4
|2
|2
|9 - 5
|14
|5.
|Заглембе Любин
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|6.
|Шлёнск
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|7.
|Краковия
|9
|3
|5
|1
|14 - 12
|14
|8.
|Лехия Гданьск
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|9.
|Ягеллония
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|10.
|Варта Познань
|9
|3
|1
|5
|6 - 9
|10
|11.
|Висла Краков
|9
|2
|4
|3
|14 - 12
|10
|12.
|Лех
|8
|2
|3
|3
|14 - 13
|9
|13.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|14.
|Подбескидзе
|1:0
|9
|2
|2
|5
|10 - 21
|8
|15.
|Сталь Мелец
|9
|1
|2
|6
|8 - 20
|5
|16.
|Пяст
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Погонь Щецин» – «Подбескидзе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Погонь Щецин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Подбескидзе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Погонь Щецин» – «Подбескидзе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|9.00
|1.04
|9.80
|1.01
|6.80
|1.08
|3.15
|1.33
|1.72
|2.05
|1.88
|1.93
|1.65
|2.25
|1.74
|2.08
|1.25
|3.75
|1.19
|3.55
|1.12
|5.55
|1.08
|8.70
|1.02
|11.00
|1.01
|12.00
|
|13.00
|1.00
|11.75
|1.01
|4.75
|1.14
|3.90
|1.22
|2.20
|1.64
|—
|—
|1.88
|1.92
|—
|—
|1.56
|2.49
|1.28
|3.68
|1.15
|4.20
|1.05
|6.95
|1.03
|8.40
|—
|—